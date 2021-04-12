Cantora do ES regrava o hit "Stephen Fry" com Zeca Baleiro na pandemia

Clássico de Zeca Baleiro de 1997, "Por onde andará Stephen Fry" acaba de ser regravado em parceria com uma cantora capixaba. Dani Moraes e Zeca Baleiro lançaram no último dia 9 de abril um single e um videoclipe com a nova versão da música. A captação de áudio e vídeo foi feita na casa de cada um, com a direção remota feita por Bento Abreu e Rodolfo Sily e mixagem e masterização por Felipe Engel, da Liqüo Áudio.
"Toda essa história partiu de um convite que fiz ao Zeca, enviando um áudio com o arranjo que eu criei para música, que é uma de suas músicas prediletas dele. Convite feito, a resposta veio alguns dias depois, em um simpático “Linda versão! Eu topo, sim!"
PRODUÇÃO NA PANDEMIA
A pandemia tem sido um período muito produtivo para Dani Moraes, que fez collabs com Fernanda Abreu (“Kátia Flávia”) , Zé Renato, Tamy, Lara Klaus e Thaysa Pizzolato, além de um especial para o canal Music Box Brasil.
"Nesse momento tão difícil para a humanidade, a arte, tão fundamental, mais do que nunca precisa-se fazer de alimento da alma, levando beleza e conforto, estimulando a reflexão e reforçando a esperança de dias melhores"