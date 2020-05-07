Covid-19: Recreador do ES anima filhos de profissionais de saúde

Famoso por agitar festas infantis no ES, Tio Rogério anda brincando com as crianças, que estão longe da escola e das comemorações, desde o início da pandemia com suas Lives no seu Instagram. Nesta semana, o agitador infantil iniciou uma ação solidária. está presenteando os filhos de profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia com brincadeiras e recados motivacionais. "Ofereço uma mensagem via WhatsApp com um vídeo com mensagem motivacional e educacional. Vestido de super-herói, eu mando o recado personalizado. Acredito que isso vai amenizar um pouco essa tensão tantos dos pais como dos filhos".
Os filhos da médica Ana Paula Burian, Luisa e Henrique, receberam a surpresa (veja vídeo acima) na tarde desta quarta-feira (06). Pediatra e infectologista Ana Paula, está na linha de frente do combate a Covid-19, e se isolou há mais de um mês com medo de contaminar os filhos. "Estou morando sozinha. Mandei meus filhos pra casa do pai, meu ex-marido, e minha babá foi para a casa dos meus pais ajudá-los neste período. Meus filhos têm asma grave e não consigo lidar com a culpa de poder passar a doença para eles. Preferi me isolar e seguir trabalhando sem carregar esse medo", relata a médica que atua no Hospital Infantil e no Hospital Jayme Santos Neves.