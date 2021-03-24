Documentário conta a história do surfe no ES e da maior onda do Brasil

"A Avalanche, apontada como a maior onda do Brasil, foi registrada em uma expedição. Foi Ian Vaz quem encarou a mais monstruosa delas, com 5 a 6 metros de altura. A gente tinha um farto material de vídeo, que foi destaque em todos os sites do planeta e colocou o Espírito Santo em evidência mundial e gerando um curiosidade sobre nosso Estado. Daí, o 'bolo foi crescendo'. Surgiu muita coisa histórica, imagens de Morris Brown tentado surfar em Camburi em 1965 e por aí vai. Juntamos tudo isso a depoimentos de personagens que fazem parte dessa história. "