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Renata Rasseli

Eventos virtuais serão tendência no pós-pandemia, diz LinkedIn

O formato online continuará em alta, mesmo com o retorno dos eventos presenciais segundo levantamento realizado em 13 países, entre eles o Brasil, com gerentes, empresários e profissionais de marketing e eventos

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Evento online
Evento online Crédito: Divulgação
Levantamento feito pelo LinkedIn, a rede social profissional,  realizado com mais de 200 organizações B2B no Brasil, mostra  que 85% dos entrevistados fizeram um evento, webinar ou palestra online nos últimos doze meses. 
O estudo mostra ainda que cerca de 83% dos profissionais continuarão organizando eventos virtuais no longo prazo. E, mesmo em um futuro cenário onde o isolamento social não seja uma realidade, 42% do total de eventos devem continuar de forma virtual com 26,5% em um modelo híbrido; apenas 31,5% serão feitos fisicamente
Este levantamento foi realizado em 13 países, entre eles o Brasil, com gerentes, empresários e profissionais de marketing e eventos.

CHÁ DE FRALDAS ONLINE

Fábio Portela e Sofia Buzetto
Fábio Portela e Sofia Buzetto: à espera de Cecília Crédito: Larissa Passos

AME SUA MENTE

Nesta segunda-feira (12), Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, a clínica psiquiátrica capixaba Aube - Cuidados da Mente lançará a campanha de cuidados com a saúde mental “Ame Sua Mente”, que contará com diversas publicações informativas nas redes sociais e uma página exclusiva no site da instituição, bate-papos transmitidos ao vivo sobre temas relacionados à saúde mental, outdoors e busdoors espalhados pela Grande Vitória, entre outras ações. “Queremos ajudar a minimizar os impactos causados pela pandemia. É uma situação traumática. Diante do cenário causado pelo novo coronavírus, queremos conscientizar a todos que se encontram exaustos. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo e um tratamento precoce pode fazer muita diferença na qualidade de vida das pessoas”, comenta o psiquiatra e diretor da clínica, Fabio Olmo.
Além de informar sobre os sintomas físicos e psíquicos dos transtornos psiquiátricos e a importância do tratamento precoce, a campanha abordará o preconceito e as discriminações contra pessoas com transtornos (ou deficiências) mentais, com o intuito de quebrar essas barreiras. “Precisamos falar sobre saúde mental. Ainda existem muitos estigmas na sociedade. As pessoas não compreendem e não aceitam os sintomas dos transtornos, sentem vergonha. Mas todos precisam ser acolhidos”, ressalta Olmo.

FIM DE SEMANA 

Dani Muniz, Renata Gomes, Fabiana Croce e André Poubel
Dani Muniz, Renata Gomes, Fabiana Croce e André Poubel: isolados em Parati e Ubu, Anchieta Crédito: Divulgação

ALERTA COVID

A pneumologista Jessica Polese fez um apelo em sua mídia social na última quinta-feira, dia 08, onde pede aos médicos que não receitem ‘kits de medicamentos’ contra o Covid-19. Ela anda assustada e indignada com pacientes que têm atendido e que mostram as receitas prescritas por médicos. “Recebi em minha clínica uma paciente que estava com uma receita com 13 itens e que chegava a quase R$ 2 mil em remédios”, afirma. Para ela, estes profissionais estão lesando o paciente, não tem respaldo científico para fazerem isto. “O médico tem que se ater à ciência, essa onda de insanidade é desesperadora. Nós entendemos que os médicos estão angustiados, mas a arte de curar não envolve só a medicação, existe todo um estudo e entendimento pelo que nós médicos passamos para exercer a profissão”, ressalta Jessica. "É preciso um discernimento maior e mais estudo, o Coronavírus ainda é um vírus que temos que aprender muito sobre ele”, destaca.

QUERIDA DE RR

Cleuza Costa e seu pet Juquinha
Cleuza Costa e seu pet Juquinha: a chef está ativa com seu serviço de delivery, na Prainha, Vila Velha Crédito: Divulgação

SELO DE QUALIDADE PARA EMPRESAS CONTÁBEIS

Treze empresas de contabilidade vão receber certificado de aprovação no Programa de Qualidade Contábil (PQC), realizado pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon/ES). A cerimônia virtual de entrega acontece nesta terça-feira (13), às 17 horas, pelo Youtube do Sescon/ES.
A ideia do programa é qualificar os escritórios de contabilidade para que possam implantar um modelo eficiente de gestão empresarial, melhorando, assim, os serviços prestados e os resultados desses negócios.

SANTA TERESA

Lourdes Ferolla e Dani Mendes
Lourdes Ferolla e Dani Mendes: chá da tarde nas montanhas do ES Crédito: Divulgação

RR NEWS

Café, Beatriz e Letícia Lindenberg convidam familiares, amigos e admiradores de Cariê Lindenberg a assistirem pela TV Gazeta à missa que será será celebrada nesta segunda-feira (12), às 17h, no Convento da Penha. A celebração marca ainda o encerramento da Festa da Penha. 
Depois de 23 dias hospitalizado para tratamento da Covid-19, Beto Scarton está em casa, para alegria da família e amigos. Saúde! 
Queridos de RR, Décio e Eulália Chieppe, Beth e Zanza Dalcolmo, Josué Vasconcellos e Jorge Nicchio entraram para o grupo dos vacinados neste final de semana. 
Erika Marba e Paulo Henrique Miranda celebram 15 anos de casamento com viagem romântica entre Arraia D'Ajuda e Caraíva, na Bahia. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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