FOTOS: aniversário de 100 anos de Dona Annette Frota Fundão em Vitória

Annette Frota Fundão Crédito: Fábio Pires

"Chegar aos 100 anos gata é possível", diz Thais Hilal, sobre a mãe, dona Annette Frota Fundão, que acaba de celebrar seu centenário ao lado de filhos, netos e bisnetos, em Vitória. E ela tem toda razão. Nascida em Castelo, Annete, dona de um sorriso iluminado, foi uma uma executiva de sucesso e uma das primeiras mulheres a trabalhar fora quando morou em Cachoeiro de Itapemirim. "Mamãe sempre foi muito dinâmica. Só aposentou para cuidar da mãe e depois se dedicou aos netos. Ela é uma pessoa de muita luz, sempre foi assim, radiante. Tendo saúde, tudo está bem pra ela", diz a filha, que recebeu a família para a festa. Confira as fotos de Fábio Pires.

Aniversário de 100 anos de Dona Annette Frota Fundão

FAMÍLIA

Aline Cesconetto e Anselmo Tozi: celebrando a chegada de Manoella! Crédito: Mônica Zorzanelli

TRABALHO E ANIVERSÁRIO

Justino Brunelli comemora os 10 anos do Grupo Aegea, que há seis está no Espírito Santo trabalhando pela saúde e pela qualidade de vida por meio da ampliação da rede de esgotamento sanitário, como parceira público-privada da Cesan. Serra, Vila Velha e, desde o final do ano passado, Cariacica, são municípios contemplados pelo trabalho.

CHÁ REVELAÇÃO

Laila Castiglioni, Luiz Eduardo Favoretti e a filha Cristal: a família vai ganhar mais uma menininha Crédito: Divulgação

UNIMED SUL CAPIXABA E SAÚDE CAIXA FIRMAM CONVÊNIO

Os funcionários da Caixa Econômica Federal e seus dependentes, que possuem o plano da Saúde Caixa, podem agora ser atendidos em todos os Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba. A iniciativa foi possível graças a um convênio firmado com a cooperativa de saúde neste mês de abril. “Com essa parceria, o beneficiário do Saúde Caixa tem sua rede de atendimento ampliada e pode contar com o atendimento de qualidade, em estruturas modernas e equipamentos de ponta, alinhado ao Jeito de Cuidar Unimed”, afirma o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Leandro Baptista.

VIAGEM

Ivana e Edinho Ruy: pôr do sol no Morro do Parapente, em Santa Catarina Crédito: Divulgação

PACIENTES DO MEDSÊNIOR VÃO USAR PULSEIRAS ELETRÔNICAS

A MedSênior tem usado a tecnologia para melhorar a qualidade e a eficácia da assistência prestada aos idosos. O hospital da operadora de saúde, por exemplo, que já adota prontuário eletrônico para acessar de forma segura e rápida às informações dos pacientes e possui um sistema de checagem beira-leito que monitora o estado de saúde da pessoa internada em tempo real, agora se prepara para implantar as pulseiras eletrônicas. Uma tecnologia que utiliza rádios de Wi-Fi permitirá que os idosos internados sejam monitorados, captando, por exemplo, se eles se movimentaram no leito e até mesmo se estão prestes a cair da cama.

A vice-presidente de Operações da MedSênior, Priscila Valentim, ressalta que o hospital – que completa um ano de funcionamento em julho – foi projetado para ser o mais moderno do Estado. “Reunimos em um só lugar tecnologia de última geração, exames e cirurgias de alta complexidade e o acolhimento de excelência tão elogiado e reconhecido por nossos beneficiários. Queremos um hospital cada vez mais móbile, com menos computadores e mais tablets, dando agilidade ao atendimento”, afirma.

BELEZA CAPIXABA

Raiane Delunardo Crédito: Marianna Kirmse

RR NEWS

Sinthia Ferrari assina o paisagismo do mais novo empreendimento na Praia do Canto, o Ventanas. Segundo ela, a intenção é “integrar a arquitetura com o verde de uma forma complementar. A inspiração vem através das formas orgânicas que a natureza nos propõe”.

Sandra Demoner acaba de receber a nova coleção da Entreposto inspiarada no Nepal. São pratos, toalha de mesa, bowls, saladeiras, entre outros, que valorizam as cores da natureza, como os tons de areia e off-whitte, misturados com os intensos tons de terra e ferrugem, inspirados nos templos do Nepal.

Ricardo Silveira, Belle Cazarotto e Chris Moraes são convidados pela farmacêutica Raigna Vasconcelos para atuar como embaixadores da longevidade. Juntos, irão promover o Mitburn, o primeiro nutracêutico natural com propriedades potentes para queima de gordura.

Do nosso joalheiro Dorion Soares: "As joias são protagonistas na premiação do Oscar". Neste ano, ele destaca os diamantes, da as esmeralda e rubis e o anel de turmalina com safiras usado pela atriz Carley Mulligan no tapete vermelho.

Lilia Mello e Mariana Buaiz, presidente e vice-presidente do Instituto Jutta Batista da Silva, estarão na loja Da Tutti Mane, nesta quarta-feira (28), das 16h às 18h. A loja foi aberta nesta segunda-feira, no Shopping Vitória.

Marcus Frizzera, proprietário da rede de academias Razões do Corpo, aderiu a uma campanha que reforça a segurança e o compromisso com os clientes. As unidades comandadas pelo empresário terão os selos “Academia Segura” e “Local de Promoção de Saúde".

O empresário Rafael Garcia, gestor do Instituto IDE Soluções Sócias, recebe o consultor social Ricardo da Cruz, nesta quarta-feira (28), às 20h, na série de lives “Voluntariado em Ação”, para uma conversa com o tema “Uma história de voluntariado”.

Alessandra Guidoni, arquiteta Crédito: Divulgação