FOTOS: Família El Aouar celebra o batizado de Nabihzinho em Vila Velha

Nisio Hoffmann, Lilia El Aouar, Nabihzinho, Sumaya El Aouar Hoffmann e Nabih El Aouar: batizado em família Crédito: Divulgação

Sob as bênçãos do Padre Adriano, o pequeno Nabihzinho, filho de Sumaya El Aouar e Nisio Hoffmann foi batizado neste domingo (18), na Igreja do Rosário, na Prainha, Vila Velha. Em seguida, os avós Nabih e Lilia El Aouar receberam a família, na Praia da Costa, para um almoço. Lilinha El Aouar e Vitor Pazolini são os padrinhos de batismo e Rachel e Luiz Unelo são os padrinhos de consagração. Em encontro bem restrito devido à pandemia, a família aproveitou ainda para celebrar o aniversário de Nabih. Confira as fotos da pocket party abaixo.

Batizado de Nabihzinho El Aouar

ANIVERSÁRIO

O aniversariante Walter De Prá e o filho Alessandro De Prá: celebrando 85 anos! Crédito: Divulgação

"Walter De Prá não é o Rei Roberto Carlos mas nasceu em Cachoeiro, em 19 de abril, a mãe se chama Laura e é vascaíno", disse o filho Alessandro De Prá, que celebrou 85 anos, nesta segunda-feira (19).

EXPOSIÇÃO

Sandra Matias e Lara Brotas: abertura da mostra “O mundo ao redor” dos artistas Armarinho Teixeira e Arthur Arnold, na Galeria Matias Brotas Crédito: Divulgação

CAMPANHA CONTRA A FOME NA PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 limitou as oportunidades e trouxe ainda mais dificuldade para boa parte da população. Pensando nisso, a empresária Martha Paiva e a provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Maria da Penha Rodrigues D’Avila, criaram a campanha solidária Saúde do Bem, em parceria com a Loja Maçônica Estrela de Camburi. O objetivo é arrecadar alimentos e itens de higiene pessoal para famílias em situação de vulnerabilidade com a pandemia do coronavírus. A primeira ação da campanha tem como foco a doação de cestas básicas para 22 famílias cadastradas atualmente na Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis da Ilha de Vitória (Amariv). Mas o objetivo é que outras famílias também sejam contempladas com as arrecadações.

As doações podem ser feitas em horário comercial em dois pontos de coleta presenciais: no setor de Comunicação da Emescam, na Reta da Penha, e na loja Martha Paiva Vitória, na Aleixo Netto, na Praia do Canto. As doações podem ser de itens de cesta básica, além de leite, biscoito, achocolatado e produtos de higiene. Para quem quiser doar sem precisar sair de casa, também é possível fazer a doação pela internet, via Picpay, na conta Amigos da Santa Casa. O valor será revertido em produtos de cesta básica que serão doados às famílias.

DUPLO ANIVERSÁRIO

Cacau da Luz Febroni e os filho Murilo da Luz Febroni e Maria Luisa da Luz Febroni: celebração de aniversário dos dois anos do Murilo e cinco anos da Maria Luisa, em família Crédito: Divulgação

TEMPO DE AJUDAR

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra, acaba de realizar mais uma ação solidária de enfrentamento à pandemia de coronavírus. A empresa, parceira público-privada da Cesan para universalização do sistema de esgotamento sanitário no município, doou 10 mil luvas hospitalares para o Hospital Jayme dos Santos Neves, referência no atendimento aos casos no Estado. Durante a maior crise sanitária enfrentada pelo nosso país, a concessionária tem reforçado seu compromisso com a sociedade, colocando em prática diversas ações em prol das comunidades e de organizações que atuam no município.

FAMÍLIA

Ana Carolina e Enzo Magliano com os filhos Theo e Luca: fim de semana em Pedra Azul Crédito: Divulgação

RR NEWS

O DJ Bhaskar, irmão de Alok, aproveitou sua estadia em Vitória para cuidar dos cabelos com o tricologista e terapeuta capilar Douglas Rodrigues, do Be Spa Urbano, na última sexta-feira. Segundo o profissional, o procedimento escolhido por Bhaskar trata a alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície genética. “Fizemos um tratamento para estímulo de crescimento com argila preta e óleos essenciais, além da aplicação de alta frequência”, explica Douglas.

O balneário de Guriri, em São Mateus, é o local escolhido para abrigar o novo projeto da arquiteta Bruna Sander, à frente do Studio7zero3. A profissional acaba de desenvolver um condomínio com 4 residências individuais e uma área de lazer, destinado para famílias que desejam desfrutar de períodos festivos como feriados, férias escolares ou recessos. “É um ambiente projetado para transmitir paz e tranquilidade aos hóspedes”, destaca.

No próximo sábado (24), às 11h10, a advogada trabalhista Edilamara Rangel participa de um workshop de profissões transmitido pelo Facebook do projeto Avanço do Brasil Negro - ONG que trabalha para criar inclusão e equidade em comunidades. O evento vai reunir profissionais de diversas áreas para orientar estudantes e aproximá-los do dia a dia do mercado de trabalho. Edilamara vai abordar a temática "estudo, trabalho e carreira na pandemia".

Leonardo Nunes Marques, sócio do escritório Brum, Kuster, Fragoso e Marques Advogados, assumiu o cargo de conselheiro do do Conselho Temático de Assuntos Tributários, grupo constituído pela Findes com o importante propósito de contribuir para o aprimoramento do sistema tributário e fiscal estadual e nacional.