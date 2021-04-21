Grife de moda praia do ES inaugura loja no Rio e expande fábrica

Depois de completar 10 anos em dezembro de 2020, em plena pandemia, a Borana, marca de moda praia do ES, iniciou seu voo nacional em 2021. Nesta terça-feira (20), a grife, comandada pelos empresários Patiara, Jorge, Inãnia e Moreno Aguiar, chegou a famosa Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, no Rio de Janeiro. É a primeira loja física no Rio, maior mercado consumidor da marca nas plataformas digitais.
"Sempre tive o sonho de abrir uma loja no Rio. As cariocas se identificam com a marca, e já estávamos namorando esse ponto, em Ipanema, bem antes da pandemia começar. Não desistimos e o sonho se concretizou."
Ainda em 2021, a marca vai inaugurar a nova fábrica, em São Mateus, no ES, pretende abrir mais uma loja no Rio, na Barra da Tijuca, e chegar a São Paulo. Recentemente, a Borana ganhou novo endereço em Vitória: saiu da João da Cruz e está na Chapot Presvot, na Praia do Canto. A marca continua atuando no e-commerce com clientes em várias partes do Brasil e até internacionais.
QUERIDAS DE RR
CONQUISTAS NA PANDEMIA
Além disso, acrescenta que cerca de 30 alunos do IP que estavam em escolas públicas no ano passado e, portanto, estudaram muito pouco nesse período, pois quase não tiveram aulas, passaram a frequentar escolas particulares neste ano pela primeira vez.
COMBATE À COVID
O advogado empresarial Eduardo Sarlo, o vice-comodoro do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), Fabiano Pereira, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Alexandre dos Santos Cerqueira, e o empresário Cesinha Saade, presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, se reuniram para tratar de metodologias de enfrentamento à Covid -19. O comandante explicou como funciona o Mapa de Risco do Espírito Santo.
ANIVERSÁRIO
RR NEWS
Aniversariantes desta quarta-feira (21 de abril): Anselmo Tozi, Paulo Hartung, Sérgio Paulo Rabello e Sérgio Sotelino. Parabéns pra vocês!
Rebeca Duarte acaba de lançar sua coleção de Dia dos Mães com o tema "Amor Perfeito", composta por guardanapos, souplasts, jogos americanos, avental e trilhos de mesa com estampas florais.
Raigna Vasconcelos, Ingrid Castro e Rogéria Machado e famílias têm almoço marcado nesta quarta-feira (21) . O momento intimista terá como anfitriã a nutricionista Rute Mercurio. Ela deixou a Terra da Garoa e fixou recentemente residência na Praia da Costa, em Vila Velha.