Maju Coutinho posa com joias de designer do ES para revista do "Globo"

A apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo, Maju Coutinho, brilhou com joias de um designer na Revista Ela do jornal "O Globo". Ela posou com brincos e choker da nossa Carolina Neves para fotos da reportagem de capa da revista "Ela" deste domingo (11). Maju falou os desafios de ocupar a bancada do Jornal Hoje, que completa 50 anos neste mês, em tempos de crise sanitária, turbulências políticas e fake news.
TONI GARRIDO VESTE IVAN AGUILAR
Nosso estilista Ivan Aguilar vibrou com a presença do cantor Toni Garrido neste domingo (11) no Domingão do Faustão vestido com look da sua coleção. "Conheci Toni em 2005 em Paris e hoje tive o prazer de vesti-lo para o programa do Faustão", disse Ivan, em suas redes sociais.
CAFÉ E SUCESSO
O Conta Café, startup que oferece processo estruturado de comercialização de café proveniente do barter, modalidade comercial baseada na troca, acaba de completar um ano e festeja a data com a chegada de novos clientes. As empresas Hydra Irrigações, Agersyn Indústria e Soluções Agrícolas e a Defesa Agrícola, se juntam a muitas outras que viram na nova plataforma, uma segura e eficiente opção de financiamento, onde lojistas e compradores fazem bons negócios, gerando valor para as duas pontas.
"Registramos crescimento desde nossa implantação, há cerca de um ano. Este resultado é muito significativo, especialmente, se considerarmos o atual momento do mercado. Atribuo este bom desempenho a inovação e a funcionalidade de nosso negócio. Criamos um ambiente onde todos os envolvidos, com total segurança, podem comercializar o café de barter. O Conta Café atualiza e divulga preços diariamente, recebe ofertas de venda de café e os negocia, aumentando, claro, a possibilidade de novos negócios”, afirma Eduardo Bortolini, sócio fundador da startup.
FAMÍLIA
TESTAMENTO NA PANDEMIA
Inúmeros foram os reflexos causados pela pandemia. Além de mudar comportamentos, forma de viver das pessoas, surgiram também novas atitudes, principalmente no que diz respeito a assuntos relacionados a questões jurídicas. A advogada Fernanda Meôky, sócia do escritório Brum, Kuster, Marques e Fragoso e especialista em Direito da Família, fala que o número de testamentos cresceu significativamente durante esse período. “O Colégio Notarial do Brasil registrou um aumento de 134% na busca por testamentos. O que antes era realizado apenas por pessoas com idade avançada ou com problemas de saúde em estado terminal, passou a ser visto como um documento muito importante para aqueles que pretendem fazer um planejamento sucessório. Isso pode evitar disputas e discussões familiares na justiça por conta da divisão do patrimônio”, explica Meôky.
CHÁ REVELAÇÃO
RR NEWS
Lara Brotas e Sandra Matias convidam para primeira exposição de 2021, "O mundo ao redor", que trará obras inéditas dos artistas Armarinhos Teixeira e Arthur Arnold, de 15 de abril a 28 de maio, na Matias Brotas Arte Contemporânea. Com curadoria de Marcus de Lontra, a mostra será composta por pinturas, esculturas e instalações dos artistas, que passam a ser representados pela galeria a partir deste ano.
A especialista comportamental financeira Sara Maiza realiza uma live em conjunto com os especialistas Beth Mendes e Paulo Costa, hoje, terça-feira, dia 13 de abril, às 19h, com o tema: Como construir uma mentalidade próspera. A live pode ser acessada no Instagram pelo perfil: @sara.maiza
Os portos do Espírito Santo são responsáveis por aproximadamente 25% das mercadorias que entram e saem do Brasil. O Estado possui o maior complexo portuário da América Latina, com seis unidades em operação espalhadas por 417 quilômetros de litoral, além de dois terminais de barcaças e terminais de combustíveis. A importância das estruturas portuárias para a formação da cultura e economia capixaba até o futuro promissor desenhado para o setor são tema do livro “Portos do Espírito Santo”. A obra, do jornalista e editor Antônio de Pádua Gurgel, será lançada nesta quarta-feira (14), às 18h, durante live em A Gazeta.
Rubia Zanelato, diretora da Kemp Engenharia, está de olho nas tendências e estratégias do mercado imobiliário. A empresária realiza até o dia 30 de abril, um Feirão Digital de Imóveis. Os clientes terão atendimento totalmente online, através do site, whatsapp e mídias sociais da construtora.
A empresa Online Traders, maior empresa educacional financeira do Brasil, representada pelo empresário Anderson Barbieri, é a mais nova parceira da Mesa de Negócios, capitaneada por Hugo Rodrigues.