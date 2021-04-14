Advogado do ES vai integrar grupo de trabalho sobre LGPD do CNJ

Advogado Luiz Cláudio Allemand Crédito: Divulgação

O advogado Luiz Cláudio Allemand foi convidado para integrar o Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça, através da Portaria n 105/2021, criado para adequar à Lei Geral de Proteção de Dados aos tribunais, a partir estudos e formulação de propostas. “A partir dos estudos realizados, o grupo formado vai orientar sobre os trabalhos a serem realizados pelos tribunais na implementação da LGPD, conforme Recomendação CNJ nº 73/2020”, explica Allemand. Convidado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Luiz Fux, o grupo reúne especialistas de todo o país no tema, dentre ministros, desembargadores, juízes e advogados.

QUERIDOS DE RR

Márcia Santos e Eduardo Corrêa Crédito: Divulgação

CAFÉ CAPIXABA

Eduarda Buaiz celebra o Dia Mundial do Café, nesta quarta, 14 de março, com seu Café Numero Um, um produto 100% capixaba. Produzido com grãos selecionados e certificados com o selo de controle de pureza e qualidade da ABIC, o Café Numero Um traz também o selo “Produto 100% Capixaba”, iniciativa da Findes junto aos setores de alimentos e bebidas para reforçar a qualidade, valorizar o empreendedor local e incentivar as pessoas a consumirem produtos capixabas.

BELEZA CAPIXABA

Barbara Ferretti Crédito: Divulgação

FAKE NEWS E AUTISMO

O universo das fake news gera o que muitos profissionais de saúde chamam de infodemia, prejudicando a conscientização, comprometendo tratamentos e colocando em risco a saúde de muita gente em áreas diversas. O transtorno do espectro autista é uma delas. No mês em que se celebra o Abril Azul, focado na conscientização e no respeito ao autista, o pediatra e coordenador clínico das unidades da Samp, Ramon Minarini, lembra que não há relação comprovada entre vacina e autismo e que os programas de imunização são fundamentais para a saúde da criança e da sociedade. Além disso, não há remédio para curar o transtorno. “São “fakes” perigosas informações que relacionam remédio a um produto alvejante similar à água sanitária ou a qualquer remédio natural, alerta.

AL MARE

Julia Magalhães Brum Crédito: Divulgação

ARTE NO ENSINO REMOTO

Alunos do 7º ano da Escola Monteiro trabalharam na disciplina de Artes o curta-metragem inspirado no clássico “O Velho e o Mar”, de Ernest Hemingway, de 1952. Ganhador do Oscar em 2000, o filme é uma obra do russo Aleksandr Petrov que pintou manualmente cada um dos mais de 29 mil quadros, utilizando os dedos sobre superfícies de vidro, ao longo de dois anos. Além de refletir sobre o fazer artístico e de colocar “a mão na massa” reproduzindo um dos quadros do filme, os alunos foram convidados pela professora Iclea Corrêa a refletir sobre a temática abordada por Hemingway: a vida, seu sentido, desafios e as batalhas internas do ser humano.

ANIVERSÁRIO

O aniversariante Silvino Faria e Odete Faria: celebrando 98 anos! Crédito: Divulgação

OLHARES SOBRE A PANDEMIA

Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi convidam para abertura virtual da exposição “Olhares Sobre a Pandemia” na Mosaico Fotogaleria. A abertura será transmitida ao vivo pelo Instagram @mosaicofotogaleria nesta quarta-feira (14), às 17h. A exposição é fruto de uma convocatória realizada pela Mosaico em fevereiro que recebeu mais de 300 fotografias, de 120 fotógrafos de 11 países. A exposição apresenta as 20 fotografias selecionadas e mais votadas pelo júri. Dentre elas, uma do fotojornalista Carlos Alberto Silva (abaixo), de A Gazeta.

Foto de Carlos Alberto Silva, de A Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

[email protected]. E, pensando nesse momento de pandemia, a galeria vai oferecer uma novidade: a visita guiada virtual, que poderá ser agendada. Depois de marcado o dia e horário, é realizada uma chamada de vídeo e cada fotografia da exposição é mostrada e comentada, como se o visitante estivesse na galeria. As visitas presenciais também podem ser agendadas pelo e-mail

RR NEWS

Priscilla Guerra e Rafael Grazia (foto abaixo) celebraram de casamento civil com almoço intimista , no último final de semana, em Pedra Azul. A noiva apostou em um conjunto assinado por Chris Trajano e beleza by Ricardo Silveira e Fernando Zucolotto.

Priscilla Guerra e Rafael Grazia Crédito: Alex Faccini

A casa criativa de Gorete, Maísa e Verônica Dadalto segue com programação virtual até o próximo dia 23, no Instagram. A idéia é movimentar a rede com bate-papos criativos, envolvendo assuntos como economia criativa, sustentabilidade e consumo consciente. Pílulas de cultura e "lives" de vendas também estão na lista de atividades.

O psicólogo, pesquisador em terapia comportamental sistêmica e professor da Ufes, Elizeu Borloti conversa nesta quarta-feira (14), às 17h, com a psicóloga Licia Assbu no 186º Caneg (Café de Negócios) da Associação dos Empresários da Serra (Ases). O tema do bate-papo é " Saúde mental: habilidades socioemocionais para prevenção e enfrentamento de crises" e a transmissão é feita pelo canal da Ases no Youtube.