Construtora do ES conquista certificação ISO 9001 pela 23ª vez

Novo empreendimento da Morar Construtora, na Serra Crédito: Divulgação

Com 40 anos de experiência no mercado imobiliário, a Morar Construtora foi certificada recentemente, pela 23ª vez consecutiva, com o selo ISO 9001.

Norma internacional reconhecida pelo mundo todo, a certificação foi criada para que as empresas atinjam metas e garantam a eficiência na produção e na entrega dos produtos/serviços. A Morar, inclusive, foi a primeira construtora do Espírito Santo a conseguir a certificação, algo inédito no mercado.

“Ser certificado por 23 anos consecutivos no ano em que completamos 40 anos de existência é motivo de muito orgulho para nós. Na prática, isso significa dizer que somos uma empresa comprometida com a melhoria contínua da qualidade de nossos produtos, e com o que entregamos para nossos clientes e suas famílias”, comenta o presidente da empresa, Rodrigo Almeida.

ANIVERSÁRIO

Eliane Bianchi, a aniversariante Chloe e Ana Paula Rody: celebrando 12 anos em família! Crédito: Divulgação

ARCO-ÍRIS EM PRETO E BRANCO

Na terra dos colibris, um relacionamento homoafetivo acabou na polícia. Após o rompimento, um famoso empresário da região moveu um processo contra seu ex-companheiro, que o acusa de extorsão.

MODA CAPIXABA

Mileny Scaquete em editorial com vestido by Chris Trajano Crédito: Brunella Rios e Léo Simões

VITRINE PARA PRODUTOS CAPIXABAS

Eduarda Buaiz acaba de colocar em prática uma iniciativa que une empatia e solidariedade neste momento crítico de pandemia em que empreendedores locais estão com restrição para comercialização de seus produtos. A Buaiz Alimentos está disponibilizando seu perfil no Instagram para divulgar quem vende bolos e salgados, trabalha em casa ou tem padaria. A ação “Valorizo minha Terra” foi criada com objetivo de oferecer mais um canal de apoio e visibilidade para empreendedores capixabas. Para participar, é preciso enviar foto e informações via mensagem direta no @buaizalimentos. A ideia é aproveitar a rede social da empresa para ser uma vitrine, contribuindo para fortalecer e divulgar os negócios locais.

MÊS DA MULHER

Cris Samorini, presidente da Findes, e Armandinho Fontoura, presidente da Comissão de Obras da Câmara de Vitória: entrega de homenagem ao Mês das Mulher Crédito: Lucas Rezende

RR NEWS

O presidente do CRA-ES, o administrador Maurílio José Inês, representa o Espírito Santo no Webinar Governança e Accountability, promovido pela Câmara de Comunicação e Marketing do CFA (CCM), na segunda-feira (29), às 16h. O evento será transmitido pelo canal CFAPlay e serão abordados assuntos que envolvem gestão, planejamento estratégico e transparência nos conselhos regionais.

Tomou posse a nova diretoria eleita do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES). No novo time que comanda a autarquia estão: a presidente Dra. Virgínia Emerich, o vice-Presidente Dr. Douglas Severo, a secretária-geral Dra. Gabriela Almeida e o tesoureiro Dr. Augusto Zago.

Já se passaram 144 anos desde que o navio Columbia, transportando 55 famílias italianas, levou 35 dias de viagem entre Gênova e Vitória. Seus passageiros deram origem a vários povoamentos pelo Espírito Santo, incluindo o que conhecemos hoje como a cidade de Ibiraçu. Para lembrar esse período e homenagear as raízes do município, a Lotes CBL batizou seu mais novo projeto na cidade de Columbia Park. O loteamento fica na parte alta da região e conta com 375 lotes, a partir de 200 metros quadrados. “Por sua localização próxima a Aracruz, município que concentra importantes nichos de negócios como papel e celulose, Petróleo e Gás, Naval e Portuário, nossa expectativa é atrair, principalmente, famílias que buscam moradia qualificada e investidores”, comenta o diretor Executivo da CBL, Marcos Batista.

QUERIDOS DE RR