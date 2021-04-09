Cabeleireiro do ES está na lista dos 10 mais talentosos do Brasil

Walace Menezes, cabeleireiro Crédito: Divulgação

Nosso cabeleireiro Walace Menezes está na lista dos 10 cabeleireiros que são destaques na internet e experts em fazer verdadeiras transformações, segundo o "Jornal de Brasília".

"Expert em noivas e loiras, o hairstylist, Walace Menezes, é referência em Vitória, Espírito Santo. Conhecido por suas transformações completas, da escova à finalização, sempre com elegância. O segredo da carreira, nesses 22 anos de profissão, é dedicação e exigência nos trabalhos", diz a reportagem assinada por Analice Nicolau.

"Desde que comecei, sempre gostei de cabelos com movimento, mesmo quando a tendência era o liso absoluto. Sou criterioso com saúde dos fios, cor e até mesmo na organização do meu espaço. Essa dedicação é o diferencial para ser um bom profissional." Walace Menezes - Cabeleireiro, em entrevista para o "Jornal de Brasília"

A lista conta com outros nomes badalados da cena, como Vivi Siqueira, do Rio, e Du Nunes, que atende famosos em São Paulo, Brasília e Miami.

EMPREENDENDO NA PANDEMIA

Cesinha Saade e Tio Rogério Crédito: Divulgação

Cesinha Saade uniu forças com o famoso Empreendedor nato,uniu forças com o famoso Tio Rogério, da Vida Ativa Eventos, e inauguram, em maio, em Jardim da Penha, um inédito centro de recuperação muscular direcionado para atletas e não atletas. "Será um espaço diversos procedimentos de recuperação muscular com banheira de gelo com hidromassagem e também banheira de água quente para fazer o contraste, botas de compressão e também massoterapia", conta Cesinha.

VACINAR É PRECISO!

A médica Ana Paula Burian acaba de inaugurar clínica especializada, na Praia da Costa, Vila Velha. A doutora é coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais com vacinação, onde atua desde março de 2004 Crédito: Divulgação

MÚSICA CAPIXABA

André Cisco Crédito: Patrick Gomes

O cantor e compositor capixaba André Cisco está cheio de motivos para comemorar. Nesta sexta-feira (9), dia em que completa 31 primaveras, ele lança seu 1º EP solo, “Cisco”. O trabalho de indie rock conta com três faixas autorais, inspiradas nas suas experiências amorosas. Destaque para o 1º single, “Ao Acaso ou Nunca Mais”, e a canção “Deixa Queimar”, que traz uma pitada de brega pop.

DESFILE VIRTUAL

Cláudia Scarton promoveu desfile em formato de live nesta quarta-feira (07) com novidades da coleção de inverno 2021 Crédito: Divulgação

RR NEWS

A advogada Cristina Daher, acaba de ser empossada membro da Comissão Especial de Obras, Concessões e Controle da Administração Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela vai atuar na gestão 2019/2022. “ É uma honra muito grande fazer parte de uma comissão nacional e promover a troca de conhecimentos e experiências com colegas de todos os Estados. Com todas as reformas que estamos passando, tenho certeza que vai ser muito positivo para auxiliar na retomada da economia e de empregos”, destacou.

Aline Eisenlohr, Raquel Mello e Tamarcia Vittoraci (foto abaixo) se unem para levar uma passarela de moda para a casa das clientes. A live com desfile de roupas e acessórios será neste sábado (10), às 11h.

Aline Eisenlohr, Tamarcia Vittoraci e Raquel Mello Crédito: Divulgação

Sob comando da designer de joias capixaba Emar Batalha, a ONG Alimentando o Bem, promoveu uma ação de distribuição de ovos de Páscoa para 450 crianças carentes em três diferentes comunidades. Os ovos foram feitos com chocolate social do projeto Bem Cacau, segmento da instituição criado para valorizar e remunerar com justiça o talento de toda a comunidade envolvida na produção do chocolate premium feito com cacau selvagem colhido e preservado pelas famílias ribeirinhas da Amazônia.

Carol e Ricardo Lobato comemoram uma novidade: a partir de agora as franquias Reserva de Vitória e Vila Velha contam com conta própria no Instagram. Uma vontade antiga do casal, que vem para firmar ainda mais a marca masculina no mercado capixaba.

A farmacêutica Raigna Vasconcelos acaba de lançar o e-commerce da rede de farmácias de manipulação Alquimia. Pelo site www.alquimiaonline.com.br. é possível ter acesso a diversos suplementos e produtos benéficos para sua saúde. “De forma rápida, prática e com toda a segurança disponibilizamos alguns manipulados de nossa rede”, afirma a empresária. “Lembrando que todos os pedidos serão manipulados em dois dias úteis e entregues no conforto da sua casa ou local de preferência”, ressalta.

A dentista Bruna Nobre alerta sobre os efeitos do estresse e da ansiedade nos dentes. Crédito: Thuanny Louzada