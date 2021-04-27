Hotel tradicional do ES será demolido e todo o acervo foi doado

Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

Hotel Pousada Vista Linda, que fica localizado próximo ao portal de O tradicional, que fica localizado próximo ao portal de Domingos Martins , região serrana do ES, há mais de 40 anos, dando boas-vindas a quem chega à cidade, foi vendido para o grupo Grupo Ybera Paris (GYP). O novo grupo vai demolir o empreendimento e doar todas as camas, colchões, TVs, frigobares, louças para os moradores da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade social na cidade. Ao todo, 600 itens já estão com a Secretaria de Assistência Social de Domingos Martins.

“O grupo GYP decidiu por doar todos os itens de mobília, eletrônicos e utensílios domésticos para a população da cidade. Essa foi uma maneira que encontramos de ajudar pessoas que estão precisando, disse o CEO do grupo Ybera Paris, Johnathan Alves. O grupo atua no mercado mundial há mais de 15 anos e é detentor de várias marcas de sucesso.

ESCULTURAS

As famosas esculturas assinadas pelo antigo dono do Vista Linda, Arlindo Assunção, também foram doadas para a Prefeitura de Domingos Martins.

Obra do Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

“A ideia do grupo era de preservar esse patrimônio histórico e continuar mantendo essas obras acessíveis à população, a obra da “Velha Surda” de relevância há 40 anos nesta cidade e merece ficar lá, ela só vai mudar o banquinho! Sobre as doações materiais, a ideia do grupo foi exatamente de ajudar a população necessitada da cidade onde, em breve, estará situado um novo hotel”, disse Johnathan.

Obras do Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

Outras obras, que fazem parte do hotel como a da águia, o presépio e o relógio também foram doadas para a Prefeitura de Domingos Martins.