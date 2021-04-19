Veja as 10 habilidades mais valorizadas no mundo corporativo em 2021

Mundo corporativo Crédito: Rhopen/Divulgação

A pandemia trouxe impactos significativos para a economia, a saúde, as relações sociais e para o mundo corporativo. Em uma pesquisa realizada neste ano pelo LinkedIn Learning, profissionais de Recursos Humanos apontaram as dez habilidades mais valorizadas neste momento pelas empresas: resiliência e adaptabilidade, habilidades tecnológicas e fluência digital, comunicação remota e em rede, inteligência emocional, colaboração entre times, liderança através da mudança, gestão de mudança, capacidade de lidar com o estresse, gestão de tempo e criatividade.

Habilidades, que segundo a CEO e fundadora da Rhopen, Jaciara Pinheiro, serão cada vez mais exigidas no mundo corporativo. “O mundo do trabalho está vivendo um momento de profundas mudanças. Mais do que nunca, as organizações precisam investir em metodologias e processos que ajudem os seus profissionais a desenvolverem as habilidades exigidas. Para sermos produtivos, precisamos reaprender a aprender. E rápido”, explica.

ANIVERSÁRIO

O aniversariante Paulo Sepulcri, Francini, Pedro Paulo e João Paulo Sepulcri: celebrando idade nova, em família Crédito: Divulgação

NELSON AYRES FALA SOBRE CARREIRA PARA ALUNOS DO VALE MÚSICA

Considerado um dos nomes mais importantes da música instrumental brasileira contemporânea, o maestro Nelson Ayres vai realizar um concerto didático exclusivo para os alunos do Projeto Vale Música Serra, na próxima terça-feira (20/04), às 17h, por meio da plataforma Zoom Meetings. O encontro faz parte do calendário pedagógico das crianças, adolescentes e jovens beneficiários do Projeto Vale Música Serra. Em função dos protocolos de prevenção à Covid-19, desde 26 de março do ano passado toda a programação foi adaptada para o formato remoto.

Durante o evento, o maestro vai falar sobre o tema Gestão de Carreira Musical e e exibir obras que marcaram sua trajetória como compositor, arranjador e regente.

A programação dos Concertos Didáticos do Projeto Vale Música Serra inclui a apresentação do músico Wagner Nascimento, nesta segunda-feira, às 17h. Ele iniciou sua carreira no Projeto Vale Música no Espírito Santo e hoje é percussionista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília.

AMIGAS

Giovanna Santos e Magaly Lucas: um brinde a amizade! Crédito: Divulgação

O BOOM DA PROTEÇÃO FAMILIAR

A pandemia da Covid-19 fez aumentar a busca por seguros de vida, um setor que acumulou uma alta de 11%, segundo explica Jair Lopes, especialista em gestão de riscos e proteção financeira. “Antes da pandemia, tínhamos que despertar as pessoas sobre a importância de se proteger, de proteger a sua família, em proteger o seu business, o patrimônio. E a pandemia despertou na sociedade que as coisas acontecem da noite para o dia. Se falássemos há dois anos atrás que surgiria um vírus que ia contaminar milhões de pessoas e ia parar a economia, iam rir. Hoje, entendem que não sabemos o dia de amanhã: que pode acontecer um imprevisto, uma doença, um vírus. E esse tipo de caos acontece a cada uma década. Houve, portanto, uma contração enorme por conta das pessoas quererem proteger suas famílias, seus filhos. Foi um crescimento absurdo e é uma procura que vai continuar”, diz Jair. Vale lembrar que dados da Superintendência de Seguros Privados apontam ainda que, no acumulado do ano, o segmento cresceu 4,7%, faturando R﹩1,8 bilhão a mais que em 2019.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Penha Nonato, Vicente, a aniversariante Helena e Paula Segui: comemorando aniversário em casa Crédito: Divulgação

CIRURGIA PLÁSTICA E QUALIDADE DE VIDA

Por mais que a realização de cirurgias esteja suspensa por conta da pandemia, o planejamento acontece. De acordo com o cirurgião plástico e Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBPC), Humberto Pinto, alguns pacientes aguardam a normalidade para os procedimentos. “Os brasileiros são muito vaidosos e gostam de se cuidar. O país já ultrapassou os Estados Unidos em números de cirurgias plásticas, segundo pesquisa divulgada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), divulgada em dezembro de 2019”, explica. De acordo com a pesquisa foram registradas mais de 1 milhão e 498 mil cirurgias em todo o país, “um número de peso”, destaca o cirurgião. “Há quem julgue que a cirurgia plástica é apenas uma resolução estética, esquecendo-se do fator de autoestima do paciente, como a rinoplastia, que é realizada na estrutura nasal, que pode ter um efeito estético ou melhorar a respiração; a otoplastia – muito procurada pelo incômodo com orelhas, e até a corporal, para retirada de uma gordura localizada, ou ganho de peso que pode afetar a saúde”, ressalta. “Após a realização destes tipos de cirurgias, o paciente sente-se mais completo, feliz e sua autoestima eleva-se, auxiliando o seu dia a dia, em sua rotina, a se sentirem felizes e completos”,

FINAL DE SEMANA

Léo de Castro e Patricia de Castro: curtindo as belezas da Pedra Azul Crédito: Divulgação

RR NEWS

Os sentimentos da coluna aos familiares de Carlota Coser, mais uma vítima da Covid-19. A cerimônia de cremação será nesta segunda-feira (19), no Parque da Paz, em Ponta da Fruta.