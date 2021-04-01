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Renata Rasseli

Empresa de gestão de projetos industriais do ES comemora 25 anos

A Timenow Consultoria e Gestão de Projetos, considerada uma das 15 maiores empresas do mercado nacional no segmento, pretende ampliar sua atuação no exterior

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

01 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sérgio Mello, Antonio Toledo e Francisco Carvalho
Sérgio Mello, Antonio Toledo e Francisco Carvalho: equipe da Timenow Consultoria e Gestão de Projetos Crédito: Divulgação
Francisco Carvalho, Sérgio Melo e Antonio Toledo comemoram os 25 anos da capixaba Timenow Consultoria e Gestão de Projetos nesta quinta-feira (1º de abril). A empresa, que é focada em soluções customizadas de gerenciamento de projetos e manutenção para variados segmentos industriais, agora dá novos passos. Além de investir no mercado de construção civil, mudará neste mês para um novo espaço, o Futurenow, totalmente voltado à conectividade e à colaboração, nos moldes dos espaços de startups.
O CEO da empresa, Antonio Toledo, explica que a empresa já vinha num processo de desenvolvimento e a pandemia o acelerou em vez de pará-lo. “Há alguns anos, temos desenvolvido projetos e soluções com olhar voltado para a inovação. Desde a nossa plataforma própria de gerenciamento aos processos internos, tudo é baseado no estímulo de como podemos ir além. Com a pandemia, esse processo acelerou, conseguimos nos adaptar rapidamente e implementamos grandes projetos internos, como o nosso novo espaço Futurenow”, ressaltou Toledo.
No mesmo prédio será instalado o hub de inovação da engenharia e da construção civil, Base27, no qual a Timenow é uma das empresas mantenedoras.
Um dos fundadores da Timenow e presidente do Base27, Francisco Carvalho, ressalta que a proposta é criar ambiência para estimular práticas inovadoras no mercado. “Criamos o Base27 para fortalecer a cultura de inovação nas empresas de engenharia e construção civil e trabalhar de forma colaborativa”, destaca Francisco.
A ampliação da atuação no exterior também estão nos projetos da Timenow , que é considerada uma das 15 maiores empresas do mercado nacional no segmento, segundo dados da revista "O Empreiteiro".

ANIVERSÁRIO

Marina Cunico
A estudante e ativista social Marina Cunico celebrou 15 anos nesta terça-feira (30) em casa, ao lado da mãe Fabiana Franco Crédito: Divulgação

QUEDA NO SISTEMA

Com a aceleração da transformação digital impulsionada pela pandemia, muitas empresas têm sofrido com a indisponibilidade dos sistemas de gestão com que operam, erros que se tornaram mais comuns e prejudiciais, já que o trabalho remoto tem sido a única possibilidade para muitos negócios. De acordo com Renato William, diretor da Sankhya-ES, há sistemas desatualizados para essas novas demandas. “Um bom sistema de gestão deve permitir o acesso rápido, fácil e a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. Mas muitos não estavam preparados para as necessidades geradas pela pandemia, fazendo com que as empresas tenham que acionar serviços de suporte o tempo todo. Nesses casos, é importante rever fornecedores e buscar por soluções mais robustas e preparadas para atender as exigências do negócio, seja ela qual for, de forma rápida, mais inteligente e com total mobilidade".

QUERIDAS DE RR

Ticy e Julia Chieppe com o sobrinho Mateus
Ticy e Julia Chieppe com o sobrinho Matheus Crédito: Divulgação

PROCEDIMENTOS  EM CLÍNICAS

Com a suspensão das cirurgias eletivas, cresceu a busca por procedimentos feitos em clínicas. De acordo com a cirurgiã Letícia Rizzo entre os procedimentos mais procurados estão a blefaroplastia (procedimento para correção nas pálpebras), transplante capilar e lipo de papada. Dra Letícia lembra que mesmo sendo procedimentos com menos complexidade tem que ser realizados por profissionais capacitados.

CERVEJA ARTESANAL EM CASA

O empresário Kamylo Tresena em sua fábrica de cerveja artesanal
O empresário Kamylo Tresena em sua fábrica de cerveja artesanal! Crédito: Débora Benaim
Com a quarentena para frear o avanço da Covid-19 no Espírito Santo, que trouxe uma série de restrições à vida pessoal e profissional dos capixabas, uma saída para os consumidores tem sido aproveitar o tempo em casa contratando vários serviços via delivery. E um deles é o chope artesanal, como é o caso da Cervejaria Casa 107 de Kamylo Tresena e Nilson Tommaso, que garantem um produto de qualidade, elaborado com lúpulo fresco, para quem está no conforto do lar, em embalagens descartáveis de um ou dois litros para entrega por aplicativo. Também há opção da chopeira com 30 ou 50 litros!

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER

O Dia Mundial de Combate ao Câncer é lembrado anualmente no dia 8 de abril. Neste ano, a data reforça ainda mais os cuidados com a saúde para além da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já alertou para o impacto da pandemia no tratamento do câncer, que considerou catastrófico. A médica oncologista Virgínia Altoé Sessa alerta. “Muitas pessoas estão deixando de ir ao médico com medo. Mas é imprescindível tentar realizar os exames de rotina para que não tenhamos cenários de cânceres em estágios avançados num pós-pandemia”.

CHEFS EM AÇÃO

Edilene Chieppe e Bia Delmaestro
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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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