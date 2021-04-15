Construtora do ES conquista reconhecido prêmio internacional

Fachada Grand Construtora Crédito: Divulgação/Grand Construtora

O ano começou com novos projetos e reconhecimento internacional para a Grand Construtora, liderada por Rodrigo Barbosa. A construtora capixaba acaba de ser eleita referência no segmento da construção civil brasileira no “Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2021”, da Latin American Quality Institute, instituto de normas e padrões de qualidade mais importante da América Latina. A entrega do troféu será realizada no dia 11 de maio deste ano, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, durante o encontro empresarial Brazil Quality Summit 2021. A instituição mantém alianças estratégicas com organismos internacionais em mais de 40 países e está comprometida com o Global Compact e com o PRME, projetos da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo participantes ativos e envolvidos diretamente com outras plataformas como o Climate Summit, WEP, Business for Peace, entre outras.

ANIVERSÁRIO

Rodrigo Abelha e Alline Passamani, o aniversariante Rodriguinho e Martina: celebrando 5 anos em casa Crédito: Hugo Boniolo

PRODUTOS 100% CAPIXABAS PARA EMAGRECIMENTO E BEM-ESTAR

Produtos que fossem 100% feitos no Espírito Santo e entregassem, de forma prática, bem-estar. Foi pensando assim que a empresária e digital influencer Carolina Amaral decidiu lançar as marcas “Guty Hair” e “Himalife Fit”. Feitos na região norte do Estado, o primeiro foi desenvolvido pensando em três preocupações femininas: o crescimento de cabelos e unhas e a nutrição da pele. O segundo, trabalhado de forma 100% natural, ajuda no processo de emagrecimento.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

ntonio, Henrique Decottignies, a aniversariante Laura e Mariana Clark: celebrando 8 anos com o tema "Harry Potter" Crédito: Divulgação

POCKET PARTY

A pandemia mudou o formato das festas Aniversários, batizados, chás de bebês, noivados, bodas, tudo tornou-se mais íntimo. De olho nesta tendência, a nutricionista e confeiteira Renata Póvoa criou um kit festa que atende a pequenas comemorações: “Vendo a atual realidade, e a vontade das pessoas de não deixarem passar em branco um aniversário, um momento de felicidade, formulei kits que atendem a festas com cinco ou 10 pessoas, composto por bolo e salgados, em versões bolo caseiro e bolo festa”, explica.

INAGURAÇÃO

Carla Buaiz inaugura seu novo ateliê, na Aleixo Netto Crédito: Divulgação

Após expor na edição de 30 anos da CasaCor Rio, a designer de joias Carla Buaiz inaugura seu novo ateliê, no coração da Praia do Canto, na Aleixo Netto. Conhecida pelas criações intuitivas, Carla levou para o novo espaço sua originalidade e delicadeza. O projeto arquitetônico reflete a maneira aconchegante e intimista com que a marca quer receber os clientes.

O ateliê foge dos padrões das tradicionais joalherias e é possível se sentir bem próximo do universo da ourivesaria e também dos processos de criação da designer. O novo espaço é decorado por quadros com esboços de joias de coleções icônicas.

FAMÍLIA

Priscila Moura, Dimitri Vieira, Francisco e Beatriz: à espera de Maria Crédito: Karol Felicio

HIGH SCHOOL ALUMNI MONTH

Acontece nesta quinta-feira, dia 15, o terceiro encontro do High School Alumni Month, evento on-line promovido pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci. Desta vez o ex-aluno convidado é João Vitor Reis Cavalcanti, que atualmente cursa Computer Science na Cal Poly, como é chamada a Universidade Politécnica Estadual da Califórnia, nos Estados Unidos. No encontro, o carinhosamente chamado Sempre Aluno compartilhará como tem sido a sua vivência de universitário fora do Brasil com atuais estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio da escola. A mediação é feita pelo coordenador de High School do Da Vinci, Cristiano Carvalho.

MODA

Rafaela Sterquino veste bota da nova coleção de sua grife Crédito: Divulgação

WEB FÓRUM

Na próxima terça-feira (20), um evento online irá reunir empresários de todo Brasil para discutir inovação. O Sankhya Web Fórum by AAA, será uma imersão promovida pela Sankhya Gestão de Negócios, com uma das maiores instituições de Inovação, Tecnologia e Negócios, o AAA Inovação. Allan Costa, Lucas Lima e Arthur Igreja, três executivos de renome internacional e que estão à frente da AAA , serão os palestrantes do evento, que irá discutir gestão, ações inovadoras e o futuro dos negócios. O Web Fórum é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo endereço https://www.sankhya.com.br/swf/.

MAGISTRATURA SOLIDÁRIA

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) está com uma campanha entre seus associados para arrecadar alimentos e itens de primeira necessidade destinados para famílias em situação de vulnerabilidade devido a pandemia. A primeira remessa de doações já foi entregue para 30 famílias atendidas pela Associação Casa do Caminho, em São Mateus, e para 25 famílias do projeto Casa Sol Nascente, na Serra. A coordenação da campanha está sob o comando da vice-presidente de aposentados e pensionistas da entidade, Janete Pantaleão.

APOSENTADORIA ESPECIAL