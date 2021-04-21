Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Grife de moda praia do ES inaugura loja no Rio e expande fábrica

Com 10 anos, a Borana amplia sua fábrica em São Mateus e inaugurou nesta terça-feira (20) primeira loja física em Ipanema, Rio de Janeiro

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Jorge aguiar, Inãnia, Patiara , Moreno
Patiara, Jorge, Inãnia e Moreno Aguiar: os proprietários da Borana Crédito: Divulgação
Depois de completar 10 anos em dezembro de 2020, em plena pandemia, a Borana, marca de moda praia do ES, iniciou seu voo nacional em 2021. Nesta terça-feira (20), a grife, comandada pelos empresários Patiara, Jorge, Inãnia e Moreno Aguiar, chegou a famosa Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, no Rio de Janeiro. É a primeira loja física no Rio, maior mercado consumidor da marca nas plataformas digitais.
"Sempre tive o sonho de abrir uma loja no Rio. As cariocas se identificam com a marca, e já estávamos namorando esse ponto, em Ipanema, bem antes da pandemia começar. Não desistimos e o sonho se concretizou."
Patiara Aguiar - Estilista da marca
Ainda em 2021, a marca vai inaugurar a nova fábrica, em São Mateus, no ES,  pretende abrir mais uma loja no Rio, na Barra da Tijuca, e chegar a São Paulo. Recentemente, a Borana ganhou novo endereço em Vitória: saiu da João da Cruz e está na Chapot Presvot, na Praia do Canto. A marca continua atuando no e-commerce com clientes em várias partes do Brasil e até internacionais.

QUERIDAS DE RR

Roberta e Valquíria Cheim
Roberta e Valquíria Cheim Crédito: Divulgação

CONQUISTAS NA PANDEMIA

Otimista de carteirinha, a fundadora e presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, está confiante que 2021 trará bons resultados para os 25 alunos da entidade que se preparam, neste ano, para fazer seus primeiros vestibulares. Segundo ela, as dificuldades enfrentadas pela instituição têm sido muitas, mas as conquistas são gratificantes. “No ano passado, tivemos que arrecadar celulares e Ipads antigos com amigos e parceiros para que, hoje, os 162 alunos do IP tenham acesso a computador e internet. Também perdemos importantes patrocinadores e recursos. Mas outros apoiadores intensificaram sua ajuda e fechamos 2020 com 22 novos alunos selecionados de 15 municípios”, conta.
Além disso, acrescenta que cerca de 30 alunos do IP que estavam em escolas públicas no ano passado e, portanto, estudaram muito pouco nesse período, pois quase não tiveram aulas, passaram a frequentar escolas particulares neste ano pela primeira vez.

COMBATE À COVID

Fabiano Pereira, Coronel Cerqueira, Cesinha Saade e Eduardo Sarlo
Fabiano Pereira, Coronel Cerqueira, Cesinha Saade e Eduardo Sarlo Crédito: Divulgação
O advogado empresarial Eduardo Sarlo, o vice-comodoro do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), Fabiano Pereira, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Alexandre dos Santos Cerqueira, e o empresário Cesinha Saade, presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, se reuniram para tratar de metodologias de enfrentamento à Covid -19. O comandante explicou como funciona o Mapa de Risco do Espírito Santo.

ANIVERSÁRIO

Nahor Bastos
O cabeleireiro Nahor Bastos acaba de comemorar 65 anos Crédito: Márcio Capovilla

RR NEWS

Aniversariantes desta quarta-feira (21 de abril): Anselmo Tozi, Paulo Hartung, Sérgio Paulo Rabello e Sérgio Sotelino. Parabéns pra vocês!
Coleção de Dia das Mães de Rebeca Duarte
Coleção de Dia das Mães de Rebeca Duarte Crédito: Divulgação
Rebeca Duarte acaba de lançar sua coleção de Dia dos Mães com o tema "Amor Perfeito", composta por guardanapos, souplasts, jogos americanos, avental e trilhos de mesa com estampas florais.
Raigna Vasconcelos, Ingrid Castro e Rogéria Machado e famílias têm almoço marcado nesta quarta-feira (21) . O momento intimista terá como anfitriã a nutricionista Rute Mercurio. Ela deixou a Terra da Garoa e fixou recentemente residência na Praia da Costa, em Vila Velha.

Veja Também

FOTOS: Família El Aouar celebra o batizado de Nabihzinho em Vila Velha

Capixaba lança e-commerce de moda surfe feminina na pandemia

Veja as 10 habilidades mais valorizadas no mundo corporativo em 2021

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Moda Rio de Janeiro Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados