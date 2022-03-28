Loja de artesanato do Jutta Batista abre as portas em Santa Teresa

Kleber Medici, Mariana Buaiz, Edmundo Ferraz e Virginia Casagrande: na abertura da loja Da Tutte Mani, em Santa Teresa Crédito: Jutta Batista

Mariana Buaiz, do prefeito da cidade, Kleber Medici, e do secretário de Cultura e Turismo de ST, Rodrigo Brito, e da primeira-dama do Estado, Virgínia Casagrande e do diretor administrativo e financeiro do IJBS, Edmundo Ferraz. A loja é a segunda do projeto; a primeira fica em Pedra Azul. Foi super prestigiada a inauguração do novo ponto turístico de Santa Teresa, na região de montanhas do ES , neste sábado (26). A Data Tutte, a loja solidária do Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), abriu as portas na Rua do Lazer da cidade, com a presença da vice-presidente da entidade,, do prefeito da cidade,, e do secretário de Cultura e Turismo de ST,, e da primeira-dama do Estado,do diretor administrativo e financeiro do IJBS,A loja é a segunda do projeto; a primeira fica em Pedra Azul.

A solenidade contou com a apresentação do Coral do Circolo Trentino de Santa Teresa, que emocionou os convidados com canções típicas italianas. Autoridades e empresários locais e famílias teresenses, além de famílias de descendentes de italianos prestigiaram a noite solidária.

A Da Tutte Mani comercializa peças de artesanato produzidas pelas voluntárias do (IJBS), uma organização sem fins lucrativos que atua com assessoramento a Associações e Grupos de Voluntários em 11 municípios da Região Serrana do Espírito Santo, além de desenvolver projetos sociais voltados para crianças e adolescentes, geração de emprego e renda, resgate da cultura e do artesanato. Em breve, Santa Teresa vai ganhar uma escola de bordados.

Confira abaixo as fotos de quem prestigiou a abertura da Da Tutte Mani em Santa Teresa.

Marcela Médici, Mariana Buaiz, Gisella Nitz, Vera Perenzin, Junia Perenzin Crédito: Renata Rasseli

Junia Perenzin, Beatriz Croce, Mariana Buaiz e Claudia Scarton Crédito: Renata Rasseli

Caio Perenzin, Kleber Medici e Rodrigo Brito Crédito: Renata Rasseli

Fabiana, Beatriz e Lorena Croce Crédito: Renata Rasseli

Jurema Tonini e Lourdes Ferolla Crédito: Renata Rasseli

Claudia e Beto Scarton Crédito: Renata Rasseli

Bia Perenzin Crédito: Renata Rasseli

André e Junia Perenzin Crédito: Renata Rasseli

Inauguração da loja Da Tutte Mani em Santa Teresa

RR NEWS

Vânia Goulart, CEO da Selecta e especialista em formação de lideranças, participa de bate-papo on-line via Zoom no “Encontro de Pais” do Instituto Ponte. O tema é Felicidade e Esperança. O encontro acontece no dia 31 de março, às 19 horas.

Kleber Pereira Machado, executivo da Avantec, prevê um segundo trimestre com mercado aquecido na construção civil do Espírito Santo – apesar do cenário de guerra e de alta na inflação. Serão realizadas uma série de intervenções nos municípios capixabas, que vão de escolas à revitalização de espaços públicos e obras de macrodrenagem. Nesse cenário, está previsto também, segundo o executivo, aumento da geração de emprego.

O diretor-geral da Escola Americana de Vitória, Cristiano Carvalho, e Andrea Buffara, consultora pedagógica da instituição, estão em uma extensa agenda de visitas a escolas internacionais fora do Brasil. A dupla viajou para Quito, no Equador, onde acompanham os trabalhos acadêmicos desenvolvidos por importantes colégios que usam metodologias modernas e inovadoras para educação de crianças e adolescentes.