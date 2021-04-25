Luciana Gimenez posa com joias de famosa designer do ES

Luciana Gimenez usa joias de Carla Buaiz Crédito: Divulgação

A apresentadora Luciana Gimenez brilhou em seu programa de TV usando joias da designer capixaba Carla Buaiz. As peças escolhidas foram um brinco de esmeraldas, ônix e diamantes e um anel de esmeraldas da coleção Highland. Não é a primeira vez que a mãe de Lucas Jagger mostra que é admiradora do trabalho de Carla. Para celebrar seus 51 anos, comemorados em novembro do ano passado, ela usou brinco de ouro branco com cristais, pérolas cultivadas e diamantes, também da coleção Highland.

QUERIDA DE RR

A empresária Roberta Drummond Crédito: Jefferson Leal

AFECC COMEMORA 69 ANOS

A Afecc completa 69 anos no próximo dia 28 com motivos para comemorar. Marilucia Dalla, presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, lembra que acolher e cuidar estão no DNA da associação e mesmo com a pandemia, a prevenção do câncer é o melhor caminho. Devido à pandemia, alguns dos programas e projetos sociais passaram a ser oferecidos de forma virtual, como meditação, oficinas de artesanato, orientação nutricional e aula de alongamento. Em 2020, foram realizados 143.691 atendimentos por meio dos programas e projetos sociais e liberados 1.384.740 benefícios aos pacientes do SUS em tratamento de câncer na Afecc-Hospital Santa Rita.

MODA INVERNO 2021

Em clima de moda “home office” de inverno, o relações públicas e criador de conteúdo Dudu Altoé em ensaio para a multimarcas de Ricardo Lobato (Foto: Bethânia Ribeiro) Crédito: Bethânia Ribeiro

ANIVERSÁRIO

Jeferson Valadares, Raquel Peixoto, a aiversariante Ana Roberta Azevedo, Luís Filipe Azevedo, Laís e Lara: celebrando 18 anos em família! Crédito: Camilla Baptistin

CASO AIRBNB

O caso envolvendo a locação de imóveis através do AirBNB no Rio Grande do Sul e que foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que os condomínios podem proibir esta atividade abriu uma série de discussões. O advogado Carlos Augusto da Motta Leal, do Escritório Motta Leal e Advogados, levanta algumas questões: O condomínio poderá proibir o exercício de propriedade? Como regular acesso desses contratantes às áreas comuns? A legislação poderá ir contra uma questão que nasceu organicamente na sociedade e tem tal dimensão no mundo? Motta Leal reforça que o tema é complexo e carece de ajustes e compreensões de todas as partes. “O direito fará o seu papel de contribuir com a regulação da situação, mas é certo que não pode e nem conseguirá ir contra o que não tem volta que é este tipo de prestação de serviços”, conclui.

PASSEIO

O empresário Daniel Magnus aproveitou a semana de feriado para curtir as belezas da charmosa Casa de Praia Guarapari Crédito: Divulgação

ABRIL MARROM

Abril Marrom é o mês dedicado à conscientização da população para prevenção, diagnóstico, tratamento precoce e reabilitação da cegueira. Segundo a médica cirurgiã oftalmológica Damaris Faian, a catarata, por exemplo, que atinge cerca de 65 milhões de pessoas, é uma das principais causas de deficiência ocular e de cegueira no mundo. “A boa notícia é que 60% dos casos de perda de visão podem ser evitados”, ressalta. A especialista reforça a importância de manter-se atento à saúde dos olhos, com visitas periódicas ao oftalmologista, além de adotar hábitos que contribuem para preservar a visão.

RR NEWS

Elayne Borel, Mayka Schineider e Fernanda Prates se uniram em prol de uma nobre causa: arrecadar em um mês 300 cestas básicas em benefício ao projeto SOS Graxa ES, que ajuda os profissionais da área de eventos que estão há 400 dias sem trabalhar. Mais informações no Instagram @sosgraxa_es.

Joelma Peterle e Flavia Firmino, que estão há 16 anos à frente do maior evento de casamento do ES, anunciam que estão preparando para o dia 29 de maio o evento Noivas Renove, totalmente online e gratuito.

A empresária Cristiane Guedes, da Uza Shoes, aposta nas flats para substituir os chinelos, principalmente no momento atual, para saídas rápidas ou incrementar o look do home office.

Dani Mendes, especialista em mesa posta e à frente da Garimpei4you, loja virtual especializada em mimos inovadores para mesa, chá e linha de banho, promove sua primeira live shop, neste domingo, 25, a partir das 16h, pelo instagram da marca @garimpei4you.