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Renata Rasseli

Maju Coutinho posa com joias de designer do ES para revista do "Globo"

A apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo, usou brincos e choker da Carolina Neves para fotos da reportagem de capa da revista "Ela" deste domingo (11)

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

13 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Maju Coutinho, apresentadora
Maju Coutinho, apresentadora Crédito: Cassia Tabatini / Divulgação
A apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo, Maju Coutinho, brilhou com joias de um designer na Revista Ela do jornal "O Globo". Ela posou com brincos e choker da nossa Carolina Neves para fotos da reportagem de capa da revista "Ela" deste domingo (11). Maju falou os desafios de ocupar a bancada do Jornal Hoje, que completa 50 anos neste mês, em tempos de crise sanitária, turbulências políticas e fake news. 
Carolina Neves
Carolina Neves, designer de joias do ES Crédito: Divulgação

TONI GARRIDO VESTE IVAN AGUILAR

Toni Garrido veste Ivan Aguilar no Domingão do Faustão
Toni Garrido veste Ivan Aguilar no Domingão do Faustão Crédito: Divulgação
Nosso estilista Ivan Aguilar vibrou com a presença do cantor Toni Garrido neste domingo (11) no Domingão do Faustão vestido com look da sua coleção. "Conheci Toni em 2005 em Paris e hoje tive o prazer de vesti-lo para o programa do Faustão", disse Ivan, em suas redes sociais. 

CAFÉ E SUCESSO

O Conta Café, startup que oferece processo estruturado de comercialização de café proveniente do barter, modalidade comercial baseada na troca, acaba de completar um ano e festeja a data com a chegada de novos clientes. As empresas Hydra Irrigações, Agersyn Indústria e Soluções Agrícolas e a Defesa Agrícola, se juntam a muitas outras que viram na nova plataforma, uma segura e eficiente opção de financiamento, onde lojistas e compradores fazem bons negócios, gerando valor para as duas pontas.
"Registramos crescimento desde nossa implantação, há cerca de um ano. Este resultado é muito significativo, especialmente, se considerarmos o atual momento do mercado. Atribuo este bom desempenho a inovação e a funcionalidade de nosso negócio. Criamos um ambiente onde todos os envolvidos, com total segurança, podem comercializar o café de barter. O Conta Café atualiza e divulga preços diariamente, recebe ofertas de venda de café e os negocia, aumentando, claro, a possibilidade de novos negócios”, afirma Eduardo Bortolini, sócio fundador da startup.

FAMÍLIA

Luana Patriota, Leandro Piquet e o pequeno Eros, de um ano três meses
Luana Patriota, Leandro Piquet e o pequeno Eros, de um ano três meses: em casa, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

TESTAMENTO NA PANDEMIA

Inúmeros foram os reflexos causados pela pandemia. Além de mudar comportamentos, forma de viver das pessoas, surgiram também novas atitudes, principalmente no que diz respeito a assuntos relacionados a questões jurídicas. A advogada Fernanda Meôky, sócia do escritório Brum, Kuster, Marques e Fragoso e especialista em Direito da Família, fala que o número de testamentos cresceu significativamente durante esse período. “O Colégio Notarial do Brasil registrou um aumento de 134% na busca por testamentos. O que antes era realizado apenas por pessoas com idade avançada ou com problemas de saúde em estado terminal, passou a ser visto como um documento muito importante para aqueles que pretendem fazer um planejamento sucessório. Isso pode evitar disputas e discussões familiares na justiça por conta da divisão do patrimônio”, explica Meôky.

CHÁ REVELAÇÃO

Bárbara Varnier e Douglas Giacomin: à espera de Maya
Bárbara Varnier e Douglas Giacomin: à espera de Maya Crédito: Ludmila Aguiar

RR NEWS

Lara Brotas e Sandra Matias convidam para primeira exposição de 2021, "O mundo ao redor", que trará obras inéditas dos artistas Armarinhos Teixeira e Arthur Arnold, de 15 de abril a 28 de maio, na Matias Brotas Arte Contemporânea. Com curadoria de Marcus de Lontra, a mostra será composta por pinturas, esculturas e instalações dos artistas, que passam a ser representados pela galeria a partir deste ano.
A especialista comportamental financeira Sara Maiza realiza uma live em conjunto com os especialistas Beth Mendes e Paulo Costa, hoje, terça-feira, dia 13 de abril, às 19h, com o tema: Como construir uma mentalidade próspera. A live pode ser acessada no Instagram pelo perfil: @sara.maiza
O livro
O livro "Portos do Espírito Santo" é uma nova edição de um trabalho sobre o mesmo tema publicado por Antônio de Pádua Gurgel há cerca de 20 anos. Crédito: Arquivo Pessoal
Os portos do Espírito Santo são responsáveis por aproximadamente 25% das mercadorias que entram e saem do Brasil. O Estado possui o maior complexo portuário da América Latina, com seis unidades em operação espalhadas por 417 quilômetros de litoral, além de dois terminais de barcaças e terminais de combustíveis. A importância das estruturas portuárias para a formação da cultura e economia capixaba até o futuro promissor desenhado para o setor são tema do livro “Portos do Espírito Santo”. A obra, do jornalista e editor Antônio de Pádua Gurgel, será lançada nesta quarta-feira (14), às 18h, durante live em A Gazeta.
Rubia Zanelato, diretora da Kemp Engenharia, está de olho nas tendências e estratégias do mercado imobiliário. A empresária realiza até o dia 30 de abril, um Feirão Digital de Imóveis. Os clientes terão atendimento totalmente online, através do site, whatsapp e mídias sociais da construtora.
A empresa Online Traders, maior empresa educacional financeira do Brasil, representada pelo empresário Anderson Barbieri, é a mais nova parceira da Mesa de Negócios, capitaneada por Hugo Rodrigues.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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