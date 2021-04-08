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Renata Rasseli

Capixaba conquista premiação nacional em Tecnologia da Informação

O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, conquistou o primeiro lugar do Prêmio CIO Destaque no Brasil em 2021

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Tasso Lugon
Tasso Lugon Crédito: Divulgação
O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, conquistou o primeiro lugar do Prêmio CIO Destaque no Brasil em 2021. Ele foi escolhido por votação online que reuniu especialistas do segmento de Tecnologia da Informação (TI).
Pela primeira vez, um gestor capixaba conquista essa premiação que reconhece o trabalho dos que atuam no setor de TI para o desenvolvimento de soluções voltadas para a sociedade, a economia e a administração pública.
Lugon disputou a final com gestores de outras instituições, como a Celepar (empresa pública de TI do Paraná), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Prodesp (empresa pública de TI do Estado de São Paulo) e de outras empresas nacionais de grande porte.
Desde janeiro de 2019, Tasso Lugon está à frente do Prodest e atuou em projetos importantes para o setor público capixaba, como a expansão das redes de fibra óptica do Governo do Estado para todos os municípios da Grande Vitória, o desenvolvimento de soluções que dão mais transparência às ações governamentais no combate a Covid-19 e a implantação do sistema e-Docs, que reduziu drasticamente o consumo de papel no Poder Executivo Estadual.
"É uma grande satisfação conquistar um prêmio tão importante no setor de TI, em nível nacional. Com certeza, isso é resultado de um grande esforço para tornar a Tecnologia da Informação mais estratégica para o Governo do Estado”"
Tasso Lugon - Presidente da Prodest

FAMÍLIA

Joaquim Sampaio, Josy Cogo Sampaio e os filhos Mateus e Pedro
Joaquim Sampaio, Josy Cogo Sampaio e os filhos Mateus e Pedro: na sexta-feira (09) os meninos completam 13 e 11 anos respectivamente Crédito: Divulgação

NOVA GRIFE NA PRAIA DA COSTA

O Shopping Praia da Costa acaba de ganhar uma loja da Tommy Hilfiger. A loja foi aberta nesta quarta-feira (07). 

INAUGURAÇÃO

As sócias Cintia Dutra e Carla Côrrea em seu novo empreendimento
As sócias Cintia Dutra e Carla Côrrea em seu novo empreendimento Crédito: Divulgação

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER

A pandemia da Covid-19 que atingiu diversos países, entre eles o Brasil, gerou muitos impactos na população. Médicos ao redor do mundo registraram uma queda na procura dos serviços de assistência em diversos casos graves, entre eles, o câncer. Neste dia 08 de abril, em que se comemora o Dia Mundial do combate ao Câncer, o alerta é sobre a descoberta precoce da doença.
Para debater este momento, nesta quinta-feira (08), os oncologistas da Rede Meridional, Fernando Zamprogno e Luiz Gustavo Berriel, farão uma live explicando “o cenário oncológico em tempo de pandemia”. O evento será transmitido ao vivo, às 19h30, no Instagram @oncologiameridional.

SANTA TERESA

Miguel, Dani Mendes e Valdecir Nunes
O casal Dani Mendes e Valdecir Nunes com o filho Miguel, hóspedes de Lourdes Ferolla, no Circuito Caravaggio, em Santa Teresa. Crédito: Lívia Marrochi

DOENÇAS MENTAIS E COVID

O psicólogo, pesquisador em terapia comportamental sistêmica e professor da Ufes, Elizeu Borloti, alerta que a pandemia da Covid-19, a demora na vacinação, as incertezas sobre o futuro e as questões relacionadas à morte e ao luto têm agravado os quadros de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. 

ANIVERSÁRIO 

Paulo Sérgio Chiabai, Giovanna Chiabai, Monica Chiabai da Fonseca, Ricardo Chiabai, José Carlos da Fonseca Neto (aniversariante), José Carlos da Fonseca Júnior e Marly Chiabai
Paulo Sérgio Chiabai, Giovanna Chiabai, Monica Chiabai da Fonseca, Ricardo Chiabai, p aniversariante  José Carlos da Fonseca Neto, José Carlos da Fonseca Júnior e Marly Chiabai Crédito: Divulgação

RR NEWS

RR agradece as mensagens e mimos carinhosos pela passagem do Dia do Jornalista nesta quarta-feira (07). 
Fernanda Ventura
Fernanda Ventura Crédito: Cloves Louzada
A consultora empresarial Fernanda Ventura acaba de lançar seu novo site, onde compartilha com o público um pouco da experiência de seus mais de 25 anos de carreira. Na página, é possível encontrar artigos com orientações sobre organização financeira, gestão de pessoas, cultura de análise de dados e outras dicas preciosas para empreendedores que querem crescer mas não sabem como dar o próximo passo.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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