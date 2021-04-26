66% dos brasileiros querem presentear no Dia das Mães 2021

18% ainda estão na dúvida se vão presentear alguém no Dia das Mães Crédito: KIENGCAN/ Freepik

Pela segunda vez consecutiva, o Dia das Mães , segundo período comercial mais esperado pelo varejo – perdendo apenas para as festas de fim de ano - , será celebrando no meio da pandemia. E, mesmo com o isolamento social em razão da pandemia, muitos consumidores querem pretendem presentear nesta data. É o que aponta uma pesquisa realizada pela All iN e Social Miner – que une dados de consumo, tecnologia e humanização para ajudar empresas a otimizarem seus resultados -, em parceria com a Opinion Box.

O estudo revela que 66% dos brasileiros estão decididos a ir às compras de Dias das Mães, enquanto 18% ainda estão na dúvida se vão presentear alguém na data.

Mas não são só as mães que devem ganhar presentes nesse dia especial: 20% querem aproveitar as ofertas da sazonalidade para comprar algo também para o cônjuge; 18% para a sogra, 11% para a avó, 11% para si mesmo, e 10% para a irmã. Beleza e Cosméticos, e Moda e Acessórios disparam na frente entre as categorias preferidas para presentear:

ANIVERSÁRIO

Mequinho Buaiz, a aniversariante Ana Maria e Mariana Buaiz: celebrando 17 anos com jantar em família, na Ilha do Frade Crédito: Divulgação

COVID E HIPERTENSÃO

No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, celebrado nesta segunda, 26 de abril -, o cardiologista e coordenador da Unidade Coronariana do Vitória Apart Hospital, Jorge Gadioli, faz um alerta que ganha ainda mais sentido em tempos de pandemia. Além da doença desencadear problemas vasculares, a hipertensão deve ser mantida sob controle para evitar complicações ligadas à Covid-19.

“Há muitas questões a serem respondidas sobre a doença, mas já se sabe que pacientes com hipertensão, diabetes e obesidade – mesmos fatores de risco para doenças cardiovasculares – tendem a ter mais complicações que podem levar à morte. A pandemia exige de nós um comportamento mais recluso, responsável e pede o isolamento social sempre que possível. Mas isso não significa abandonar tratamentos, deixar de tomar remédios e de fazer o acompanhamento médico necessário para o controle”, afirma.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Kamilla Benjamin celebra seus 40 anos nesta segunda-feira (26), ao lado do filho Arthur e do marido Antônio Benjamin Crédito: Divulgação

CONSULTORIA GRATUITA PARA NEGÓCIOS

As consequências da pandemia seguem por todo o mundo. Entre elas, a dificuldade dos empresários em manter seus negócios de portas abertas. Para amenizar esses prejuízos, o Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES), vai disponibilizar o serviço de consultoria empresarial gratuita para todo o estado, dentro do programa Cínica de Negócios.

Podem participar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPP). “Vamos oferecer consultoria gratuita em finanças, orçamento, logística, recursos humanos, marketing, tecnologia da informação e outras áreas da Administração”, explicou o presidente do CRA-ES, o Administrador Maurílio José Inês.

Segundo ele, para participar é preciso se cadastrar pelo site www.craes.org.br. Depois, aguardar o contato que será feito por um consultor voluntário. "Um profissional registrado no CRA-ES, com as competências técnicas necessárias para oferecer consultoria na área requerida", completou o presidente.

VIVA, BETTY!

Betty Feliz completa 70 anos nesta segunda-feira (26), mas iniciou as comemorações no sábado (24) com uma Live musical, ao lado do marido Danilo Martins Crédito: Divulgação

SOLIDARIEDADE

A Comissão da Jovem Advocacia da OAB-ES, em parceria com a Brigada Social Ecológica Portadores de Luz (BRIPOL), conseguiu doação de sangue em prol da advogada capixaba Dyelika Cristina Jareta Freire. A ação contou com a solidariedade de 11 voluntários, que com o apoio da OAB Jovem, vieram de Guarapari com destino a Vitória para contribuir com o aumento dos estoques de sangue nos hospitais e hemocentros e, assim, ajudar a advogada capixaba.

PARCERIA

Juliana Magalhães e Lilian Rabinovitch comemoram os primeiros 30 dias da The Monitor Company of Brasil, que atua em novo conceito de blindagem patrimonial Crédito: Divulgação

BENS DIGITAIS EM TESTAMENTO

O fenômeno das redes sociais, permeado por contas com milhares e até milhões de seguidores, está influenciando até mesmo ramos tradicionais, como o Direito das Sucessões. O Professor e advogado Alexandre Dalla Bernardina ressalta que, em regra, a conta é pessoal e intransferível. "Ocorre que há perfis digitais e contas em diversos canais que têm conteúdo econômico, nos quais há inclusive exploração de imagem em troca de patrocínio ou venda de produtos. Apesar da superveniência de normas recentes sobre direito digital e divulgação de informações, não há legislação específica sobre o tema, sendo recomendável o testamento para disciplinar a transmissão das contas ao(s) herdeiro(s) e a possibilidade de continuidade da exploração de tais ‘bens digitais’ na ausência do titular.”

RR NEWS

Flávia Palombini e os filhos Léo e Maria Laura Palombini Crédito: Divulgação

Flávia Palombini volta a atuar na área de Nutrição Ortomolecular e a partir de julho volta a fazer atendimentos presenciais em Miami, Orlando e Nova York e atendimento remoto para pacientes do Brasil.

Veronica Dadalto comemora o retorno positivo de seu evento, Ilha Criativa, que movimentou o Instagram nas últimas duas semanas, com lives e muito conteúdo. Para o Dia das Mães, a empresária promete seguir com o formato.