Dennis DJ faz a festa no BBB 21 com arte do capixaba Hid Saib

Hid Saib e Dennis DJ Crédito: João Vitor

É terceira vez que o DJ se apresenta na casa mais vigiada do Brasil, sendo que as últimas vezes foram no BBB 18 e no BBB 20. Dennis acompanha o reality e chegou até mesmo a fazer um remix com o funk que Lucas Penteado criou para Juliette. Porém, Boninho não autorizou que ele tocasse essa versão durante seu show na festa.

"A produção em neon foi feita em 2019 para os shows do Dennis e estreou num show em Guarapari. A ideia era usar essa identidade visual nos shows de 2019, mas ele resolveu prorrogar e usou no BBB. Fiquei muito feliz " Hid Saib - Criador do projeto Neon

CHÁ REVELAÇÃO

Maira Arnal e Fernandinho Ribeiro e as filhas Priscila e Luisa: o casal vai ganhar mais uma menininha Crédito: Divulgação

MAGISTRATURA SOLIDÁRIA

A Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) está com uma campanha entre seus associados para aquisição de alimentos e itens de primeira necessidade que serão destinados para famílias em situação de vulnerabilidade. Entre as famílias beneficiadas estão as dos adolescentes que integram o projeto Gol na Vida, que consiste em uma oficina de futebol que atende jovens que cumprem medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço Comunitário.

VISITA ESPECIAL

Alice, Aquiles e Ada Mota: o patriarca, aos 97 anos, em visita à Adcos Crédito: Divulgação

CRESCE BUSCA POR PROTOCOLOS DE IMUNIDADE NAS FARMÁCIAS

A extensão da quarentena e regras mais rígidas de isolamento social fizeram a busca por protocolos de imunidade e por álcool em gel dispararem nas farmácias de manipulação. Segundo a farmacêutica da Globo Fórmula, Luiza Scardua, as vendas desses produtos que já eram altas cresceram em 10%. “A reposição de vitaminas D3, K2, E e A ajuda a fortalecer o sistema imunológico, mas é importante frisar que não é um tratamento anti coronavírus”, alerta. Ainda de acordo com ela, o consumo de fórmulas com vitamina D é algo que veio pra ficar, pois estudos comprovam a eficácia desse suplemento para melhora da imunidade e para o bom funcionamento do organismo como um todo.

FAMÍLIA

Juliana Kwan e Angelo Dalla Bernardina e a filha Heloísa: sob o sol da Pedra Azul Crédito: Divugação

MUDANÇAS NOS JULGAMENTOS

Foi aprovado um Projeto de Lei no Congresso Nacional que proíbe, nas audiências judiciais, o uso de linguagem, informações ou material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. A apresentação da proposta foi uma reação ao caso Mariana Ferrer. Em audiência divulgada no início de novembro do ano passado, a jovem foi alvo de humilhações por parte do advogado de defesa do acusado de estuprá-la. O especialista em Criminologia e advogado criminalista Flávio Fabiano salienta a importância de impedir cenas como a de Ferrer, mas alerta: "O Projeto de Lei só não pode descambar para criar limitações na atuação do advogado, o que encontra vedação no próprio artigo 133, da Constituição Federal. Toda forma de limitação da atuação da advocacia cria por si só um cerceamento de defesa do acusado/réu. Até porque o magistrado, que é o presidente da ação penal, já age a coibir excessos das partes, tanto da vítima quanto do acusado", analisa.

QUERIDOS DE RR

Adriana e Tamer Moussalen e as filhas Lorena e Larissa: quarentena em família Crédito: Divulgação

NOVA MARCA CAPIXABA

Uma nova marca de moda praia chega ao mercado capixaba. Da Maré, que é assinada pelos irmãos Matheus Zardini e Tamires Zardini, busca ser uma marca que conecta as pessoas com a história do Espírito Santo. A primeira coleção chamada de “Oceania” traz modelagens versáteis e modernas com estampas neutras e vivas. Com o lema “confie no que você veste”, Da Maré acredita que o conforto e a autoconfiança são os principais ingredientes para uma pessoa se vestir bem.

RR NEWS

Aeillen Varejão e Thiago Magalhães Ramos Crédito: Instagram/reprodução/@aeillen

Aeillen Varejão e Thiago Magalhães Ramos disseram sim-sim neste final de semana. A lua de mel é no Copacabana Palace, Rio.

Enza Camata e Ricardo Abelha celebraram o 2º mesversário de Antonella, ao lado dos irmãos e da vovó Rita Camata.

Tatiana Tristão e Alison Cerutti comemoraram o 1º mesversário de Catarina, ao lado dos avós Sérgio e Leila Tristão.

Bia e Caio Perenzin celebraram os sete meses do Antônio, com o tema Coelhinho da Páscoa. No feriado, a família segue para Santa Teresa, onde serão hóspedes da bisavó Beatriz Croce.