Estudantes lançam aplicativo sobre as espécies do litoral do ES

O estudante de Ciências Biológicas da Faesa, Victor Coelho é um dos criadores do BiomarES Crédito: Divulgação

Apostando na ideia de que o conhecimento pode ajudar na preservação, os estudantes de Ciências Biológicas da Faesa Centro Universitário, Marcos Bragança e Victor Coelho, junto com o egresso de Jogos Digitais, Pedro Vanzo, desenvolveram um aplicativo que é um tipo de enciclopédia sobre as espécies marinhas encontradas na Praia da Costa, Praia de Camburi e Manguinhos, com catálogo fotográfico e diversas informações sobre os animais, para que a população possa conhecê-los melhor quando encontrá-los. O app BioMarES foi criado pelos alunos como trabalho de conclusão de curso e o projeto envolveu o estudo das espécies encontradas nas três praias do litoral capixaba, a criação de um catálogo fotográfico e a elaboração da interface do app com informações e fotos. Neste primeiro momento, foram registradas 81 espécies no BioMarES, mas os criadores já pensam em expandir a enciclopédia para mais praias capixabas. O acesso pode ser feito em https://ion-biomar.web.app.

ANIVERSÁRIO

Renato Rebouças, a aniversariante Thaissa Duarte e as filhas Lys, Luna e Maya: celebrando idade nova em família, no Canadá Crédito: Divulgação

RECONHECIMENTO

A agência capixaba Resultate coleciona mais um título: recebeu o selo Platinum, da Resultados Digitais, empresa de maior referência em marketing digital do Brasil, se tornando a única no Estado com o reconhecimento. O selo é concedido à agências digitais com excelência em Inbound Marketing e atesta a qualidade prestada em seus serviços, bem como o compromisso com os resultados dos clientes. Fernando Zanardo, Diretor de Performance, comemora com orgulho a conquista. “Receber esse título representa para nós o reconhecimento de todo um esforço coletivo que move nossa equipe. Ficamos muito felizes e animados em saber que nosso trabalho tem sido assertivo e levado resultados para nossos clientes. É muito gratificante!”, afirma.

ENCONTRO

Os médicos Paulo e Karla Lessa receberam a ex-paquita Catia Paganoite em seu instituto, em Vitória. Crédito: Divulgação

CERÂMICA PELA VIDA

Cerâmica pela Vida é o nome de uma jornada solidária de grupo de ceramistas de Vitória. Peças exclusivas de artistas renomados de várias partes do país vão a leilão no Instagram @cerâmicapelavida entre os dias 21 e 25, e todo valor arrecadado será doado para a campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória. Valéria Anchite, Clara Pignaton, Tatiana Campagnaro, Teresa Drago, Gina Abreu, Denise Biscotto, Andreia Lara Tose, Ana Ofélia Pacheco da Silva, Monica Saldanha, Martha Shimidt e Maritê Bonna são algumas ceramistas do bem.

Teresa Drago e Tatiana Campagnaro: ceramistas que doaram obra para o leilão Cerâmica pela Vida Crédito: Divulgação

RR NEWS

A farmacêutica Raigna Vasconcelos acaba de lançar mais uma novidade benéfica para a saúde dos capixabas, o Mitburn. O novo suplemento auxilia no aumento da vitalidade e energia, além de ser um booster energético para atividades físicas e promover a redução do peso corporal.

A contadora Mônica Porto comemora: sua empresa a SW Contábil foi certificada com a classificação 5 estrelas do Programa de Qualidade Contábil (PQC), iniciativa do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon/ES). O certificado funciona como um selo de qualidade e o programa auxilia empresários contábeis na gestão de seus negócios.

A vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, e a representante da CUFA-ES, líder da comunidade de Santo Antônio, Priscila Santiago Crédito: Divulgação

A vice-presidente da OAB-ES, Anabela Galvão, entregou nesta semana as cestas básicas arrecadadas pela OAB-ES para a Central Única das Favelas do Espírito Santo (CUFA- ES). A doação beneficiará 150 famílias cadastradas pela entidade. A ação faz parte da Campanha “OAB Solidária” para ajudar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira durante a quarentena. “A campanha continua e queremos beneficiar mais entidades capixabas. Convidamos a nossa classe para ajudar e contribuir com essas pessoas que neste momento tão difícil estão passando por dificuldades. A situação é muito grave. Vamos fazer a diferença. Juntos somos mais fortes”, disse a vice-presidente.