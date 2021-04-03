Capixabas levam home office para casas de praia e de montanha na pandemia

Home office, modelo de trabalho foi adotado pela maior parte das empresas devido a pandemia Crédito: Pixabay

Na pandemia, por conta do home office e do necessário isolamento social, muitos capixabas se refugiaram em suas casas de praia, montanha, sítio ou fazenda, onde encontram mais espaço e tranquilidade. De espaços para final de semana, de repente, elas se tornaram moradia definitiva. Mas, como o conforto e a funcionalidade também são muito importantes, muitas pessoas estão investindo em ampliações, reformas e adequações para que consigam ter a mesma qualidade de vida de suas moradias na cidade.

O arquiteto Augusto Pacheco aponta que este fenômeno mudou, significativamente, o perfil de cliente que tinha, até então, em seu escritório. “Desde o ano passado, a demanda por reformas e interferências em casa, especialmente em Pedra Azul, Guarapari e Santa Teresa, aumentou em cerca de 40%. Áreas de lazer mais diversificada, salas e quartos confortáveis, tecnologia e segurança lideram a lista de pedidos dos clientes em seus novos refúgios.

HOME OFFICE E ALTA PERFORMANCE

Nunca foi quantidade, sempre foi alta performance. Segundo a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, a imposição do home office, não dando alternativas para que empresas fizessem escolhas diferentes, trouxe boas surpresas. “ Muitas empresas que se prepararam e prepararam suas equipes para que o trabalho funcionasse a distância, percebeu aumento na qualidade e quantidade da produtividade. Competências novas foram desafiadas a líderes e planejamento e organização permitiram que o fluxo dos processos de trabalho acontecesse de maneira mais fluida. Para lideranças, é de fundamental importância acompanhar o estado emocional da equipe a distância, para que consiga apoiar em momentos e dificuldades pontuais. Além disso, monitoramento diário da produtividade, seguido de contribuições, sempre que se fizer necessário”, explica a especialista.

MESA POSTA

Dani Mendes, especialista em mesa posta e tea sommeliere Crédito: Cloves Louzada

A capixaba Dani Mendes, especialista em mesa posta e também tea sommeliere e à frente da Garimpei4you, loja virtual especializada em mimos inovadores para mesa, chá e linha de banho, tem feito sucesso na internet ao dar dicas de mesas postas lúdicas. Apaixonada por esse universo, ela ensina aos seus quase 57 mil seguidores no Instagram a se aventurar no mundo das meseiras, termo que define as apaixonadas por criar e montar mesas.

FAMÍLIA

José Vitélio, Marla Camilo e os filhos Luís Eduardo e Augusto Henrique: preparados para celebrar a Páscoa em família. Crédito: Divulgação

COVID X INSÔNIA

Entrando no segundo ano da pandemia, um assunto recorrente é a insônia. Com a ansiedade e o estresse que todos estão vivendo, esta síndrome segue em alta. De acordo com um estudo feito pela Universidade de Southampton, no Reino Unido, em agosto de 2020, o número de pessoas que têm insônia aumentou de uma em seis pessoas, para uma em quatro. Além disso, a palavra “insônia” foi a mais pesquisada no Google em 2020 do que em outros anos. Fato é que precisamos tomar conta mais do que nunca da nossa saúde, e ter insônia não contribui para isso. De acordo com a médica especialista em Medicina do Sono, Jessica Polese, temos que tentar contornar a situação. “Ter insônia problematiza diversas doenças em longo prazo, como diabetes, obesidade e depressão. Além disso, dormir menos de sete horas por dia afeta seu humor, seu trabalho e por conta da pandemia, tudo hoje é mais intenso”, destaca a especialista. "Tente relaxar antes de dormir, ler um livro, ouvir uma música; consumir alimentos leves e deixar de lado o celular", ressalta.

MEDICINA ESTÉTICA

A médica Glaucia Duarte acaba de lançar seu canal no Youtube, com o objetivo de esclarecer de forma didática sobre estética médica, área em que atua há 28 anos Crédito: Cloves Louzada

BEM NECESSÁRIO

De portas fechadas até o dia 4 de abril, o setor de bares, restaurantes e similares amarga nova quarentena e sem o apoio do BEm, programa de redução da jornada ou suspensão de contrato. “Enquanto essa iniciativa do Governo Federal segue tramitando, nós nos mobilizamos juntamente com o Sintrahotéis, que representa o trabalhadores, para garantir ao setor a possibilidade de férias coletivas e banco de horas durante esse período a fim de preservar empresas e empregos. Mesmo assim, aguardamos o BEm, pois ele é um apoio fundamental”, comenta Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares e Abrasel no Espírito Santo.

DOAÇÃO

João Bosco Reis da Silva Crédito: Divulgação

O sistema de saúde municipal de Vitória recebeu uma ajuda extra no enfrentamento à Covid-19 nesta semana. A ArcelorMittal Tubarão doou mais de 16 mil aventais, sendo mais de 9 mil unidades impermeáveis e 7 mil de procedimento, para ajudar a suprir a demanda por equipamentos de proteção individual (EPIs) aos profissionais que atuam na linha de frente no combate à doença. Serão contempladas com a doação 29 unidades básicas de saúde, dois prontos atendimentos, além de pontos de coleta do exame swab para PCR. “Com a pandemia, a demanda por materiais cirúrgicos, insumos essenciais e EPIs cresceu exponencialmente. E sabemos que, nesse momento, para combater a doença, além de respeitar o distanciamento social, higienizar as mãos e usar máscaras, precisamos da união e cooperação de todos”, afirmou o gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da empresa, João Bosco Reis da Silva.

CERVEJA DE CHOCOLATE

O chocolate tornou-se ingrediente principal na cerveja Porter da Convento Cervejaria, uma exclusiva bebida artesanal elaborada pela fábrica capixaba, que está localizada na Serra. A novidade, que contém na formulação maltes torrados com aromas naturais de chocolate e uma carga extra de sementes de cacau de torra especial, foi desenvolvida para incrementar o almoço da Páscoa 2021. “A cerveja é uma Porter, de cor escura. No nosso caso ela é marrom escuro e apresenta aromas com notas de chocolate leve e tostado na boca, amargor médio e um dulçor suave para equilibrar. O teor alcoólico é relativamente baixo para o estilo, fica em 5,2%”, explicou o sócio da Convento e um dos criadores da bebida, Léo Leal.

MUDANÇA DE DATA

O empresário Eder Mota, da Realiza Eventos, já tem nova data para o maior evento pet do estado. Devido ao agravamento da pandemia no estado, a Pet Fair ES será realizada nos dias 23 e 24 de outubro, no Centro de Convenções de Vitória. Desta forma, expositores e visitantes estarão mais seguros para aproveitar todas as atrações e oportunidades de negócio proporcionadas pelo evento.

ARTESANATO DO CAPARAÓ