Roda de conversa marca lançamento de novo instituto solidário no ES

Chrisciana Oliveira Mello, Eduarda Buaiz e Celina Lievori: na noite de lançamento do Instituto Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi super prestigiado o Roda Delas, evento que marcou o lançamento do Instituto TKARE – Cuidado com a vida, que tem como objetivo combater a desnutrição infantil, acolher idosos desamparados e incentivar pequenos empreendedores em comunidades carentes do ES, nesta terça-feira (29), no auditório da Totvs, em Vila Velha. A anfitriã foi a presidente do instituto, a empresária Celina Lievori.

O encontro também foi um espaço de relacionamento e homenagem às mulheres de sucesso, dentro do Mês da Mulher. A noite contou com palestra da psicanalista Danielle Quintanilha, seguido de um bate-papo com Dra. Brunella Faustini (Juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória), Dra. Ludmila Ronchi (medica cirurgiã plástica), Janaína Gurgel (consultora de imagem profissional), Eduarda Buaiz (diretora do Grupo Buaiz Alimentos), Brunella Bumachar (empresária e fundadora da Multivix), Dra. Chrisciana Mello (advogada) e Jacqueline Couto (Diretora Administrativa e Financeira Totvs Leste). A roda de conversa foi conduzida pela jornalista da Rede Gazeta, Mariana Perini.

A Roda Delas teve bufê da chef Sil Closs, apresentação do violinista Ricardo Silva e cerimonial de Stella Miranda. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Brunella Bumachar, Janaina Gurgel, Danielle Quintanilha e Ludmila Ronchi Crédito: Mônica Zorzanelli

Brunella Faustini e Jacqueline Couto Crédito: Mônica Zorzanelli

Mariana Perini, Brunella Faustini, Ludmilla Ronchi, Brunella Bumachar, Janaína Gurgel, Eduarda Buaiz, Chrisciana Mello e Jacqueline Couto: na Roda Delas Crédito: Mônica Zorzanelli

Lançamento do Instituto TKARE – Cuidado com a vida

POSSE

O novo presidente do Sinduscon-EsDouglas Vaz, sua esposa Cristiane Vaz, a mãe Nayr Muller e filhos: família reunida em dia de posse Crédito: Monica Zorzanelli

ESPÍRITO DO TEMPO

Tadeu Bianconi e Gabriel Lordello convidam para a abertura da exposição “Zeitgeist - Espírito do Tempo”, do fotógrafo alemão Ekkehard Grote, que acontece na Mosaico Fotogaleria, na próxima sexta-feira (01º/04), às 19h. São 20 fotografias analógicas, ampliadas no laboratório do próprio fotógrafo, na Alemanha. Diversas cidades, como Nova York e São Paulo, personagens conhecidos como o Papa João Paulo II e o Presidente americano Richard Nixon fazem parte da mostra que tem curadoria do artista visual André Arçari.

Ekkehard já apresentou seus trabalhos em Berlim, Viena, Cidade do México, Rio de Janeiro e também por aqui, em outras duas oportunidades. Em 1986 ele fez uma exposição na extinta Itaú Galeria de Arte, e em 1996, juntamente com Tadeu Bianconi, apresentou o audiovisual Photonia, no auditório da Rede Gazeta.

LANÇAMENTO DÉCOR

Marcela Gabetto, Simone Monteiro e Claudia Júdice Folador: anfitriãs do evento de lançamento do Quarto Amazônia, em showroom de móveis em Santa Lúcia. Crédito: Ana Luiza Velasco

RR NEWS

Silvestre Tavares convida para lançamento da torta capixaba do restaurante Pirão, nesta sexta-feira (1º), com a presença de Hercilio Alves Silva, o famoso Pirão.

Nosso designer Ronaldo Barbosa virou tema de trabalho de TCC de alunos do curso de Cinema da Ufes. Em "Por Outros Olhos", RB fala sobre os melhores momentos de sua carreira.

A versão capixaba da maior mostra de decoração das Américas - a CASA COR Espírito Santo 2022 - será de frente para o mar, no município de Vila Velha e contará com cerca de 30 a 35 ambientes, avisa Rita Rocio Tristão. A diretora da mostra, Rita Rocio Tristão, receberá os profissionais para apresentar o projeto da mostra desse ano, no dia 6 de abril, durante um café da manhã especial, e o endereço será divulgado no dia do evento.

Talita Guimarães Pinho convida para o projeto Vitória + Verde, neste sábado (02), às 7h, na Ilha do Frade, com a presença do prefeito Lorenzo Pazolini e do secretário do Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio José Föeger.

Os sócios fundadores Victor Salgado e Lélio Monteiro e os sócios assessores de investimentos Marcela Marques, Frederico Lopes, Alex Brioschi, Aline Vervloet e Lucas Ferreira acabam de mudar de endereço. O time da Pedra Azul Investimentos está em uma nova sede, com um espaço maior, para atender à cartela de clientes investidores com mais conforto. O bairro continua o mesmo, a Enseada do Suá, em Vitória.

A empresária Juliana Pacheco Fazolo anuncia novos serviços em seu Ateliê Além do Olhar, na Praia da Costa. A partir de agora, o espaço oferece para as capixabas, estética facial e corporal, com a esteticista Cléo Clezar.

A vereadora de Vitória Karla Coser (PT) esteve em São Paulo nesta terça-feira, 29, a convite do RenovaBR, para participar de um dia inteiro de imersão e capacitação com mulheres líderes do Brasil Crédito: Divulgação

É nesta quinta-feira (31), às 19h, na Enseada do Suá, a inauguração das novas instalações da clínica Phoco, dos médicos oftalmologistas Zandara Saliba, Ana Luisa Pollo Mendonça, Valerya Schiffler, Luis Augusto Campos, Karla Campana e Mirela Ferrari.

Quem trocou a capital capixaba pelo Sul do Estado foi Eduardo Corona, que está passando a maior parte de seu tempo na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, devido a intensa demanda de trabalho. O jovem executivo comercial, que há 10 anos vem atuando na área de Comércio Exterior, está totalmente envolvido com a exportação de rochas ornamentais.

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon/ES) entrega nesta quinta-feira (31), em evento na Mata da Praia, certificados de qualidade para dezessete empresas que participaram do Programa de Qualidade Contábil e conseguiram implantar um novo sistema de gestão para as empresas.

As deputadas constituintes Maria de Lourdes Abadia (DF), Moema São Thiago (CE) e Raquel Candido (RO), a procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma (AL) e a vice-governadora do ES, Jacqueline Moraes: em Brasília Crédito: Divulgação