Operadora de saúde do ES inaugura pronto-socorro em Minas Gerais

A MedSênior, operadora de saúde exclusiva da terceira idade, irá abrir um pronto-socorro em Belo Horizonte (Minas Gerais) Crédito: Divulgação

A MedSênior, operadora de saúde exclusiva da terceira idade, irá abrir um pronto-socorro em Belo Horizonte (Minas Gerais). A unidade, que também oferecerá serviço de Oncologia, será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 19, na Avenida do Contorno, no bairro Gutierrez. O local tem 2 mil metros quadrados de área construída e irá realizar atendimentos de urgência e emergência 24 horas, com uma estrutura composta por 15 leitos, laboratório de exames e serviços de diagnóstico por imagem e oncologia.

ANIVERSÁRIO

Mário Herkenhoff e aniversariante Solange Herkenhoff: celebrando idade nova em casa Crédito: Divulgação

TELECONSULTA É HIT

Neste 15 de abril, o serviço de teleconsulta da Unimed Vitória completou um ano de atividades. Resposta rápida logo no início da pandemia para que pacientes não precisassem comparecer presencialmente às consultas, já foram quase 45 mil atendimentos até agora. O programa abrange consultas em clínica geral e pediatria no Centro de Especialidades da Unimed Vitória (Ceuv) e nas unidades do Personal. Atualmente, 136 médicos fazem esse atendimento remoto. Além disso, todos os cooperados podem oferecer o serviço, bastando aderir à modalidade.

“A teleconsulta é um serviço consolidado na Unimed Vitória. De abril do ano passado até agora, já foram feitos quase 45 mil atendimentos, um número que nos dá a certeza de que implantar as consultas remotas foi a melhor maneira de proporcionar mais segurança e comodidade aos pacientes”, comemora o diretor de Mercado da Unimed Vitória, Gustavo Peixoto.

JANTAR

Padre Anderson Gomes, Marcia Gabriella e Libório Mule: celebrando a amizade, na Praia do Canto! Crédito: Divulgação

VAMOS AJUDAR!

O Grupo Contauto, o Instituto Unimed Vitória, FDV, a Arquidiocese de Vitória, a Academia Espírito-Santense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e a Editora Cousa estão juntos com a Sociedade Brasileira de Cardiologia SBC/ES em uma ação conjunta e solidária para levar alimentos a pessoas de baixa renda que neste momento de pandemia se encontram ainda mais vulneráveis. Durante o período da campanha, que segue até o final de agosto, a SBC/ES irá arrecadar doações de qualquer valor e revertê-las em cestas básicas para doação, que podem ser realizadas pelo picpay @SBC-ES ou pelo PIX 27.063.353/0001-97. É importante lembrar que essa é uma ação humanitária séria e comprometida com a causa social.

MÃE E FILHA

Rachel Pires e a filha Maria: lançamento da bolsa mãe & filha em homenagem ao Dia das Mães 2021 Crédito: Divulgação

PRECISA DE UMA FORÇA NO IMPOSTO DE RENDA?

Alunos da Estácio ajudam na declaração de Imposto de Renda

Neste próximo sábado, dia 17, de 8h às 13h, os alunos do curso de Ciências Contábeis da Estácio de Vila Velha, que integram o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, realizam o “DIA D” do Imposto de Renda para esclarecimento de dúvidas gerais, preenchimento e envio da declaração, ainda que o prazo tenha sido estendido pela Receita Federal para o dia 31 de maio. Os serviços contábeis e fiscais são gratuitos. Devido ao cenário de pandemia do coronavírus, os atendimentos foram adaptados para garantir a segurança de estudantes, professores e comunidade, e estão acontecendo de forma on-line por videochamada e pode ser agendado pelo e-mail [email protected] ou pelo Instagram do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Estácio, o @naf.estaciovv . O atendimento vai desde a orientação, consultas, dúvidas e até mesmo o auxílio no preenchimento e transmissão da declaração para a Receita Federal. Todo o atendimento é feito pelos alunos monitorados e orientados pelos professores do curso.

SETOR IMOBILIÁRIO MAIS TEC

Diretor-presidente da Argo Construtora, Valtair Torezani diz que o meio digital sempre esteve presente no dia a dia do setor imobiliário, mas, diante ao cenário de pandemia, as construtoras têm apostado ainda mais na utilização da tecnologia para aumentar as vendas. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) comprovam a eficiência das estruturas digitais - somente em 2020, as vendas de imóveis residenciais novos registraram avanço de 9,8% em comparação com 2019. “Atentos aos avanços tecnológicos, desenvolvemos toda uma estrutura virtual, em que é possível visualizar imagens e vídeos exclusivos, além de realizar tour digital em 3D para conhecer os empreendimentos. Também fortalecemos nossos canais de atendimento online, que estão à disposição dos nossos clientes”.

MÊS DO AUTISMO

Ronaldo Cohin, nosso CEO do Jade, aplicativo para estimulo de crianças autistas, esteve em Brasília apresentando a plataforma para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro Crédito: Divulgação

CONCEITO E NATUREZA

Empreendimento localizado na Praia da Cerca, entre a Praia do Morro e a Aldeia da Praia, em Guarapari, o Reserva da Praia chega ao mercado com conceito que alia natureza, entretenimento e alto padrão. Fernando Felz, da Metron Engenharia, coordena o projeto da MZI, Empar e Incospal, e finaliza os últimos detalhes do condomínio, que contará com 165 lotes, em uma área total de 171 mil metros quadros, que incluem 40 mil metros de área verde e mais de sete mil metros de áreas de lazer. São quatro módulos de entretenimento com mais de 20 itens como espaços gourmet, piscina, spa, salão de jogos, lounge com deticassen, fitness, entre outros.

QUERIDO DE RR

Wesley Telles: no Templo Budista Chen Tien, em viagem recente para Foz do Iguaçu Crédito: Divulgação

RR NEWS

O advogado Alencar Ferrugini foi nomeado coordenador do Núcleo de Direito Imobiliário, Condominial, Urbanístico, Notarial e Registral da Escola Superior da Advocacia da OAB/ES.

Especialista em mesa posta e em receber com encantos, Dani Mendes tem sido Requisitada para o serviço de consultoria em pousadas, hotéis e casas de temporada, treinando funcionários e ensinando a produzir mesas bonitas e funcionais, seguindo regras de etiqueta. nesta sexta-feira (16), ela segue para Marechal Floriano, região serrana do Espírito Santo, onde presta consultoria para o sítio Luz da Lua.

Pingentes da designer de joias Ivana Izoton para o Dia das Mães Crédito: Divulgação