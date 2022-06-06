Toni Garrido coloca a plateia para cantar bossa em Santa Teresa

O cantor rebebeu o prefeito da cidade, Kleber Médici, em seu camarim, e posou para foto exibindo sua tatuagem de colibri, símbolo da cidade de Santa Teresa. "Estou feliz de cantar numa cidade, que tem o meu pássaro preferido como símbolo", disse o cantor.

Outros shows muito aplaudidos desta edição foram o da cantora Taryn Szpilman e do cantor de blues norte-americano Lorenzo Thompson, na noite de sexta-feira, e o do cantor Jimmy Burns, no sábado. Confira quem curtiu o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.