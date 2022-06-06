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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Toni Garrido coloca a plateia para cantar bossa em Santa Teresa

Publicado em
06 jun 2022 às 02:10
Show de Toni Garrido no Santa Jazz 2022
Show de Toni Garrido no Santa Jazz 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli
Depois de um hiato de dois anos, o Santa Jazz - Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa voltou com força e casa cheia. O evento lotou o Parque de Exposições da cidade, de sexta (03) a domingo (05). Uma das grandes estrelas do festival foi o cantor Toni Garrido, que substituiu a cantora Zizi Possi, que estava com Covid. Ao lado do New Bossa Quartet, Toni "esquentou" a plateia do festival cantando hits da bossa nova, como "O Morro não tem vez", de Tom Jobim, e "Eu Sei que Vou te Amar", de  Vinícius de Moraes. 
Kleber Medici e Toni Garrido
O prefeito de Santa Teresa Kleber Medici e o cantor Toni Garrido: no Santa Jazz 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli
O cantor rebebeu o prefeito da cidade, Kleber Médici, em seu camarim, e posou para foto exibindo sua tatuagem de colibri, símbolo da cidade de Santa Teresa. "Estou feliz de cantar numa cidade, que tem o meu pássaro preferido como símbolo", disse o cantor.  

ABERTURA DO SANTA JAZZ

Kleber Médici, Renato Casagrande, José Olavo Médici, Alfonso Siilva e Fabricio Noronha
Kleber Médici, Renato Casagrande, José Olavo Médici, Alfonso Silva e Fabricio Noronha: na abertura do Santa Jazz 2022, na sexta-feira (03), no Pavilhão da cidade Crédito: Raphael Carrozzo/Mar Aberto
Outros shows muito aplaudidos desta edição foram o da cantora Taryn Szpilman e do cantor de blues norte-americano Lorenzo Thompson, na noite de sexta-feira,  e o do cantor Jimmy Burns, no sábado.  Confira quem curtiu o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Santa Jazz 2022

+ SANTA JAZZ

José Carlinhos e Monica Fonseca, Adriana Barcelos e Harley Ribeiro
José Carlinhos e Monica Fonseca, Adriana Barcelos e Harley Ribeiro: na plateia do Santa Jazz Crédito: Mônica Zorzanelli

JAZZ E VINHO

Paulo Haddad e Rebeca Duarte
Paulo Haddad e Rebeca Duarte: brindando no Santa Jazz Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário em Santa Teresa

Aniversariante do dia 3 de julho, Regina Pagani comemorou seu aniversário em Santa Teresa, durante o Santa Jazz, ao lado das amigas Judith Ferrari, Glaucia Baião,  Eliana Castro, Heloísa Monjanrdim, Penha Feu Rosa e Graça Machado.

Novos "moradores" de ST

A empresária Renata Gomes acaba de montar seu apê em Santa Teresa, onde pretende passar feriados e finais de semana, ao lado de amigos e família. O casal Marral Lage e Daniela Andrade também adquiriu uma casa na região.

No Bar Elite

O ex-vice-governador César Colnago comandou um pocket show de bossa e samba, no sábado (04), no Bar Elite, tradicional point da cidade. Mariana Sandri acompanhou o grupo com seu pandeiro. 

No Vale dos Pássaros

José Carlinhos da Fonseca e Mônica, Ana e Toni Ferreira, Solange Lube e Sérgio Almenara foram hóspedes da Pousada Vale dos Pássaros, durante o Santa Jazz. 

BOSSA "IN LOVE"

Lorena Croce e Joelmo Costa
Lorena Croce e Joelmo Costa: no show de Toni Garrido Crédito: Mônica Zorzanelli

RUA DO LAZER

Renata Gomes, Fabiana Croce, Denize Abaurre e Carol Lofego
Renata Gomes, Fabiana Croce, Denize Abaurre e Carol Lofego: final de semana em Santa Teresa Crédito: Mônica Zorzanelli

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