Terapias alternativas viram moda para aliviar estresse na pandemia

Meditação para iniciantes Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels

pandemia tirou muita gente dos eixos, gerando ansiedade, medos, perdas e incertezas. Nos últimos meses, doenças como depressão, pânico e insônia cresceram em todo o mundo. Para manter a calma e o equilíbrio, muita gente está recorrendo a terapias alterativas, como biodança, reiki, musicoterapia, meditação, ioga e florais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) as recomendam e o Sistema Único de Saúde (SUS) as define como práticas integrativas e complementares (PICs), que não substituem o tratamento tradicional, mas são indicadas como suplementares, funcionam como agregadoras.

A terapeuta Integrativa Mayra Imbeloni Mattos recomenda sessões semanais de uma das terapias, o reiki. É uma técnica, segundo ela, que pode ser aplicada tanto de forma presencial quanto à distância, com a mesma eficácia. O reiki busca canalizar energia vital universal, a fim de restaurar o equilíbrio físico, regularizar funções vitais e equilibrar o campo mental e emocional. Durante as sessões, os pacientes costumam experimentar uma sensação de relaxamento profundo, o que proporciona uma grande sensação de bem estar.

ANIVERSÁRIO

Bárbara Milet: celebrando 19 anos em casa! Crédito: Divulgação

ACOLHER É PRECISO

O Senado retomou as discussões sobre o PL 2.083/2020, que cria no âmbito do SUS, o programa de atenção aos problemas de saúde mental ocorridos em virtude do período de pandemia. O projeto tem uma importância fundamental no enfrentamento aos problemas causados pelo distanciamento social e, segundo o psiquiatra e professor da UVV, Valber Dias Pinto, irá minimizar os impactos da ansiedade, estresse e do sofrimento. “Quanto maior o suporte social, menor a percepção do estresse da pessoa. Então, o acolhimento reduz os impactos nocivos à saúde mental ao proporcionar às pessoas a sensação de amparo e suporte para lidar com todas essas situações”, explicou.

FAMÍLIA

Lucas, Valentina e Andrea Primo: quarentena em família Crédito: Divulgação

QUEDA DE CABELO PÓS-COVID

Uma das principais queixas de quem teve Covid-19 e se recuperou é a queda excessiva de cabelos. Camila Zanoni, terapeuta capilar e tricologista explica que o processo acontece porque a doença tem efeitos inflamatórios muito intensos, isso interfere no ciclo capilar, provocando o chamado eflúvio telógeno ou alopecia areata. Camila lembra que a queda de cabelo geralmente ocorre 2 ou 3 meses após evento desencadeante e o período de queda pode se manter por 3 a 6 meses, de intensidade variada. “A perda dos fios atinge aproximadamente um terço dos indivíduos que receberam o diagnóstico de Covid-19, seja após quadros graves, leves ou mesmo assintomáticos da doença. Pensando nesse público, desenvolvi um protocolo que inclui cuidados com o couro cabeludo e terapia sistêmica pós infecção.”

MODA

Lorrayne Maia e Joana Barbosa: em manhã de workshop em construtora do ES Crédito: Hugo Boniolo

DIAMANTES, RUBIS E ESMERALDAS NO SAG AWARDS

Com uma cerimônia que aconteceu 100% on-line, o SAG Awards 2021, premiação de Melhores do Ano do Sindicato dos Atores dos EUA, contou com todos os premiados e convidados participando à distância. Muito glamour e ousadia durante o tapete vermelho virtual e as estrelas de Hollywood não perderam a oportunidade de impressionar, mesmo em suas próprias casas, com looks e joias de grife. Dorion Soares fala que diamantes, rubis, esmeraldas foram os destaques do evento de gala. O designer de joias e especialista em gemas chama a atenção para a atriz Jurnee Smollett que usou uma composição de colares de rubi com diamantes com aproximadamente 40 quilates e 45 quilates de diamantes. Além do mix de anéis com as mesmas gemas.

VISITA

Criador da linha minimalista de esquadrias da Claris, Jaime Manuel visitou as obras do novo showroom da empresa da empresária Roberta Drummond Crédito: Divulgação

GARANTIA EXTRA PARA SEU DOCUMENTO

Perder um documento, seja de que tipo for, é um problema que às vezes não tem solução. Uma maneira de guardar o documento e garantir sua autenticidade é registrá-lo no Cartório de Registro de Títulos e Documentos que, em caso de perda, entrega o documento em forma de certidão, com o mesmo valor do original. “Atualmente, mais de 200 tipos de documentos podem ser registrados, entre eles, a alienação fiduciária, pacto de união estável, declaração de cremação, certidões, contrato de locação e sua rescisão, instrumentos de posse e a notificação extrajudicial para desocupação de imóveis. Os documentos estrangeiros precisam ser registrados nesse Cartório para terem validade em território brasileiro”, explica o Diretor de Registro de Títulos e Documentos Civis e Pessoas Jurídicas do Sinoreg-ES, Moises Barbosa de Souza Filho.

VÁ EM PAZ, CARIÊ!

Cariê Lindenberg e sua Dona Maria Lindenberg: na festa de aniversário de 94 anos de Dona Maria, em 2011 Crédito: Divulgação