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Renata Rasseli

Estudante do ES com pintas gigantes sonha em virar modelo

Eloah Vasconcellos, 15 anos, possui uma alteração na pele chamada de Nevos Melanocíticos Congênitos, e posou para seu primeiro ensaio fotográfico em Vitória

Publicado em 26 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 mar 2021 às 02:00
Estúdio Gazeta

Colunista

Estúdio Gazeta

Eloah Vasconcellos
Eloah Vasconcellos Crédito: Jackie Campos
Eloah Vasconcellos, 15 anos, é nascida e criada na Barra do Jucu, em Vila Velha. Adora cachorros, ir à praia, sonha em ser bióloga marinha e está encarando os desafios dos estudos remotos durante a pandemia. Mas foi durante esse período que Eloah descobriu um novo sonho: virar uma modelo fotográfica. 
Eloah nasceu com Nevos Melanocíticos Congênitos, pintas escuras formadas pelo acúmulo de melanócitos em determinadas regiões da pele. No caso dela, as pintas são gigantes. O Nevos gigante é bem raro e atinge um a cada 500.000 nascimentos. Ao invés de esconder suas pintas, a garota resolveu exibi-las em seu primeiro ensaio fotográfico, idealizado pela amiga da família, a curadora Rosa-Nina Liebermann.  "Eu conheço a Eloah desde criança, sempre foi muito bonita, tem muito potencial, força e talento", diz Rosa.
Eloah Vasconcellos
Eloah Vasconcellos Crédito: Jackie Campos
O mérito das conquistas da menina deve-se muito a sua mãe, Marta, que sempre  a protegeu de "olhares curiosos e maldosos" , cuidou da autoestima da filha. "A Eloah sempre foi muito cuidada e acolhida na nossa comunidade. Do nascimento dela até aqui, choramos sim, mas vivemos a redenção. Sinto a minha filha engajada e madura. Ela sabe se cuidar", diz a mãe. 
"Nunca sofri bullyng na escola. Já fui olhada diferente, sim, na rua. A gente percebe. Já teve gente que já quis tocar na pinta. Mas eu sempre soube me defender. Participo de grupos de redes sociais de outros jovens com Nevos. A gente luta pelo corpo livre, sem se preocupar com as diferenças. "
Eloah Vasconcellos  - Estudante
Desde pequena, Eloah recebe a assistência do dermatologista Paulo Emmerick. Hidratação cuidadosa das pintas e evitar longa exposição ao sol fazem parte da rotina de Eloah, que devido à atipicidade da pele, tem mais chance de desenvolver melanoma no futuro. 

PLANOS

Eloah Vasconcellos
Eloah Vasconcellos Crédito: Jackie Campos
O primeiro ensaio de Eloah contou com um time de peso formado pela fotógrafa Jackie Campos, o produtor de moda Aurélio Sathler,  o maquiador Alessandro Alcântara,  o hair stylist Ruan Fernandes e a assistente de fotografia Kris Junqueira. E uma agência de modelos ES já mostrou interesse em conhecer o trabalho da aspirante a modelo. Confira o resultado na galeria abaixo:
"No começo do ensaio, fiquei nervosa, mas depois eu gostei. Adorei o resultado. Agora quero ser bióloga e modelo. Gostei da experiência."
Eloah Vasconcellos - Estudante

Ensaio fotográfico de Eloah Vasconcellos

O maquiador Alessandro Alcantara e Eloah Vasconcellos
O maquiador Alessandro Alcântara em ação durante o ensaio Crédito: Jackie Campos
"Vivemos na era do basta! Basta de esconder quem somos, de tentar maquiar nossas imperfeições. Somos todos diferentes, por dentro e por fora."
Rosa-Nina Liebermann - Cargo do Autor
Rosa-Nina Liebermann, Jackie Campos, Eloah Vasconcellos e Aurélio Sather
Rosa-Nina Liebermann, Jackie Campos, Eloah Vasconcellos e Aurélio Sather: parte da equipe do ensaio fotográfico de Eloah Crédito: Jackie Campos

RR NEWS

A deputada Janete de Sá é mais uma aliada na campanha para a inclusão de óticas na lista dos serviços essenciais, seguindo os protocolos de segurança de enfrentamento à COVID-19. Ela fez uma indicação por escrito solicitando ao Governo do Estado que reavalie a questão. “Não é uma solicitação isolada. No mesmo período do ano passado, a Associação Brasileira das Indústrias Ópticas solicitou a inclusão dos varejos óticos como em serviços essenciais”, destaca um trecho do documento. O pedido também foi reforçado em plenário na Assembleia por outro parlamentar, Dr Hércules Silveira.
Diante da gravidade da pandemia no Espírito Santo e em todo o país, a Unimed Vitória convidou oito médicos que diariamente lutam para salvar vidas na linha de frente de combate ao coronavírus para falar à população capixaba. A campanha, que está sendo chamada “Mensagem pela Vida”, pede que a sociedade respeite o distanciamento social e todos os protocolos sanitários.
A consultora de imagem Jani Valença e a especialista comportamental financeira Sara Maiza, criadora e mentora do Método Sprint Money, que consiste em acelerar os resultados financeiros pessoais, em 60 dias, compartilham a live “Construa prosperidade através da sua imagem pessoal”, neste sexta ( 26), às 19 h. O evento, idealizado por Sara, acontece no Instagram @sara.maiza, e faz parte das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher.
A Muqueca Editorial, editora de livros infantis do Espírito Santo, lança em abril, no seu site, www.muquecaeditorial.com.br, a primeira etapa do projeto Colorindo a Cultura Capixaba, de autoria e idealização do programador Daniel Piassi, da Bardo Solutions. O projeto está sendo desenvolvido com alguns dos livros do escritor, ilustrador e editor de livros infantis, Ilvan Filho, a partir de recursos da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado da Cultura. Em abril celebra-se, respectivamente, o Dia Internacional do Livro Infantil (02/04) e o Dia Nacional do Livro Infantil (18/04). A ferramenta poderá ser utilizada tanto nos lares capixabas quanto nas escolas, e será acessível de forma gratuita e remota.

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