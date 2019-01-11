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Baile do Dennis

Dennis DJ estreia show com identidade visual do capixaba Hid Saib

Nova edição do Baile do Dennis tem neon característico do capixaba Hid Saib

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 18:42

Publicado em 

11 jan 2019 às 18:42
Dennis DJ com a produção visual de Hid Saib Crédito: João Vitor (Making Of)
“A construção de uma nova sociedade sem preconceitos, em que cada um é diferente e ao mesmo tempo igual – igual por todos serem diferentes. Não existe identificação de cor. É um universo neon”, explica o fotógrafo e publicitário capixaba Hid Saib, que assina a nova identidade visual do famoso Baile do Dennis.
O projeto será exibido ao público pela primeira vez no sábado (12), na apresentação do DJ na Arena Premium, em Guarapari. A festa começa às 21h e, além de Dennis DJ, contará com as participações especiais dos MCs Kekel, Don Juan, Neblina, Maneirinho e Kevin O Chris.
Foi pelo Instagram que Dennis conheceu o trabalho de Hid. O convite, segundo o publicitário, veio por e-mail e o surpreendeu apesar de já ter atuado com produção musical no clipe de “Bang”, hit de Anitta regravado por Tiago Iorc, e em vídeos exibidos nas apresentações do DJ britânico Gareth Emery.
Identidade visual Baile do Dennis Crédito: Reprodução/Eyedrop
“Até então eu nunca tinha escutado o Dennis porque não sou muito ligado ao funk, mas achei bem bacana. É muito misturado ao eletrônico e ao pop. A gente começou a conversar e gravou tudo muito rápido. No dia 4 de janeiro eu fui para o Rio de Janeiro e nós fizemos toda a gravação das 6h às 22h”.
Hid conta que a filmagem estava prevista para o dia 26 de dezembro, mas a entrega dos materiais necessários para a produção atrasou. “Era muita tinta neon, luz negra... E no final de ano fica mais difícil mesmo de conseguir”.
Apesar de não ter intimidade com o universo musical de Dennis, produtor de hits como “Cerol na Mão”, “Um Tapinha Não Dói” e “Malandramente”, sucessos do funk carioca, e a recente “Só Você”, parceria com o MC G15, Hid afirma que mergulhou de cabeça na proposta e acabou descobrindo pontos em comum entre os artistas.
“O Dennis tem um público bem diversificado. O funk dele é muito ligado ao pop e o neon também surgiu na década de 1980 ligado a esse movimento. Então a gente gravou muitas imagens sobre a preocupação com o gênero, com a proposta de ser algo totalmente diferente. Para mim foi algo diferente, por mais que eu não ouça, a gente debateu o conceito, de que eu não estava ali apenas para jogar tinta nas pessoas”, explica.
APRESENTAÇÃO
As peças produzidas serão reproduzidas nas apresentações ao longo de 2019 e o resultado arrancou elogios de Dennis.
Identidade visual Baile do Dennis Crédito: Reprodução/Eyedrop
“Um colega me mostrou o perfil dele no Instagram. Trabalhar com ele foi super bacana. O Hid é muito talentoso e profissional! Ainda não posso dar spoiler (risos), mas a galera vai se surpreender com o resultado com certeza”, declara Dennis, em entrevista ao C2. O hitmaker avalia o resultado do trabalho como “diferente, colorido e eletrizante”.
A escolha de Guarapari como show de estreia da nova identidade visual feita por um capixaba para o Baile, evento que completou 5 anos em 2018, não passa de uma feliz coincidência. O DJ declarou que tocar na cidade é “sempre uma vibe diferente, explosiva, o público entrega uma energia surreal e não fica parado nenhum minuto. É incrível!”.
Quem comemorou a coincidência foi Hid, que não sabe como ficou o trabalho finalizado e já confirmou presença no Baile. “Achei muita coincidência o primeiro show ser em Guarapari. Acho que não foi pensado, mas é uma ótima coincidência”.
Baile do Dennis
Dennis DJ (RJ) convida: MC Kekel (SP), Don Juan (SP), Neblina (RJ), Maneirinho (RJ) e Kevin O Chris (RJ).
Quando: sábado (12), às 21h.
Onde: Arena Premium. Avenida Contorno, Muquiçaba, Guarapari.
Ingressos: R$ 60 (pista/ 2° Lote); R$ 200 (open bar/ 5º lote); R$90 (meia/ camarote front stage/ 2º Lote). À venda no site Ticket Premium e nas lojas Bagaggio (Shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Praia da Costa e Boulevard), Indus (Shoppings Vitória, Vila Velha e Moxuara), Acqua (Centro de Guarapari), Divas (Centro de Cachoeiro) e Art & Corpo (Centro de Anchieta e Piúma). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no valor de inteira nos setores pista e camarote front stage.
 

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