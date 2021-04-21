Grife de moda praia do ES inaugura loja no Rio e expande fábrica

Patiara, Jorge, Inãnia e Moreno Aguiar: os proprietários da Borana Crédito: Divulgação

Patiara, Jorge, Inãnia e Moreno Aguiar, chegou a famosa Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, no Rio de Janeiro. É a primeira loja física no Rio, maior mercado consumidor da marca nas plataformas digitais. Depois de completar 10 anos em dezembro de 2020, em plena pandemia, a Borana, marca de moda praia do ES , iniciou seu voo nacional em 2021. Nesta terça-feira (20), a grife, comandada pelos empresárioschegou a famosa Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, no Rio de Janeiro. É a primeira loja física no Rio, maior mercado consumidor da marca nas plataformas digitais.

"Sempre tive o sonho de abrir uma loja no Rio. As cariocas se identificam com a marca, e já estávamos namorando esse ponto, em Ipanema, bem antes da pandemia começar. Não desistimos e o sonho se concretizou." Patiara Aguiar - Estilista da marca

Ainda em 2021, a marca vai inaugurar a nova fábrica, em São Mateus, no ES, pretende abrir mais uma loja no Rio, na Barra da Tijuca, e chegar a São Paulo. Recentemente, a Borana ganhou novo endereço em Vitória: saiu da João da Cruz e está na Chapot Presvot, na Praia do Canto. A marca continua atuando no e-commerce com clientes em várias partes do Brasil e até internacionais.

QUERIDAS DE RR

Roberta e Valquíria Cheim Crédito: Divulgação

CONQUISTAS NA PANDEMIA

Otimista de carteirinha, a fundadora e presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, está confiante que 2021 trará bons resultados para os 25 alunos da entidade que se preparam, neste ano, para fazer seus primeiros vestibulares. Segundo ela, as dificuldades enfrentadas pela instituição têm sido muitas, mas as conquistas são gratificantes. “No ano passado, tivemos que arrecadar celulares e Ipads antigos com amigos e parceiros para que, hoje, os 162 alunos do IP tenham acesso a computador e internet. Também perdemos importantes patrocinadores e recursos. Mas outros apoiadores intensificaram sua ajuda e fechamos 2020 com 22 novos alunos selecionados de 15 municípios”, conta.

Além disso, acrescenta que cerca de 30 alunos do IP que estavam em escolas públicas no ano passado e, portanto, estudaram muito pouco nesse período, pois quase não tiveram aulas, passaram a frequentar escolas particulares neste ano pela primeira vez.

COMBATE À COVID

Fabiano Pereira, Coronel Cerqueira, Cesinha Saade e Eduardo Sarlo Crédito: Divulgação

O advogado empresarial Eduardo Sarlo, o vice-comodoro do Iate Clube do Espírito Santo (ICES), Fabiano Pereira, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, Alexandre dos Santos Cerqueira, e o empresário Cesinha Saade, presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, se reuniram para tratar de metodologias de enfrentamento à Covid -19. O comandante explicou como funciona o Mapa de Risco do Espírito Santo.

ANIVERSÁRIO

O cabeleireiro Nahor Bastos acaba de comemorar 65 anos Crédito: Márcio Capovilla

RR NEWS

Aniversariantes desta quarta-feira (21 de abril): Anselmo Tozi, Paulo Hartung, Sérgio Paulo Rabello e Sérgio Sotelino. Parabéns pra vocês!

Coleção de Dia das Mães de Rebeca Duarte Crédito: Divulgação

Rebeca Duarte acaba de lançar sua coleção de Dia dos Mães com o tema "Amor Perfeito", composta por guardanapos, souplasts, jogos americanos, avental e trilhos de mesa com estampas florais.