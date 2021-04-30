Loja solidária do Jutta Batista movimenta o Dia das Mães em Vitória

Mariana Buaiz é a vice-presidente do Instituto Jutta Batista da Silva Crédito: Mônica Zorzanelli

Presentear a mamãe no seu dia com produtos feitos a mão e ainda ajudar os projetos sociais do Instituto Jutta Batista da Silva. Essa é a proposta da loja solidária Da Tutti Mane, no Shopping Vitória, que funcionará temporariamente até o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (9 de maio). A loja apresenta as almofadas feitas pela bordadeiras voluntárias da marca, que tem sede em Pedra Azul, no Quadrado de São Paulinho.

A loja tem o objetivo de divulgar e comercializar o artesanato solidário produzido pelo voluntariado, a ação visa impulsionar as vendas e a renda das Associações e Grupos voluntários assessorados pelo IJBS.

O espaço foi construído a partir do aproveitamento de uma casa de madeira com a estrutura original do século passado, transformando o ambiente em um ponto turístico atrativo e onde também é possível conferir e adquirir produtos artesanais feito pelo voluntariado da Região Serrana do estado, cuja renda é revertida para apoio a creches, casas de repouso, Apaes, Pestalozzis, entre outros projetos sociais.

Em datas comemorativas como Dia das Mães e período de Natal, a Da Tutte Mani itinerante também é instalada no Shopping Vitória. Na última quarta-feira (28), a vice-presidente do IJBS, Mariana Buaiz, recebeu a coluna na loja solidária. Confira as fotos de Mônica Zorzanelli.

Loja solidária Da Tutte Mani em Vitória

MODA

Thais Medeiros, Karen Moro e Erika Vasconcelos: tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

LÍDERES NA REDE

A especialista em gestão de carreira e liderança Vânia Goulart, CEO da Selecta, iniciará uma série de debates virtuais ao vivo com as principais lideranças empresariais do Espírito Santo. A estreia será no dia 04/05, às 19 horas, com a participação de Riguel Chieppe, diretor-geral da divisão de Comércio do Grupo Águia Branca. Esse primeiro bate-papo será sobre perfis de liderança que surgiram durante a pandemia e será transmitido pelo instagram da Selecta (@selectain). Entre os convidados das próximas semanas estarão Raphael Cassaro (Argalit), Paulo Corrêa e Rodrigo Santos Neves (Valor Investimento), Otacílio Pedrinha (Banestes) e muitos outros.

MÃE E FILHA

Alice Gualberto e Melyssa Viana: prontas para celebrar o Dia das Mães Crédito: Mônica Zorzanelli

CRESCIMENTO E EXPANSÃO

Os sócios Silvio Aride, Giuliano Giberni e Bernardo Dietze, da Golden Investimentos, comemoram os números positivos do setor financeiro, em especial da assessoria de investimentos. Há um ano, a empresa capixaba dobrou o número de funcionários, ampliou sua carteira de clientes em 62% e ainda elevou o seu valor de custódia de R$ 1.244 bilhões para R$ 2,3 bilhões, ou seja, mais de 70%. Além disso, a empresa expandiu sua área de atuação, abrindo sua filial no Rio de Janeiro.

“Felizmente, conseguimos nos adaptar muito bem aos atendimentos de forma online com a equipe em home office. Com o impacto do mercado financeiro, os clientes procuraram auxilio justamente para ter uma melhor rentabilidade neste momento em que a taxa de juros caiu e a economia ficou bem instável”, justifica Giuliano Giberni.

BERNADETTE LYRA EM SARAU VIRTUAL

Bernadette Lyra Crédito: Divulgação

Três contos da escritora Bernadette Lyra serão interpretados pela atriz Denise Milfont numa série de vídeos que promovem a leitura, prestigiando a produção literária do estado do Espírito Santo. No primeiro vídeo, lançado esta semana, a atriz interpreta o conto “A sopa de aspargos”, do livro “O parque das felicidades”, lançado em 2009 pela editora a lápis. Assista aqui: https://www.museuvale.com/paginas/7/65 ou direto no youtube https://www.youtube.com/watch?v=GKMoj2tgfC0. Os próximos contos serão lançados no site do Museu Vale nos dias 4 e 11 de maio.

PRAIA DO CANTO

Fernanda Cesar e Nathalia Meireles: tarde de moda Crédito: Mônica Zorzanelli

DIREITOS DO TRABALHADOR EM HOME OFFICE

Neste sábado, 1º de maio, é comemorado o Dia Internacional do Trabalho e a pandemia acelerou diversas mudanças nas empresas como investimento em tecnologia e implementação do home office. Uma pesquisa recente da Workana, plataforma que conecta freelancers a empresas da América Latina, mostra que, mesmo após a pandemia acabar, 84,2% dos entrevistados consideram manter este regime de trabalho. Porém, um ano após a implementação, ainda há muitas dúvidas sobre os direitos trabalhistas em home office. O advogado Wiler Coelho afirma que ao contrário do que muitos pensam, os direitos são praticamente os mesmos do que os de um funcionário que trabalha nas dependências da empresa. “Além dos direitos coletivos, é dever da empresa disponibilizar ferramentas de trabalho necessárias para o exercício da função. Já o vale-transporte, por exemplo, pode parar de ser pago pela empresa, já que o regime dispensa a locomoção entre casa e trabalho. Porém, vale-refeição e vale-alimentação como não estão previstos em leis dependem de cada acordo coletivo”, explica.

ALTA VELOCIDADE

O piloto capixaba Hugo Cibien já está em Goiânia para a primeira etapa da Império Endurance Brasil Crédito: Cintia Azevedo

RR NEWS

O especialista em estética Gustavo Brandão desenvolveu sua própria técnica de drenagem redutora e inicia, agora em maio, a sua primeira maratona de cursos livres.