Documentário do ES sobre surfe será exibido em festivais internacionais

Documentário "É Capixaba - a História do Surfe no Espírito Santo" Crédito: Divulgação

Depois do pré-lançamento no Fest Cine Saquá, em Saquarema, na última sexta-feira (26), o documentário "É Capixaba - a História do Surfe no Espírito Santo" vai rodar o mundo. A produção, idealizada pela Realcafé Reserva, direção de Gustavo Marcolini e produção de Hugo Caiado, será exibida nos festivais de San Diego (EUA), Ericeira (Portugal) e Anglet (França). Após a pandemia, o audiovisual deve ser exibido também no ES.

"A Realcafé Reserva é uma marca que valoriza as raízes capixabas. Patrocinamos atletas e eventos esportivos locais e acreditamos na força do Espírito Santo. Esse documentário é um presente e uma celebração para o surfe capixaba." Henrique Tristão - Diretor da Realcafé Reserva

A ideia inicial do documentário era exibir o rico material produzido durante o episódio da maior onda do Brasil, a Avalanche, em Vila Velha, num pico que fica a cinco quilômetros da Praia da Costa, em 2019. O tubo de 6 metros encarado por Ian Vaz motivou os fãs do esporte a reunir depoimentos e imagens que contassem as aventuras do surfe capixaba.

O documentário reúne depoimentos de Frank Brown, filho de Morris Brown, pioneiro do surfe no ES, dos empresários Sérgio Tristão e José Luiz Dantas, do campeão brasileiro de surfe em 1986, Nelsinho Ferreira; dos surfistas veteranos Renato Larica, Orlandinho Ferrari e Zezinho Azevedo, da cantora Kátia Rocha; do médico Aníbal Abreu, do jornalista André Hees, da campeã mundial de bodyboard Neymara Carvalho e de representantes da nova geração de surfistas capixabas, como Rodrigo Cardoso, Lucas Medeiros e Leandro Moulin.

FAMÍLIA

Lara Brotas, Christian Zouain, Luah, Bento e Ricco Crédito: Divulgação

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

O Espírito Santo é um dos estados brasileiros com o maior número de casos de violência contra a mulher. Para contribuir com a mudança dessa realidade, um convênio firmado entre a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJES e o Núcleo de Prática Jurídica da FAESA Centro Universitário disponibiliza atendimento jurídico gratuito nas áreas penal e cível para mulheres. No momento, os atendimentos estão sendo remotos e podem ser agendados pelo formulário http://faesa.news/AtendimentoNPJ.

QUERIDOS DE RR

Pablo e Andrezza Alencar Crédito: Divulgação

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

Gabriel Lordello, Tadeu Bianconi e Lobo Pasolini convidam para a exposição virtual “Cativeiro” no perfil do Instagram da Mosaico Fotogaleria, @mosaicofotogaleria. Até o dia 2/4, a Mosaico Fotogaleria será o espaço de uma ocupação virtual com fotografias da fotojornalista canadense Jo-Anne McArthur (@weanimals) em locais de cativeiro de animais como zoológicos e aquários.

As fotos fazem parte de uma série compilada no livro Captive: the Book (Lantern Books, Junho 2017), onde McArthur, através de mais de 100 fotos, nos convida a refletir sobre como nos vemos, ou deixamos de nos ver, através das barras, fosso, ou do outro lado de uma barreira de vidro. A maioria das fotos do livro foram feitas em 2016, enquanto Jo-Anne McArthur trabalhou com a Born Free Foundation (@bornfreefoundation) no projeto EU Zoo Inquiry, que examinou as condições de zoológicos e aquários na União Europeia. Jo-Anne visitou dezenas de instalações em nove países. Essas imagens sublinham os problemas de se manter animais em cativeiro.

Fotografias da fotojornalista canadense Jo-Anne McArthur Crédito: Jo-Anne McArthur

Na próxima quinta-feira, 01/04, Lobo Pasolini fará uma live com Jo-Anne pelo perfil da galeria, às 19h. A ocupação é uma iniciativa da Mosaico com seu curador Lobo Pasolini e @weanimals.

#BABIESTRIN

Carolina Neves, Martin, Ben e Pedro Trindade Crédito: Nathalie Pauli

RR NEWS

O casal Rodrigo e Joana Barbosa, à frente da Grand Construtora, fará a Páscoa de crianças e jovens da Grande Vitória mais feliz. No próximo dia 1°, eles entregarão kits recheados de chocolates e doces para serem distribuídos em diversas instituições apoiadas pelo projeto Rebrincar.

Guilherme Barbosa recebe em seu canal YouTube.com/semespuma o presidente da OAB/ES, José Carlos Rizk Filho. Juntos, os dois, falam sobre “O papel e o futuro da OAB”. A conversa gira em entorno da reeleição, lentidão, lawtechs e a pandemia. Guilherme promete que todas as perguntas são “Sem Espuma”.

Elizeu Borloti, psicólogo, professor da Ufes e um dos idealizadores do Pró-bem, programa de bem estar em saúde multidisciplinar, fala em uma live, ao lado da nutricionista, Ana Flávia Scandian e do cardiologista, José Vitélio, sobre estresse, saúde alimentar e problemas cardíacos. O anfitrião será o empresário e administrador de condomínios, Claudionor Brandão. Será nesta terça-feira (30), às 11h.

Cíntia Dutra Crédito: Juliana Schwambach