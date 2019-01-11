Dennis DJ estreia show com identidade visual do capixaba Hid Saib

Dennis DJ com a produção visual de Hid Saib Crédito: João Vitor (Making Of)

“A construção de uma nova sociedade sem preconceitos, em que cada um é diferente e ao mesmo tempo igual – igual por todos serem diferentes. Não existe identificação de cor. É um universo neon”, explica o fotógrafo e publicitário capixaba Hid Saib, que assina a nova identidade visual do famoso Baile do Dennis.

O projeto será exibido ao público pela primeira vez no sábado (12), na apresentação do DJ na Arena Premium, em Guarapari. A festa começa às 21h e, além de Dennis DJ, contará com as participações especiais dos MCs Kekel, Don Juan, Neblina, Maneirinho e Kevin O Chris.

Foi pelo Instagram que Dennis conheceu o trabalho de Hid. O convite, segundo o publicitário, veio por e-mail e o surpreendeu apesar de já ter atuado com produção musical no clipe de “Bang”, hit de Anitta regravado por Tiago Iorc, e em vídeos exibidos nas apresentações do DJ britânico Gareth Emery.

Identidade visual Baile do Dennis Crédito: Reprodução/Eyedrop

“Até então eu nunca tinha escutado o Dennis porque não sou muito ligado ao funk, mas achei bem bacana. É muito misturado ao eletrônico e ao pop. A gente começou a conversar e gravou tudo muito rápido. No dia 4 de janeiro eu fui para o Rio de Janeiro e nós fizemos toda a gravação das 6h às 22h”.

Hid conta que a filmagem estava prevista para o dia 26 de dezembro, mas a entrega dos materiais necessários para a produção atrasou. “Era muita tinta neon, luz negra... E no final de ano fica mais difícil mesmo de conseguir”.

Apesar de não ter intimidade com o universo musical de Dennis, produtor de hits como “Cerol na Mão”, “Um Tapinha Não Dói” e “Malandramente”, sucessos do funk carioca, e a recente “Só Você”, parceria com o MC G15, Hid afirma que mergulhou de cabeça na proposta e acabou descobrindo pontos em comum entre os artistas.

“O Dennis tem um público bem diversificado. O funk dele é muito ligado ao pop e o neon também surgiu na década de 1980 ligado a esse movimento. Então a gente gravou muitas imagens sobre a preocupação com o gênero, com a proposta de ser algo totalmente diferente. Para mim foi algo diferente, por mais que eu não ouça, a gente debateu o conceito, de que eu não estava ali apenas para jogar tinta nas pessoas”, explica.

APRESENTAÇÃO

As peças produzidas serão reproduzidas nas apresentações ao longo de 2019 e o resultado arrancou elogios de Dennis.

Identidade visual Baile do Dennis Crédito: Reprodução/Eyedrop

“Um colega me mostrou o perfil dele no Instagram. Trabalhar com ele foi super bacana. O Hid é muito talentoso e profissional! Ainda não posso dar spoiler (risos), mas a galera vai se surpreender com o resultado com certeza”, declara Dennis, em entrevista ao C2. O hitmaker avalia o resultado do trabalho como “diferente, colorido e eletrizante”.

A escolha de Guarapari como show de estreia da nova identidade visual feita por um capixaba para o Baile, evento que completou 5 anos em 2018, não passa de uma feliz coincidência. O DJ declarou que tocar na cidade é “sempre uma vibe diferente, explosiva, o público entrega uma energia surreal e não fica parado nenhum minuto. É incrível!”.

Quem comemorou a coincidência foi Hid, que não sabe como ficou o trabalho finalizado e já confirmou presença no Baile. “Achei muita coincidência o primeiro show ser em Guarapari. Acho que não foi pensado, mas é uma ótima coincidência”.

Baile do Dennis

Dennis DJ (RJ) convida: MC Kekel (SP), Don Juan (SP), Neblina (RJ), Maneirinho (RJ) e Kevin O Chris (RJ).

Quando: sábado (12), às 21h.

Onde: Arena Premium. Avenida Contorno, Muquiçaba, Guarapari.

Ingressos: R$ 60 (pista/ 2° Lote); R$ 200 (open bar/ 5º lote); R$90 (meia/ camarote front stage/ 2º Lote). À venda no site Ticket Premium e nas lojas Bagaggio (Shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Praia da Costa e Boulevard), Indus (Shoppings Vitória, Vila Velha e Moxuara), Acqua (Centro de Guarapari), Divas (Centro de Cachoeiro) e Art & Corpo (Centro de Anchieta e Piúma). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no valor de inteira nos setores pista e camarote front stage.