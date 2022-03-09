Santa Teresa ganha loja solidária de artesanato produzido no ES

Santa Teresa, na região de montanhas do ES, vai ganhar um novo ponto turístico: a Data Tutte, a loja solidária do Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS). O espaço, que abre as portas no próximo dia 26 de março, às 17h, na Rua do Lazer, vai comercializar peças de artesanato produzidas pelas voluntárias do Instituto.
O Instituto Jutta Batista da Silva é uma organização sem fins lucrativos que atua com assessoramento a Associações e Grupos de Voluntários em 11 municípios da Região Serrana do Espírito Santo, além de desenvolver projetos sociais voltados para crianças e adolescentes, geração de emprego e renda, resgate da cultura e do artesanato.
A inauguração contará com a presença da presidente do IJBS, Lilia Mello; da vice-presidente da entidade, Mariana Buaiz, do prefeito da cidade, Kleber Medice, e do secretário de Cultura e Turismo de Santa Teresa, Rodrigo Brito, além de empresários engajados em causas sociais.
A Da Tutte Mani já possui uma loja em Pedra Azul, outra região assistida pelo IJBS.
QUERIDOS DE RR
SHOW INÉDITO
De 18 de março até 24 de abril, o Shopping Vitória traz com exclusividade um evento inédito no Espírito Santo, o L.O.L. Surprise! World, inspirado nas bonequinhas que são a febre do momento no Brasil e no mundo. O evento será na Praça Central, para crianças de 1 a 12 anos, e trará o melhor do mundo fashion e da música voltado para os fãs das bonecas. A diversão contará com cabines de DJ, pista de dança, karaokê, brinquedos, entre outras atrações.
AMIGOS DO INSTITUTO PONTE
A Vogue Odonto Design, sob o comando dos doutores Carla Lacerda e Jonas Giacomin Jr., é a nova parceira do Instituto Ponte, fundado em setembro de 2014 para ser a “ponte” entre potenciais doadores e bons programas sociais na área da educação, que tem a presidência de Bartira Almeida. Os dentistas vão coordenar um projeto para cuidar da saúde bucal dos alunos assistidos pelo IP e pretendem contar com a ajuda de outros profissionais da área para deixar a turma com "sorrisos bonitos".
MÊS DA MULHER
RR NEWS
"Carioxaba", como ela mesmo diz, Claudia Cabral vai comemorar idade nova com amigos capixabas neste sábado (12), com jantar na Galpão Produções, de Lúcia Caus. A aniversariante e o seu Cezar Vasquez assinam o menu e o DJ Fabio Carvalho comanda as picapes. Estaremos lá!
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Luciana Melo recebe com coffee break especial em homenagem ao mês da mulher, assinado pela chef Sil Closs, nesta quarta-feira (09), a partir das 15h, na Joaquim Lírio, Praia do Canto.
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Especialista em estética e cosmética, Rúbia Galvão é consultora da Pink Cheeks no Estado. A marca produz cosméticos de alta performance para quem pratica esporte com proteção solar.
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Na OAB de Cariacica, as advogadas terão programação durante o mês inteiro. "Além de uma palestra sobre gestão financeira no dia 9, estamos preparando um café especial para as juristas no dia 18, e também um dia inteiro com uma sequência de atividades de lazer no Parque Municipal 'O Cravo e A Rosa' em 26 de março", conta a presidente Kelly Andrade. Estão previstas aulas de dança, funcional, yoga, meditação, futebol, massagem, alongamento e música.
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Na esteira da Semana da Mulher, Dra Edilamara Rangel faz a palestra "Os desafios da mulher capixaba no contexto do trabalho" nesta quarta-feira (09), na Multivix Cariacica. Além de advogada trabalhista, ela é Coordenadora da Comissão de Direitos e Defesa da Mulher da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica.
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A Escola Americana de Vitória (EAV) está firmando parcerias com escolas e universidades para oferecer aos alunos a participação no “2022 Summer Camp – Programa Acadêmico de Verão”, tradicional atividade realizada nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. A iniciativa permitirá aos estudantes viajantes desenvolver ainda mais o idioma inglês, como também conhecer novas culturas. Os detalhes sobre o programa serão apresentados para comunidade escolar no primeiro “EAV Coffee Talk” do ano, quando o diretor-geral da escola Cristiano Carvalho falará para as famílias sobre o Summer Camp que será oferecido para alunos do 8º e 9º ano deste ano. O encontro acontece nesta quarta-feira (09), na escola.
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A empresária Liliane Porto está a todo vapor para a 5ª edição da Tarde de Negócios Mulheres Empreendedoras ES, que acontece dia 30 de março, no Centro de Eventos Steffen, na Serra, e deve reunir cerca de 150 mulheres. O grupo, que nasceu na pandemia em 2020, tem o objetivo de dar voz às mulheres no mundo corporativo, trazendo mais protagonismo feminino e incentivando a colaboração entre elas.
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