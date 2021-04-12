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Renata Rasseli

Cantora do ES regrava o hit "Stephen Fry" com Zeca Baleiro na pandemia

Dani Moraes e Zeca Baleiro acabam de lançar um single e um videoclipe do clássico. A captação de áudio e vídeo foi feita na casa de cada um e direção remota de Bento Abreu e Rodolfo Sily

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 10:27

Públicado em 

12 abr 2021 às 10:27
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dani Abreu e Zeca Baleiro
Dani Abreu e Zeca Baleiro Crédito: Divulgação
Clássico de Zeca Baleiro de 1997, "Por onde andará Stephen Fry" acaba de ser regravado em parceria com uma cantora capixaba. Dani Moraes e Zeca Baleiro lançaram no último dia 9 de abril um single e um videoclipe com a nova versão da música.  A captação de áudio e vídeo foi feita na casa de cada um, com a direção remota feita por Bento Abreu e Rodolfo Sily e mixagem e masterização por Felipe Engel, da Liqüo Áudio. 
"Toda essa história partiu de um convite que fiz ao Zeca, enviando um áudio com o arranjo que eu criei para música, que é uma de suas músicas prediletas dele. Convite feito, a resposta veio alguns dias depois, em um simpático “Linda versão! Eu topo, sim!"
Dani Moraes - Cantora

PRODUÇÃO NA PANDEMIA

A pandemia tem sido um período muito produtivo para Dani Moraes, que fez collabs com Fernanda Abreu (“Kátia Flávia”) , Zé Renato, Tamy, Lara Klaus e Thaysa Pizzolato, além de um especial para o canal Music Box Brasil.
"Nesse momento tão difícil para a humanidade, a arte, tão fundamental, mais do que nunca precisa-se fazer de alimento da alma, levando beleza e conforto, estimulando a reflexão e reforçando a esperança de dias melhores"
Dani Moraes - Cantora

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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