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Renata Rasseli

Museu Vale segue fechado para visita e anuncia nova programação virtual

Em abril, o site do espaço vai oferecer oficinas e contação de histórias, além da continuidade do projeto Conversa com Arte Contemporânea e um sarau virtual

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Museu da Vale tem exposições temporárias e fixas para entreter os capixabas.
Museu da Vale Crédito:  Vixfly Drones
Devido à pandemia, o Museu Vale continua fechado para visitas, mas mantém sua programação virtual.  Em abril, o site do espaço vai oferecer oficinas e contação de histórias, além da continuidade do projeto Conversa com Arte Contemporânea e um sarau virtual.
Em 2020, foram 32 ações virtuais promovidas, entre palestras, lives, videoaulas, jogos on-line, produção de conteúdo em vídeo e exposições virtuais. As ações têm como foco a memória patrimonial, a arte contemporânea e a arte-educação. Os dados fazem parte do Balanço Vale+. Entre os destaques do ano, estão as exposições virtuais "Fotógrafos Capixabas - Sob o Olhar de Walter Firmo", com 16 fotógrafos participantes, e "Coletividade Negra", uma mostra dos artistas Luciano Feijão e Márvila Araújo. Todo o conteúdo continua disponível no site.

ELEIÇÕES NA ABAP

A Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) reconduziu nesta quarta-feira (31) a diretoria executiva nacional para o biênio 2021/2023. O publicitário Mario D´Andrea foi reeleito presidente nacional e os vice-presidentes Eduardo Simon, Maria Laura Nicotero e Marcos Quintela foram confirmados para mais dois anos à frente da diretoria da entidade. Na ocasião, também foram anunciados os novos integrantes das diretorias regionais da ABAP. 
Na ABAP- ES, o presidente é  Luiz Roberto Campos da Cunha (Danza Estratégia e Comunicação; o Diretor de Relações com o Mercado é Mario de Abreu Guerra Junior (Set Comunicação Eireli EPP) e o Diretor Administrativo Financeiro é José Adilson Lourenço (Artcom Comunicação).

OLHOS CANSADOS NA PANDEMIA

Temos passado mais tempo do que nunca em frente a telas. Quem trabalha ou estuda remotamente fica, praticamente, o dia todo diante de notebooks, celulares ou outros dispositivos, gerando, entre outros problemas, a fadiga ocular.
Liliana Nóbrega, médica oftalmologista
Liliana Nóbrega, médica oftalmologista Crédito: Divulgação
Para evitar o cansaço dos olhos, a oftalmologista Liliana Nóbrega tem dicas interessantes para seus pacientes. Duas delas são bem simples. A primeira é piscar, piscar e piscar. “As pálpebras atuam como um limpador de para-brisas, removendo poeira e sujeira da superfície dos olhos com fluído lacrimal. Quando estamos em frente a telas, costumamos piscar menos. Por isso, é importante ter essa atenção”, explicou.
Outra orientação é ajustar a tela do dispositivo para que fique numa distância correta do rosto. Se ela estiver muito perto, há risco de sobrecarregar os músculos dos olhos; e se estiver muito longe, haverá dificuldade em ver detalhes pequenos causando fadiga e olhos secos. “Especialistas orientam que a tela deve estar a um braço de distância (entre 40 e 75 cm) do rosto”, ensinou Liliana Nóbrega.

PEDRA AZUL

Talita e Bruno Pinho
Talita e Bruno Pinho: dias de isolamento na Pedra Azul Crédito: Divulgação

LINHARES GANHA EMPREENDIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA EM ABRIL

Município capixaba que se destaca quando o assunto é agronegócio, Linhares é o local escolhido para receber a primeira unidade da rede Terra Nova no Norte do Estado, que será inaugurada no mês de abril.
Os sócios Carlos Augusto Cardoso e Reginaldo Sartori inauguram unidade da Terra Nova em Linhares
Os sócios Carlos Augusto Cardoso e Reginaldo Sartori inauguram unidade da Terra Nova em Linhares Crédito: Karol Minete
A abertura da loja na cidade visa diversificar as culturas, oferecendo produtos voltados para a horticultura e cultivo de itens como cacau, pimenta-do-reino, banana, mamão e café conilon, sementes de milho e melancia, por exemplo. Defensivos agrícolas e adubos, estes com opções organo-minerais e químicos, também estão no vasto catálogo de mercadorias da Terra Nova, que trabalha com itens importados de países como Itália, China, Holanda e Japão, entre outros.
Com a empreitada, os sócios Carlos Augusto Cardoso e Reginaldo Sartori buscam atender as demandas das regiões de Jacupemba, Sooretama, Rio Bananal, Marilândia, Jaguaré, Vila Valério e São Mateus. A Terra Nova já tem operações em Santa Maria de Jetibá e Mimoso do Sul. “Nosso maior compromisso é sempre levar inovação aos produtores, de forma a aumentar a produtividade por hectare e consequentemente reduzir custos”, destaca Carlos.

PÁSCOA 2021

A convite da empresária Rachel Pires, a expert em mesa posta Thaís Vaz vai montar uma mesa utilizando os produtos criados por Rachel para inspirar a Páscoa 2021.

FORMATURA

Elis e Helena Penteado
Elis Penteado  e Helena Penteado; formatura de Medicina sem festa e com foco nas provas de residência médica Crédito: Divulgação

CONSCIÊNCIA AUTISTA

O neurologista infantil Thiago Gusmão é um dos convidados do Encontro Internacional da Consciência Autista, que acontece nesta sexta-feira e sábado (2 e 3 de abril) com programação 100% virtual e gratuita e transmissão pelo https://www.twitch.tv/eventosunipe. A palestra do Dr. Thiago Gusmão será realizada nesta sexta, às 14h40, abordando o tema “Autismo no Adolescente e no Adulto – Preocupação Mundial”. O encontro terá a participação de especialistas do Brasil, Estados Unidos, Argentina e República Dominicana, em uma iniciativa do Grupo Autismo Tratável (GAT) e do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê). A ação comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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