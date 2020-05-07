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Renata Rasseli

Covid-19: Recreador do ES anima filhos de profissionais de saúde

O famoso Tio Rogério está presenteando os filhos de profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia com brincadeiras e recados motivacionais

Públicado em 

07 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rogério Bundovski, o famoso Tio Rogério
O famoso Tio Rogério Crédito: Arquivo Pessoal
Famoso por agitar festas infantis no ES, Tio Rogério anda brincando com as crianças, que estão longe da escola e das comemorações,  desde o início da pandemia com suas Lives no seu Instagram. Nesta semana, o agitador infantil iniciou uma ação solidária. está presenteando os filhos de profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia com brincadeiras e recados motivacionais. "Ofereço uma mensagem  via WhatsApp com um vídeo com mensagem motivacional e educacional. Vestido de super-herói, eu mando o recado personalizado. Acredito que isso vai amenizar um pouco essa tensão tantos dos pais como dos filhos".
Os filhos da médica Ana Paula Burian,  Luisa e Henrique, receberam a surpresa (veja vídeo acima) na tarde desta quarta-feira (06). Pediatra e infectologista Ana Paula, está na linha de frente do combate a Covid-19, e se isolou há mais de um mês com medo de contaminar os filhos. "Estou morando sozinha. Mandei meus filhos pra casa do pai, meu ex-marido, e minha babá foi para a casa dos meus pais ajudá-los neste período. Meus filhos têm asma grave e não consigo lidar com a culpa de poder passar a doença para eles. Preferi me isolar e seguir trabalhando sem carregar esse medo", relata a médica que atua no Hospital Infantil e no Hospital Jayme Santos Neves.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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