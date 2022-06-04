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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Novo instituto solidário do ES lança ações para 2022 em jantar

Publicado em
04 jun 2022 às 02:15
Chrisciana Mello e Celina Lievori
Chrisciana Mello e a anfitriã Celina Lievori: no jantar das embaixadoras do  Instituto TKARE – Cuidado com a vida, Crédito: Renata Rasseli
Apresentado em março, em evento prestigiado em Vila Velha, o  Instituto TKARE – Cuidado com a vida, que tem como objetivo combater a desnutrição infantil, acolher idosos desamparados e incentivar pequenos empreendedores em comunidades carentes do ES, anunciou o calendário de eventos para 2022 em jantar das embaixadoras. 
A presidente do TKARE, a empresária Celina Lievori, reuniu as embaixadoras Danielle Quintanilha (especialista em Coaching, Orientação profissional e Processo Sucessório),  Dra. Brunella Faustini (Juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória), Janaína Gurgel (consultora de imagem profissional), Eduarda Buaiz (diretora do Grupo Buaiz Alimentos), Brunella Bumachar (empresária e fundadora da Multivix), Dra. Chrisciana Mello (advogada), Jacqueline Couto (Diretora Administrativa e Financeira da  Totvs Leste), a jornalista da Rede Gazeta, Mariana Perini, as apoiadores e especialistas em Terceiro Setor  Madalena Rodrigues e Brunna Borges, e esta colunista.
A primeira ação será neste sábado (04) com a entrega de mistura nutritiva e leite para 85 crianças atendidas pelo projeto Mãe Creche Shriley Alegria, em Barramares, Vila Velha, seguida de palestra "Quais são os seu Direitos", em parceria com o Olivieri, Carvalho e Lievori Advogados Associados, para os responsáveis pelas crianças e recreação para a garotada.
Estão previstas várias ações para para arrecadar fundos para o instituto, como desfile, leilão e jantares beneficentes. 

Jantar das embaixadoras do TKARE

NOVA EXPOSIÇÃO NA ILHA

A Matias Brotas arte contemporânea dá continuidade ao calendário de exposições de 2022 com A exposição “A ousadia das linhas, a astúcia das sobras", dos artistas Fernando Augusto e Sandro Novaes, que será aberta na quinta-feira (09). As anfitriãs são Lara Brotas e Sandra Matias.  

CAPIXABAS EM SAMPA

Os empresários capixabas Rackel Perry e Orlando Caliman estiveram em São Paulo para convenção de marca italiana de lingerie. No clique, o casal está com a atriz Camila Queiroz, embaixadora da marca no Brasil
Os empresários capixabas Rackel Perry e Orlando Caliman estiveram em São Paulo para convenção de marca italiana de lingerie. No clique, o casal está com a atriz Camila Queiroz, embaixadora da marca no Brasil Crédito: Divulgação

QUERIDAS DE RR

Monika Serrão e Ana Paula Castro
Monika Serrão e Ana Paula Castro: em evento de design e decoração em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Congresso internacional

Pablo Braga Gusman, coordenador do Programa de Residência Médica de Anestesiologia do Meridional Cariacica, aportará em terras italianas, na cidade de Milão, no próximo sábado (04), para participar do Euroanaesthesia 2022 - reconhecido como um dos congressos anuais mais importantes e influentes em anestesiologia e terapia intensiva do mundo. Com mais de 8.000 participantes internacionais de mais de 100 países e mais de 130 expositores, o evento é uma plataforma internacional excepcional para aprimorar o conhecimento, revisar técnicas inovadoras e aprender sobre novas diretrizes da área ao redor do globo.

Mês dos namorados

A empresária Carol Lobato recebe Fernanda Prates e os casais que irão participar da Festa dos Namorados para um esquenta, no próximo dia 08, na Reserva do Shopping Vitória. Além de escolher os looks para o grande dia, os casais vão degustar drinks e curtir o som do DJ Guga Prates.

Carro original

Hugo Cibien corre na próxima etapa do campeonato Império Endurance Brasil 2022, que acontece no autódromo de Santa Cruz, no dia 18 de junho. O piloto volta ao seu carro original: o Sigma P1 G4, com motor V8 de 700 cavalos. “Voltamos ao Sigma P1 de quarta geração, o carro é muito rápido e vem com upgrades para próxima prova”, conta Hugo

Dia de Portugal

O cônsul honorário de Portugal, Amós Souza, e o presidente da Câmara de Comércio Brasil e Portugal do Espírito Santo, Paulo Baraona, recebem os portugueses e lusodescendentes capixabas para um jantar em comemoração ao Dia de Portugal no Brasil. O encontro será na próxima sexta-feira (10), no Restaurante Aleixo, com jantar repleto de pratos típicos.

Nova professora

Um novo talento passa a integrar a equipe da Escola Americana de Vitória (EAV). Trata-se da professora Maria Auxiliadora Sollero Caiafa Freire, mais conhecida como Dodora entre alunos de diferentes gerações, além de pais capixabas. A nova profissional chega à instituição para assumir a função de consultora da Língua Portuguesa.

Boutique Favela

Um coquetel para convidados marcará o lançamento da label carioca Boutique Favela, na Pink Elephant, neste sábado (04), das 22h às 23h30. Conhecida como a festa dos artistas, a primeira edição no Espírito Santo será no dia 15 de junho e vai contar com a presença de Marcello Melo Jr, nove vezes premiado por conta dos diversos trabalhos no cinema e nas novelas e que agora se dedica à música, e do ator, Dj e produtor musical Lipy Adler, conhecido pelos trabalhos “Carnaval” e “O Último Virgem”.

Velas ao mar

O Iate Clube do Espírito Santo será o palco de uma competição de tirar o fôlego: neste final de semana acontece o Campeonato Estadual de vela da classe monotipos. A primeira etapa é no sábado, com largada às 12h. A segunda etapa é no domingo, com largada também ao meio-dia. A área da competição será a Baía de Camburi e seus arredores. As classes que podem participar são Optimist, Laser, Snipe, Dingue, Hobie Cat 16 e Windsurf. As inscrições ficam abertas até às 10h deste sábado (4).

Exemplo de pergunta?

A tabeliã Marla Camilo realiza uma festa só para mulheres, para celebrar o seu aniversário, neste domingo (5), às 14 horas, no Espaço Casa, de Camola Alvarelos e Cláudia Bolssanelo. A aniversariante promete surpresas e muita diversão, com música, poesia e muita dança. 

QUERIDOS DE RR

Sinthia Ferrari e Geraldo Lino
Sinthia Ferrari e Geraldo Lino: em evento badalado na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

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