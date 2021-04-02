Museu Vale segue fechado para visita e anuncia nova programação virtual

Museu da Vale Crédito: Vixfly Drones

Devido à pandemi a, o Museu Vale continua fechado para visitas, mas mantém sua programação virtual. Em abril, o site do espaço vai oferecer oficinas e contação de histórias, além da continuidade do projeto Conversa com Arte Contemporânea e um sarau virtual.

Em 2020, foram 32 ações virtuais promovidas, entre palestras, lives, videoaulas, jogos on-line, produção de conteúdo em vídeo e exposições virtuais. As ações têm como foco a memória patrimonial, a arte contemporânea e a arte-educação. Os dados fazem parte do Balanço Vale+. Entre os destaques do ano, estão as exposições virtuais "Fotógrafos Capixabas - Sob o Olhar de Walter Firmo", com 16 fotógrafos participantes, e "Coletividade Negra", uma mostra dos artistas Luciano Feijão e Márvila Araújo. Todo o conteúdo continua disponível no site.

ELEIÇÕES NA ABAP

A Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) reconduziu nesta quarta-feira (31) a diretoria executiva nacional para o biênio 2021/2023. O publicitário Mario D´Andrea foi reeleito presidente nacional e os vice-presidentes Eduardo Simon, Maria Laura Nicotero e Marcos Quintela foram confirmados para mais dois anos à frente da diretoria da entidade. Na ocasião, também foram anunciados os novos integrantes das diretorias regionais da ABAP.

Na ABAP- ES, o presidente é Luiz Roberto Campos da Cunha (Danza Estratégia e Comunicação; o Diretor de Relações com o Mercado é Mario de Abreu Guerra Junior (Set Comunicação Eireli EPP) e o Diretor Administrativo Financeiro é José Adilson Lourenço (Artcom Comunicação).

OLHOS CANSADOS NA PANDEMIA

Temos passado mais tempo do que nunca em frente a telas. Quem trabalha ou estuda remotamente fica, praticamente, o dia todo diante de notebooks, celulares ou outros dispositivos, gerando, entre outros problemas, a fadiga ocular.

Liliana Nóbrega, médica oftalmologista Crédito: Divulgação

Para evitar o cansaço dos olhos, a oftalmologista Liliana Nóbrega tem dicas interessantes para seus pacientes. Duas delas são bem simples. A primeira é piscar, piscar e piscar. “As pálpebras atuam como um limpador de para-brisas, removendo poeira e sujeira da superfície dos olhos com fluído lacrimal. Quando estamos em frente a telas, costumamos piscar menos. Por isso, é importante ter essa atenção”, explicou.

Outra orientação é ajustar a tela do dispositivo para que fique numa distância correta do rosto. Se ela estiver muito perto, há risco de sobrecarregar os músculos dos olhos; e se estiver muito longe, haverá dificuldade em ver detalhes pequenos causando fadiga e olhos secos. “Especialistas orientam que a tela deve estar a um braço de distância (entre 40 e 75 cm) do rosto”, ensinou Liliana Nóbrega.

PEDRA AZUL

Talita e Bruno Pinho: dias de isolamento na Pedra Azul Crédito: Divulgação

LINHARES GANHA EMPREENDIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA EM ABRIL

Município capixaba que se destaca quando o assunto é agronegócio, Linhares é o local escolhido para receber a primeira unidade da rede Terra Nova no Norte do Estado, que será inaugurada no mês de abril.

Os sócios Carlos Augusto Cardoso e Reginaldo Sartori inauguram unidade da Terra Nova em Linhares Crédito: Karol Minete

A abertura da loja na cidade visa diversificar as culturas, oferecendo produtos voltados para a horticultura e cultivo de itens como cacau, pimenta-do-reino, banana, mamão e café conilon, sementes de milho e melancia, por exemplo. Defensivos agrícolas e adubos, estes com opções organo-minerais e químicos, também estão no vasto catálogo de mercadorias da Terra Nova, que trabalha com itens importados de países como Itália, China, Holanda e Japão, entre outros.

Com a empreitada, os sócios Carlos Augusto Cardoso e Reginaldo Sartori buscam atender as demandas das regiões de Jacupemba, Sooretama, Rio Bananal, Marilândia, Jaguaré, Vila Valério e São Mateus. A Terra Nova já tem operações em Santa Maria de Jetibá e Mimoso do Sul. “Nosso maior compromisso é sempre levar inovação aos produtores, de forma a aumentar a produtividade por hectare e consequentemente reduzir custos”, destaca Carlos.

PÁSCOA 2021

A convite da empresária Rachel Pires, a expert em mesa posta Thaís Vaz vai montar uma mesa utilizando os produtos criados por Rachel para inspirar a Páscoa 2021.

FORMATURA

Elis Penteado e Helena Penteado; formatura de Medicina sem festa e com foco nas provas de residência médica Crédito: Divulgação

CONSCIÊNCIA AUTISTA