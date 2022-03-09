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Renata Rasseli

Santa Teresa ganha loja solidária de artesanato produzido no ES

A Da Tutte Mani abre as portas no próximo dia 26 de março, na Rua do Lazer, para a venda de peças produzidas pelas voluntárias do Instituto Jutta Batista da Silva

Públicado em 

09 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fachada da loja Da Tutte Mani em Santa Teresa
Fachada da loja Da Tutte Mani em Santa Teresa Crédito: Divulgação
Santa Teresa, na região de montanhas do ES, vai ganhar um novo ponto turístico: a Data Tutte, a loja solidária do  Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS). O espaço, que abre as portas no próximo dia 26 de março, às 17h, na Rua do Lazer, vai comercializar peças de artesanato produzidas pelas voluntárias do Instituto. 
O Instituto Jutta Batista da Silva é uma organização sem fins lucrativos que atua com assessoramento a Associações e Grupos de Voluntários em 11 municípios da Região Serrana do Espírito Santo, além de desenvolver projetos sociais voltados para crianças e adolescentes, geração de emprego e renda, resgate da cultura e do artesanato.
A inauguração contará com a presença da presidente do IJBS, Lilia Mello; da vice-presidente da entidade, Mariana Buaiz, do prefeito da cidade, Kleber Medice,  e do secretário de Cultura e Turismo de Santa Teresa, Rodrigo Brito, além de empresários engajados em causas sociais. 
A Da Tutte Mani já possui uma loja em Pedra Azul, outra região assistida pelo IJBS. 

QUERIDOS DE RR

José Roberto Podestá e Olívia Podestá
José Roberto Podestá e Olívia Podestá: em temporada de estudos e trabalho em Portugal Crédito: Divulgação

SHOW INÉDITO

De 18 de março até 24 de abril, o Shopping Vitória traz com exclusividade um evento inédito no Espírito Santo, o L.O.L. Surprise! World, inspirado nas bonequinhas que são a febre do momento no Brasil e no mundo. O evento será na Praça Central, para crianças de 1 a 12 anos, e trará o melhor do mundo fashion e da música voltado para os fãs das bonecas. A diversão contará com cabines de DJ, pista de dança, karaokê, brinquedos, entre outras atrações.

AMIGOS DO INSTITUTO PONTE

Carla Lacerda, Bartira Almeida e Jonas Giacomin Jr.
Carla Lacerda, Bartira Almeida e Jonas Giacomin Jr.: parceria para cuidar da saúde bucal dos alunos do Instituto Ponte Crédito: Divulgação
A Vogue Odonto Design, sob o comando dos doutores Carla Lacerda e Jonas Giacomin Jr., é a nova parceira do Instituto Ponte,  fundado em setembro de 2014 para ser a “ponte” entre potenciais doadores e bons programas sociais na área da educação, que tem a presidência de Bartira Almeida. Os dentistas vão coordenar um projeto para cuidar da saúde bucal dos alunos assistidos pelo IP e pretendem contar com a ajuda de outros profissionais da área para deixar a turma com "sorrisos bonitos". 

MÊS DA MULHER

A tricologista Cristal Bastos e a designer de joias Carolina Neves
A tricologista Cristal Bastos e a designer de joias Carolina Neves: celebrando o Dia Internacional da Mulher!  Crédito: Divulgação

RR NEWS

"Carioxaba", como ela mesmo diz, Claudia Cabral vai comemorar idade nova com amigos capixabas neste sábado (12), com jantar na Galpão Produções, de Lúcia Caus. A aniversariante e o seu Cezar Vasquez assinam o menu e o DJ Fabio Carvalho comanda as picapes. Estaremos lá!
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Luciana Melo recebe com coffee break especial em homenagem ao mês da mulher, assinado pela chef Sil Closs, nesta quarta-feira (09), a partir das 15h, na Joaquim Lírio, Praia do Canto.
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Stella Miranda, Sandra Fonseca e Renata Gava Zoppe
Stella Miranda, Sandra Fonseca e Renata Gava Zoppe: em almoço em homenagem ao Dia da Mulher Crédito: Mônica Zorzanelli
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Especialista em estética e cosmética, Rúbia Galvão é consultora da Pink Cheeks no Estado. A marca produz cosméticos de alta performance para quem pratica esporte com proteção solar. 
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Na OAB de Cariacica, as advogadas terão programação durante o mês inteiro. "Além de uma palestra sobre gestão financeira no dia 9, estamos preparando um café especial para as juristas no dia 18, e também um dia inteiro com uma sequência de atividades de lazer no Parque Municipal 'O Cravo e A Rosa' em 26 de março", conta a presidente Kelly Andrade. Estão previstas aulas de dança, funcional, yoga, meditação, futebol, massagem, alongamento e música.
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Na esteira da Semana da Mulher, Dra Edilamara Rangel faz a palestra "Os desafios da mulher capixaba no contexto do trabalho" nesta quarta-feira (09), na Multivix Cariacica. Além de advogada trabalhista, ela é Coordenadora da Comissão de Direitos e Defesa da Mulher da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica.
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A Escola Americana de Vitória (EAV) está firmando parcerias com escolas e universidades para oferecer aos alunos a participação no “2022 Summer Camp – Programa Acadêmico de Verão”, tradicional atividade realizada nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. A iniciativa permitirá aos estudantes viajantes desenvolver ainda mais o idioma inglês, como também conhecer novas culturas. Os detalhes sobre o programa serão apresentados para comunidade escolar no primeiro “EAV Coffee Talk” do ano, quando o diretor-geral da escola Cristiano Carvalho falará para as famílias sobre o Summer Camp que será oferecido para alunos do 8º e 9º ano deste ano. O encontro acontece nesta quarta-feira (09), na escola.
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A empresária Liliane Porto está a todo vapor para a 5ª edição da Tarde de Negócios Mulheres Empreendedoras ES, que acontece dia 30 de março, no Centro de Eventos Steffen, na Serra, e deve reunir cerca de 150 mulheres. O grupo, que nasceu na pandemia em 2020, tem o objetivo de dar voz às mulheres no mundo corporativo, trazendo mais protagonismo feminino e incentivando a colaboração entre elas.
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Madile Nicchio e Bianca Nicchio
Madile Nicchio e Bianca Nicchio:  manhã de canoa havaiana no Dia Internacional da Mulher Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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