Novo instituto solidário do ES lança ações para 2022 em jantar

Apresentado em março, em evento prestigiado em Vila Velha
, o Instituto TKARE – Cuidado com a vida, que tem como objetivo combater a desnutrição infantil, acolher idosos desamparados e incentivar pequenos empreendedores em comunidades carentes do ES, anunciou o calendário de eventos para 2022 em jantar das embaixadoras.
A presidente do TKARE, a empresária Celina Lievori, reuniu as embaixadoras Danielle Quintanilha (especialista em Coaching, Orientação profissional e Processo Sucessório), Dra. Brunella Faustini (Juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória), Janaína Gurgel (consultora de imagem profissional), Eduarda Buaiz (diretora do Grupo Buaiz Alimentos), Brunella Bumachar (empresária e fundadora da Multivix), Dra. Chrisciana Mello (advogada), Jacqueline Couto (Diretora Administrativa e Financeira da Totvs Leste), a jornalista da Rede Gazeta, Mariana Perini, as apoiadores e especialistas em Terceiro Setor Madalena Rodrigues e Brunna Borges, e esta colunista.
A primeira ação será neste sábado (04) com a entrega de mistura nutritiva e leite para 85 crianças atendidas pelo projeto Mãe Creche Shriley Alegria, em Barramares, Vila Velha, seguida de palestra "Quais são os seu Direitos", em parceria com o Olivieri, Carvalho e Lievori Advogados Associados, para os responsáveis pelas crianças e recreação para a garotada.
Estão previstas várias ações para para arrecadar fundos para o instituto, como desfile, leilão e jantares beneficentes.
A Matias Brotas arte contemporânea dá continuidade ao calendário de exposições de 2022 com A exposição “A ousadia das linhas, a astúcia das sobras", dos artistas Fernando Augusto e Sandro Novaes, que será aberta na quinta-feira (09). As anfitriãs são Lara Brotas e Sandra Matias.