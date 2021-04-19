Capixaba lança e-commerce de moda surfe feminina na pandemia

A capixaba Marina Kretli, 24, sempre foi apaixonada pelo surfe. Durante o curso de Direito, fez um intercâmbio de seis meses na Austrália, onde conheceu grandes picos do surfe do país. Durante a pandemia, resolveu transformar a paixão em negócio e acaba de lançar a Noosa Heads, e-commerce de moda surfe feminina. O nome da marca é uma homenagem à cidade que fica na Sunshine Coast, Queensland, Austrália, uma das queridinhas de Marina.
A coleção conta com a parceria da artista capixaba e também surfista Ayla Roveda, que criou as estampas exclusivas dos shorts para mulheres surfistas. A primeira garota-propaganda da marca é a surfista profissional Maju Freitas, que posou para fotos na Prainha, Zona Norte do Rio de Janeiro.
"No começo de 2020, eu e a Ayla nos isolamos em Domingos Martins e resolvemos criar essa coleção, aliando nossa paixão pelo surfe e a arte da Ayla. O surfe feminino vem crescendo, mas é um mercado carente. As opções de roupa para meninas são poucas. E poucas marcas apostam nesse nicho."