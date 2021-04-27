AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Renata Rasseli

Hotel tradicional do ES será demolido e todo o acervo foi doado

Camas, TVs, frigobares, colchões e até as tradicionais esculturas criadas pelo Arlindo Assunção, antigo proprietário do Hotel Pousada Vista Linda, foram encaminhadas para a Secretaria de Assistência Social de Domingos Martins

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:12

Públicado em 

27 abr 2021 às 15:12
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins
Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Divulgação
O tradicional Hotel Pousada Vista Linda, que fica localizado próximo ao portal de Domingos Martins, região serrana do ES, há mais de 40 anos,  dando boas-vindas a quem chega à cidade, foi vendido para o grupo Grupo Ybera Paris (GYP). O novo grupo vai demolir o empreendimento e doar todas as camas, colchões, TVs, frigobares, louças para os moradores da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade social na cidade. Ao todo,  600 itens já estão com a Secretaria de Assistência Social de Domingos Martins.
“O grupo GYP decidiu por doar todos os itens de mobília, eletrônicos e utensílios domésticos para a população da cidade. Essa foi uma maneira que encontramos de ajudar pessoas que estão precisando, disse o CEO do grupo Ybera Paris, Johnathan Alves. O grupo atua no mercado mundial  há mais de 15 anos e é detentor de várias marcas de sucesso.

ESCULTURAS

As famosas esculturas assinadas pelo antigo dono do Vista Linda, Arlindo Assunção, também foram doadas para a Prefeitura de Domingos Martins.
Esculturas do Hotel Pousada Vista Linda em Domingos Martins
Obra do Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Divulgação
“A ideia do grupo era de preservar esse patrimônio histórico e continuar mantendo essas obras acessíveis à população, a obra da “Velha Surda” de relevância há 40 anos nesta cidade e merece ficar lá, ela só vai mudar o banquinho! Sobre as doações materiais, a ideia do grupo foi exatamente de ajudar a população necessitada da cidade onde, em breve, estará situado um novo hotel”, disse Johnathan. 
Esculturas do Hotel Pousada Vista Linda em Domingos Martins
Obras do Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Divulgação
Outras obras, que fazem parte do hotel como a da águia, o presépio e o relógio também foram doadas para a Prefeitura de Domingos Martins.
Esculturas do Hotel Pousada Vista Linda em Domingos Martins
Obras do Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

Veja Também

FOTOS: a pocket party de 13 anos de Anamaria Castro em Vitória

66% dos brasileiros querem presentear no Dia das Mães 2021

Luciana Gimenez posa com joias de famosa designer do ES

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Turismo Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Magno Malta, Flávio Bolsonaro e Maguinha Malta
Maguinha e Magno: culto eleitoral, Deus a cada 25 segundos e “pitbulls sem vacina”
Segurança
Nem Flávio Bolsonaro, nem Lula: a estratégia de Ricardo Ferraço para 2026
Imagem BBC Brasil
Nico Williams: a trajetória do campeão mundial cujos pais cruzaram o Saara a pé atrás de um futuro melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados