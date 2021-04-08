Capixaba conquista premiação nacional em Tecnologia da Informação

Tasso Lugon Crédito: Divulgação

O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, conquistou o primeiro lugar do Prêmio CIO Destaque no Brasil em 2021. Ele foi escolhido por votação online que reuniu especialistas do segmento de Tecnologia da Informação (TI).

Pela primeira vez, um gestor capixaba conquista essa premiação que reconhece o trabalho dos que atuam no setor de TI para o desenvolvimento de soluções voltadas para a sociedade, a economia e a administração pública.

Lugon disputou a final com gestores de outras instituições, como a Celepar (empresa pública de TI do Paraná), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Prodesp (empresa pública de TI do Estado de São Paulo) e de outras empresas nacionais de grande porte.

Desde janeiro de 2019, Tasso Lugon está à frente do Prodest e atuou em projetos importantes para o setor público capixaba, como a expansão das redes de fibra óptica do Governo do Estado para todos os municípios da Grande Vitória, o desenvolvimento de soluções que dão mais transparência às ações governamentais no combate a Covid-19 e a implantação do sistema e-Docs, que reduziu drasticamente o consumo de papel no Poder Executivo Estadual.

"É uma grande satisfação conquistar um prêmio tão importante no setor de TI, em nível nacional. Com certeza, isso é resultado de um grande esforço para tornar a Tecnologia da Informação mais estratégica para o Governo do Estado”" Tasso Lugon - Presidente da Prodest

FAMÍLIA

Joaquim Sampaio, Josy Cogo Sampaio e os filhos Mateus e Pedro: na sexta-feira (09) os meninos completam 13 e 11 anos respectivamente Crédito: Divulgação

NOVA GRIFE NA PRAIA DA COSTA

O Shopping Praia da Costa acaba de ganhar uma loja da Tommy Hilfiger. A loja foi aberta nesta quarta-feira (07).

INAUGURAÇÃO

As sócias Cintia Dutra e Carla Côrrea em seu novo empreendimento Crédito: Divulgação

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER

A pandemia da Covid-19 que atingiu diversos países, entre eles o Brasil, gerou muitos impactos na população. Médicos ao redor do mundo registraram uma queda na procura dos serviços de assistência em diversos casos graves, entre eles, o câncer. Neste dia 08 de abril, em que se comemora o Dia Mundial do combate ao Câncer, o alerta é sobre a descoberta precoce da doença.

Para debater este momento, nesta quinta-feira (08), os oncologistas da Rede Meridional, Fernando Zamprogno e Luiz Gustavo Berriel, farão uma live explicando “o cenário oncológico em tempo de pandemia”. O evento será transmitido ao vivo, às 19h30, no Instagram @oncologiameridional.

SANTA TERESA

O casal Dani Mendes e Valdecir Nunes com o filho Miguel, hóspedes de Lourdes Ferolla, no Circuito Caravaggio, em Santa Teresa. Crédito: Lívia Marrochi

DOENÇAS MENTAIS E COVID

O psicólogo, pesquisador em terapia comportamental sistêmica e professor da Ufes, Elizeu Borloti, alerta que a pandemia da Covid-19, a demora na vacinação, as incertezas sobre o futuro e as questões relacionadas à morte e ao luto têm agravado os quadros de ansiedade, depressão e síndrome do pânico.

ANIVERSÁRIO

Paulo Sérgio Chiabai, Giovanna Chiabai, Monica Chiabai da Fonseca, Ricardo Chiabai, p aniversariante José Carlos da Fonseca Neto, José Carlos da Fonseca Júnior e Marly Chiabai Crédito: Divulgação

RR NEWS

RR agradece as mensagens e mimos carinhosos pela passagem do Dia do Jornalista nesta quarta-feira (07).

Fernanda Ventura Crédito: Cloves Louzada