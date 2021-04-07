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Renata Rasseli

Terapias alternativas viram moda para aliviar estresse na pandemia

Biodança, musicoterapia, meditação, ioga, florais e Reiki são escolhas para cuidar do corpo físico, emocional, mental e espiritual

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

07 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Meditação para iniciantes
Meditação para iniciantes Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels
pandemia tirou muita gente dos eixos, gerando ansiedade, medos, perdas e incertezas.  Nos últimos meses, doenças como depressão, pânico e insônia cresceram em todo o mundo. Para  manter a calma e o equilíbrio, muita gente está recorrendo a terapias alterativas, como  biodança, reiki,  musicoterapia, meditação, ioga e  florais. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) as recomendam e o Sistema Único de Saúde (SUS) as define como práticas integrativas e complementares (PICs), que não substituem o tratamento tradicional, mas são indicadas como suplementares, funcionam como agregadoras.
A terapeuta Integrativa Mayra Imbeloni Mattos recomenda sessões semanais de uma das terapias, o reiki. É uma técnica, segundo ela, que pode ser aplicada tanto de forma presencial quanto à distância, com a mesma eficácia. O reiki busca canalizar energia vital universal, a fim de restaurar o equilíbrio físico, regularizar funções vitais e equilibrar o campo mental e emocional. Durante as sessões, os pacientes costumam experimentar uma sensação de relaxamento profundo, o que proporciona uma grande sensação de bem estar.

ANIVERSÁRIO

Bárbara Milet
Bárbara Milet: celebrando 19 anos em casa! Crédito: Divulgação

ACOLHER É PRECISO

O Senado retomou as discussões sobre o PL 2.083/2020, que cria no âmbito do SUS, o programa de atenção aos problemas de saúde mental ocorridos em virtude do período de pandemia. O projeto tem uma importância fundamental no enfrentamento aos problemas causados pelo distanciamento social e, segundo o psiquiatra e professor da UVV, Valber Dias Pinto, irá minimizar os impactos da ansiedade, estresse e do sofrimento. “Quanto maior o suporte social, menor a percepção do estresse da pessoa. Então, o acolhimento reduz os impactos nocivos à saúde mental ao proporcionar às pessoas a sensação de amparo e suporte para lidar com todas essas situações”, explicou.

FAMÍLIA

Lucas, Valentina e Andrea Primo
Lucas, Valentina e Andrea Primo: quarentena em família Crédito: Divulgação

QUEDA DE CABELO PÓS-COVID

Uma das principais queixas de quem teve Covid-19 e se recuperou é a queda excessiva de cabelos. Camila Zanoni, terapeuta capilar e tricologista explica que o processo acontece porque a doença tem efeitos inflamatórios muito intensos, isso interfere no ciclo capilar, provocando o chamado eflúvio telógeno ou alopecia areata. Camila lembra que a queda de cabelo geralmente ocorre 2 ou 3 meses após evento desencadeante e o período de queda pode se manter por 3 a 6 meses, de intensidade variada. “A perda dos fios atinge aproximadamente um terço dos indivíduos que receberam o diagnóstico de Covid-19, seja após quadros graves, leves ou mesmo assintomáticos da doença. Pensando nesse público, desenvolvi um protocolo que inclui cuidados com o couro cabeludo e terapia sistêmica pós infecção.”

MODA

Lorrayne Maia e Joana Barbosa em manhã de workshop na Grand Construtora
Lorrayne Maia e Joana Barbosa:  em manhã de workshop em construtora do ES Crédito: Hugo Boniolo

DIAMANTES, RUBIS E ESMERALDAS NO SAG AWARDS

Com uma cerimônia que aconteceu 100% on-line, o SAG Awards 2021, premiação de Melhores do Ano do Sindicato dos Atores dos EUA, contou com todos os premiados e convidados participando à distância. Muito glamour e ousadia durante o tapete vermelho virtual e as estrelas de Hollywood não perderam a oportunidade de impressionar, mesmo em suas próprias casas, com looks e joias de grife. Dorion Soares fala que diamantes, rubis, esmeraldas foram os destaques do evento de gala. O designer de joias e especialista em gemas chama a atenção para a atriz Jurnee Smollett que usou uma composição de colares de rubi com diamantes com aproximadamente 40 quilates e 45 quilates de diamantes. Além do mix de anéis com as mesmas gemas.

VISITA

Roberta Drummond e Jaime Manuel
Criador da linha minimalista de esquadrias da Claris, Jaime Manuel visitou as obras do novo showroom da empresa da empresária Roberta Drummond Crédito: Divulgação

GARANTIA EXTRA PARA SEU DOCUMENTO

Perder um documento, seja de que tipo for, é um problema que às vezes não tem solução. Uma maneira de guardar o documento e garantir sua autenticidade é registrá-lo no Cartório de Registro de Títulos e Documentos que, em caso de perda, entrega o documento em forma de certidão, com o mesmo valor do original. “Atualmente, mais de 200 tipos de documentos podem ser registrados, entre eles, a alienação fiduciária, pacto de união estável, declaração de cremação, certidões, contrato de locação e sua rescisão, instrumentos de posse e a notificação extrajudicial para desocupação de imóveis. Os documentos estrangeiros precisam ser registrados nesse Cartório para terem validade em território brasileiro”, explica o Diretor de Registro de Títulos e Documentos Civis e Pessoas Jurídicas do Sinoreg-ES, Moises Barbosa de Souza Filho.

VÁ EM PAZ, CARIÊ!

Cariê Lindenberg e Dona Maria Lindenberg - foto publicada em 2013
Cariê Lindenberg e sua Dona Maria Lindenberg: na festa de aniversário de 94 anos de Dona Maria, em 2011 Crédito: Divulgação
Cariê Lindenberg nos deixou neste dia 6 de abril, dia de aniversário de sua mãe, Dona Maria Antonieta Lindenberg, falecida em 2013. A foto acima foi publicada na coluna RR no aniversário de 94 anos de Dona Maria, em 2011. Fica aqui a saudade e ótimas lembranças. Um abraço especial aos filhos Café, Letícia e Beatriz

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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