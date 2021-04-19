Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Capixaba lança e-commerce de moda surfe feminina na pandemia

Marina Kretli, 24 anos,  resolveu empreender durante o isolamento e acaba de lançar uma grife de shorts para mulheres surfistas

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 14:54

Maju Freitas, surfista
Maju Freitas, surfista profissional, veste Noosa Heads, com estampas exclusivas criadas pela artista Ayla Roveda Crédito: Ana Catarina
A capixaba Marina Kretli, 24, sempre foi apaixonada pelo surfe. Durante o curso de Direito, fez um intercâmbio de seis meses na Austrália, onde conheceu grandes picos do surfe do país. Durante a pandemia, resolveu transformar a paixão em negócio e acaba de lançar a Noosa Heads, e-commerce de moda surfe feminina. O nome da marca é uma homenagem à cidade que fica na Sunshine Coast, Queensland, Austrália, uma das queridinhas de Marina.
A coleção conta com a parceria da artista capixaba e também surfista Ayla Roveda, que criou as estampas exclusivas dos shorts para mulheres surfistas. A primeira garota-propaganda da marca é a surfista profissional Maju Freitas, que posou para fotos na Prainha, Zona Norte do Rio de Janeiro. 
"No começo de 2020, eu e a Ayla nos isolamos em Domingos Martins e resolvemos criar essa coleção, aliando nossa paixão pelo surfe e a arte da Ayla. O surfe feminino vem crescendo, mas é um mercado carente. As opções de roupa para meninas são poucas. E poucas marcas apostam nesse nicho."
Marina Kretli - Empreendedora
Ayla Roveda e Marina Kretli
Ayla Roveda e Marina Kretli: parceria Crédito: Divulgação

Veja Também

Documentário conta a história do surfe no ES e da maior onda do Brasil

Mulheres com mais de 40 anos se redescobrem com o surfe no ES

Surfe, sup e muito mais: esportes no mar são a onda certa no verão

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Esportes Surfe Empreendedorismo Apoie Empreendedores Capixabas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano; o que se sabe
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados