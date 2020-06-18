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Ilha dos Pacotes

Fotógrafo registra ondas grandes em pico de surfistas em Vila Velha

Imagens foram registradas pelo fotógrafo profissional Iuri Emanuel Simões, de 31 anos; trecho fica a cerca de três quilômetros da Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 20:11

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 20:11

Ondas na ilha dos Pacotes em Vila velha. Local da maior da maior onda surfada no Brasil ano passado.
Ondas na ilha dos Pacotes em Vila Velha. Local da maior da maior onda surfada no Brasil ano passado. Crédito: Iuri Simoes
O pico da "Avalanche", a cerca de 3 quilômetros da Praia da Costa, em Vila Velha, é cenário conhecido dos surfistas da região  mas quem flagrou e registrou grandes ondas no local nesta quinta-feira (18) foi o fotógrafo profissional Iuri Emanuel Simões (@iuriphoto), de 31 anos.
Ao todo, o profissional  que expõe parte de seu trabalho no Instagram  fez cerca de 800 fotos das ondas no local, e revelou, em breve entrevista à reportagem de A Gazeta, que o trecho foi descoberto há alguns anos por um grupo de bodyboard que desbrava esse tipo de onda.
"As ondas que tirei foto hoje têm cerca de 3 a 4 metros de altura. Esse local, ali na Ilha dos Pacotes, é destaque desde o ano passado para os surfistas que puxam grandes ondas. Tem chamado a atenção das pessoas que vem de fora, pessoas que surfam essa onda"
Iuri Emanuel Simões - Fotógrafo
Abaixo, veja algumas das fotos tiradas pelo fotógrafo.
Ondas na ilha dos Pacotes em Vila velha. Local da maior da maior onda surfada no Brasil ano passado.
Ondas na ilha dos Pacotes em Vila velha. Local da maior da maior onda surfada no Brasil ano passado. Crédito: Iuri Simoes
Ondas na ilha dos Pacotes em Vila velha. Local da maior da maior onda surfada no Brasil ano passado.
Ondas na ilha dos Pacotes em Vila velha. Local da maior da maior onda surfada no Brasil ano passado. Crédito: Iuri Simoes
Ondas na ilha dos Pacotes em Vila velha. Local da maior da maior onda surfada no Brasil ano passado.
Ondas na ilha dos Pacotes em Vila velha. Local da maior da maior onda surfada no Brasil ano passado. Crédito: Iuri Simoes

LOCAL FAMOSO POR ONDAS GIGANTES

O conhecido pico da "Avalanche" já foi palco de uma das maiores ondas já surfadas no Brasil, pelo profissional Rodrigo Cardoso. Aos 25 anos, o capixaba que é morador de Jacaraípe, na Serra, se credenciou ao Prêmio Gigantes do Brasil, por ter surfado uma onda gigante (entre 8 e 9 metros) no pico Avalanche, em Vila Velha no ano passado. (veja abaixo)
Rodrigo Cardoso no Pico da Avalanche, em Vila Velha, quando surfou uma onda de 8,4 metros
Rodrigo Cardoso no Pico da Avalanche, em Vila Velha, quando surfou uma onda de 8,4 metros Crédito: Gabriel Henriques

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