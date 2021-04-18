ES registra crescimento na compra de lotes e terrenos durante pandemia

Fotomontagem do loteamento da CBL em Ibiraçu Crédito: Divulgação

Um fato curioso tem despertado a atenção dos especialistas do mercado imobiliário no país. Apesar da rigorosa crise financeira provocada pela pandemia, aumentou – e muito – a compra de lotes e terrenos. Há registros de crescimento de até 250% nas vendas no segundo semestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

E para 2021, as previsões continuam otimistas. A CBL, maior loteadora do Estado, está com vários projetos previstos para este ano. Segundo o gerente geral de Vendas, Renato Nolasco Ferreira, o mais recente foi lançado em Ibiraçu e há outros sendo programados. Para ele, razões para esse aumento na demanda não faltam.

“Em momento de instabilidade econômica, com oscilações nas bolsas de valores e nas taxas de juros, além de imprevisão sobre o futuro, as pessoas estão vendo na compra de lotes uma forma viável e segura de investir financeiramente. Ele aponta como outro atrativo, a valorização desse bem. “Contabilizando somente quatro dos nossos empreendimentos, registramos uma valorização média de 36% nos últimos cinco anos. Um dos projetos teve valorização real de 56% neste período. Num momento instável como esse, ter a segurança e a valorização do seu patrimônio se tornou essencial para as pessoas”, afirmou.

FAMÍLIA

Aquiles Mota, Maita Mota e os netos Rodriguinho e Maria Alice: em café da manhã com o bisavô Crédito: Divulgação

MULTISCAN NA SERRA

O Multiscan acaba de inaugurar uma nova clínica na Serra, chegando a sete unidades no Espírito Santo. Localizada no Shopping Laranjeiras, região central da cidade, a unidade terá um modelo de atendimento diferenciado das demais, com exclusividade para exames laboratoriais. Entre os serviços oferecidos, destacam-se os testes para detecção de Covid-19 e exames sorológicos (igg, igg e igm, anticorpos totais).

EXPOSIÇÃO

Tadeu Bianconi e Gabriel Lordêllo Crédito: Vitor Bermudes

MAIS MULHERES INVESTIDORAS

A assessora de investimentos e Head de Mesa Digital da Golden Investimentos, Isadora Giaretta, tem notado uma mudança recente de comportamento nos consumidores do escritório. Atualmente, a empresa atende mais de 3 mil clientes e atingiu a marca de R$2 bilhões sob custódia. Dessas contas assessoradas, 49% são de mulheres que buscam uma ajuda profissional para aumentar seus rendimentos no mercado financeiro.

“Geralmente, a procura vai desde jovens em início de carreira até mulheres mais velhas e com uma vida profissional consolidada com um perfil mais conservador. Em menos de cinco anos percebemos uma mudança muito grande no comportamento feminino de ter um suporte, com o pai ou o marido cuidando das finanças, para um empoderamento na busca de entender o que está sendo feito com o seu dinheiro”, conta.

PASSEIO

Camila Zanoni e Burgie Lucas Pereira: em passeio sobre duas rodas pela região serrana do Espírito Santo. Crédito: Divulgação

ELAS NA PANDEMIA

Levantamento realizado pela ONG Gênero e Número e Organização Feminista Semprevivaelas revela a sobrecarga das mulheres na pandemia: cerca de 47% das entrevistadas assumiram os cuidados dos filhos, das pessoas com deficiência e dos idosos da família durante a pandemia, além das atividades do home office. “Esse estudo mostra que, mais uma vez, a igualdade de gênero em direitos e deveres assegurada pela Constituição de 1988 é uma ilusão na prática do direito e no cotidiano dos lares”, comenta a advogada Elisa Galante.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO