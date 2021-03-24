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Renata Rasseli

Documentário conta a história do surfe no ES e da maior onda do Brasil

Idealizado pela Realcafé Reserva e com a direção de Gustavo Marcolini e Hugo Caiado, "É Capixaba - a História do Surfe no ES" terá pré-lançamento no Fest Cine Saquá, em Saquarema (RJ), nesta sexta-feira (26)

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:36

Públicado em 

24 mar 2021 às 16:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bastidores do documentário
Documentário "É Capixaba - A História do Surfe no Espírito Santo" Crédito: Divulgação
As ondas, picos e manobras memoráveis do surfe, como tubos, floaters e  cutbacks dos maiores surfistas do ES,  foram parar nas telas de cinema. Em mais uma iniciativa de valorização do esporte capixaba, a Realcafé Reserva, em parceria com o documentarista carioca Gustavo Marcolini e do veterano do surfe do ES, Hugo Caiado, idealizaram o  "É Capixaba - a História do Surfe no ES", com duração de 43 minutos. O pré-lançamento do documentário será no Fest Cine Saquá, em Saquarema (RJ), nesta sexta-feira (26). 
A ideia inicial do documentário era exibir o rico material produzido durante o episódio da maior onda do Brasil, a Avalanche, em Vila Velha, num pico que fica a cinco quilômetros da Praia da Costa, em 2019. "Mas a ideia foi crescendo, começamos a garimpar fotos e vídeos do esporte no Estado e resolvemos contar a história do surfe capixaba", diz Hugo. O documentário reúne ainda depoimentos de grandes surfistas da antiga e nova geração, desde Morris Brown, o precursor do surfe no ES, em 1965. 
"A Avalanche, apontada como a maior onda do Brasil, foi registrada em uma expedição. Foi Ian Vaz quem encarou a mais monstruosa delas, com 5 a 6 metros de altura.  A gente tinha um  farto material de vídeo, que foi destaque em todos os sites do planeta e colocou o Espírito Santo em evidência mundial e gerando um curiosidade sobre nosso Estado. Daí, o 'bolo foi crescendo'. Surgiu muita coisa histórica, imagens de Morris Brown tentado surfar em Camburi em 1965 e por aí vai. Juntamos tudo isso a depoimentos de personagens que fazem parte dessa história. "
Hugo Caiado - Diretor de "É Capixaba" e empresário

Documentário "É Capixaba - a História do Surfe no Espírito Santo"

DEPOIMENTOS

O documentário reúne depoimentos de Frank Brown, filho de Morris e campeão brasileiro de parapente, dos empresários Sérgio Tristão e José Luiz Dantas,  do campeão brasileiro de surfe em 1986, Nelsinho Ferreira; dos surfistas veteranos Renato Larica, Orlandinho Ferrari e Zezinho Azevedo, da cantora Kátia Rocha; do médico Aníbal Abreu, do jornalista André Hees, da campeã mundial de bodyboard Neymara Carvalho e  de representantes da nova geração de surfistas capixabas, como Rodrigo Cardoso, Lucas Medeiros e Leandro Moulin. 
Em "É Capixaba" também estão registrados os maiores picos do surfe no ES, como Jacaraípe, Setiba, Carapebus, Regência e Barra do Sahy.trilha sonora do documentário é 100% capixaba, com canções de Afonso Abreu, Rastaclone, Pura Vida, Manimal, Saulo Simonassi, Pedro de Alcântara e Macucos. Confira o clipe do documentário:
" 'É Capixaba'  é uma obra-prima para divulgar nossa história, fomos abençoados pelas manifestações da natureza. Precisamos fortalecer o Espírito Santo como destino turístico e não somente passagem para que vai a Bahia. Temos um potencial incrível, realmente internacional."
Hugo Caiado - Diretor de "É Capixaba" e empresário

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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