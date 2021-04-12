Cantora do ES regrava o hit "Stephen Fry" com Zeca Baleiro na pandemia

Clássico de Zeca Baleiro de 1997, "Por onde andará Stephen Fry" acaba de ser regravado em parceria com uma cantora capixaba. Dani Moraes e Zeca Baleiro lançaram no último dia 9 de abril um single e um videoclipe com a nova versão da música. A captação de áudio e vídeo foi feita na casa de cada um, com a direção remota feita por Bento Abreu e Rodolfo Sily e mixagem e masterização por Felipe Engel, da Liqüo Áudio.