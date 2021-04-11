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Renata Rasseli

Casamento civil em casa virou moda na pandemia

Para não deixar o dia do sim-sim passar em branco, muitos casais adiaram o festão e celebram o casamento com poucos familiares dentro de casa

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

11 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Impacto da pandemia derrubou o número de casamentos no ES
Casamento civil em casa Crédito: Divulgação
Maio, o mês das noivas, se aproxima, e pelo segundo ano, a pandemia adiou muitos sonhos. Casais tiveram que colocar em “stand-by” o sonho de um casamentão, outros até desistiram da ideia de uma festa grandiosa. E para não deixar a data passar em branco, casais estão optando por celebrar o casamento civil em casa, com uma festa bem intimista.
Em função dos horários nos cartórios, muitos casamentos civis são celebrados pela manhã. Por conta disso, a predileção dos casais geralmente é por fazer um almoço.
Para não deixar ninguém de fora, os casais têm optado por fazer a transmissão do casamento ao vivo. 

ALMOÇO 

Mônica Fonseca e Suely Matias
Mônica Fonseca e Suely Matias: almoço entre amigas na sexta-feira (09), em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

CURSO DE ATUALIZAÇÃO

A cirurgiã dentista Judith Ottoni realiza curso de ‘Certificação em Ultrassom Microfocado do aparelho Herus Hifu ’ para médicos e dentistas na próxima segunda-feira, dia 12, em seu consultório na Enseada do Suá. O curso será presencial e seguirá todos os protocolos de segurança exigidos e os profissionais participantes já foram vacinados.

CELEBRANDO!

Maita Mota, Nelma Freire e Ana Clark
Maita Mota, Nelma Freire e Ana Clark: encontro na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

QUEDA DE CABELO PÓS-COVID

Os cabelos não estão mais fortes e bonitos como antes, tornaram-se frágeis e quebradiços. Na hora do banho, na escova ou pelo chão da casa, a quantidade de fios soltos aumentou significativamente. O que pode estar ocasionando essa queda de cabelos? A dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Karina Mazzini contou que a procura para tratar queda de cabelo aumentou muito desde meados do ano passado, devido à Covid, mas há tratamentos. “Fazemos uma análise capilar e iniciamos o tratamento específico, com medicamentos, tratamentos a laser, microagulhamento, LED e até mesmo injetáveis no couro cabeludo”, explicou Karina. “È possível notar uma pausa na queda após as três primeiras sessões de tratamento”, relata a dermatologista.

QUERIDA DE RR

Catarina Riva
 A ortodontista Catarina Riva se prepara para o lançamento de novo endereço de seu Instituto Riva, em Vitória Crédito: Divulgação

SAÚDE E TECNOLOGIA

As médicas Fabiana Frasson e Cíntia Barreto, o empresário Thiago Frasson e o enfermeiro Jair Júnior se preparam para inaugurar uma nova unidade da Clivped, clínica capixaba especializada em imunização humana há mais de 11 anos. Com três endereços na região Norte do Estado, eles abrem as portas ainda este mês na capital, mais precisamente na charmosa Praia do Canto. Em tempo: a nova unidade carrega o selo "Clivped Tech"’, pois conta com diversos recursos de automação e personalização para cada cliente atendido, aliando saúde e tecnologia.

DESFILE ONLINE

Thais Gois
Thais Gois: na passarela da live da nova coleção de inverno de Cláudia Scarton Crédito: Divulgação

INVESTIMENTOS EM CARIACICA

Justino Brunelli lidera o início da fase operacional da parceria público-privada (PPP) da Ambiental Cariacica com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). A cidade é o terceiro município capixaba a contar com esse modelo para universalização dos serviços de esgoto, beneficiando 402 mil pessoas. A Ambiental Cariacica irá investir R$ 829 milhões em infraestrutura de saneamento, ao longo dos 30 anos de contrato, ampliando e modernizando o sistema de esgotamento sanitário, sendo que aproximadamente R$ 122 milhões desse total serão aplicados nos primeiros cinco anos.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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