Novo instituto solidário do ES lança ações para 2022 em jantar

O Iate Clube do Espírito Santo será o palco de uma competição de tirar o fôlego: neste final de semana acontece o Campeonato Estadual de vela da classe monotipos. A primeira etapa é no sábado, com largada às 12h. A segunda etapa é no domingo, com largada também ao meio-dia. A área da competição será a Baía de Camburi e seus arredores. As classes que podem participar são Optimist, Laser, Snipe, Dingue, Hobie Cat 16 e Windsurf. As inscrições ficam abertas até às 10h deste sábado (4).