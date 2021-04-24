FOTOS E VÍDEO: Tia Penha ganha serenata de aniversário no ES

A aniversariante Tia Penha com as filhas Cristina, Renata e Paula Crédito: Divulgação

Pela segunda vez, a empresária de turismo Penha Nonato, a famosa Tia Penha , celebrou seu aniversário na pandemia. E a pedido de um grupo de amigas, ela ganhou mais uma vez, no seu dia, comemorado nesta sexta-feira (23), uma serenata da Camerata Sesi, que faz parte do projeto "Tocando em Frente", que tem o objetivo de levar música clássica para as famílias durante a pandemia. A apresentação aconteceu em frente ao seu prédio, na Mata da Praia. Vizinhos acompanharam tudo de suas janelas e varandas, enquanto a aniversariante acenava de sua varanda.

Penha Nonato e a filha Paula Segui Crédito: Mônica Zorzanelli

Queen. Neste ano, o aniversário teve sabor de renascimento, já que ela venceu a Covid, em janeiro deste ano. Além do tradicional "Parabéns pra Você" (veja vídeo abaixo), o gerente de Cultura do Sesi-Findes preparou uma canção especial para a aniversariante: "We Are the Champion", do

Aniversário de Tia Penha

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ESTILO E SOLIDARIEDADE

Emar Batalha com t-shirt da ONG Alimentando o Bem Crédito: Divulgação

A designer de joias capixaba Emar Batalha, à frente da ONG Alimentando o Bem, anuncia a nova estratégia para arrecadação de fundos da instituição, são t-shirts com estampa assinada pela talentosa artista capixaba Raissa Saidler. A peça que alia estilo e solidariedade conta ainda com detalhes em crochê na manga e com os dizeres “sagrado amor” e “amor sagrado”. “100% do lucro será revertido para o instituto e estamos planejando também uma campanha do agasalho para o inverno deste ano, além da distribuição de sopa para a população carente”, acrescenta Emar.

FUCAPE É NÚMERO 1 DO ES

A FUCAPE Business School recebeu nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Novamente, a FUCAPE está entre as 10 melhores Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e é a 1ª no Espírito Santo, dentre as 2.070 instituições de ensino avaliadas (universidades, faculdades, centros universitários e institutos federais), tanto públicas quanto privadas.

MARCA CARIOCA EM VIX

A Pili's Secret, marca carioca de acessórios, abre sua primeira loja em Vitória, ES, com projeto assinado pela arquiteta Fernanda Cecotti, no Shopping Vitória, no próximo dia 30 de abril. É a nossa primeira loja da marca em outro estado. “Esta é a realização de um grande projeto nosso, que é expandir cada vez mais a marca, principalmente para outros estados. Queremos espalhar beleza e o nosso segredo para todas as mulheres estilosas desse Brasil!” conta Paula Taborda, uma das diretoras da marca.

MULTIVIX TEM NOTAS DE EXCELÊNCIA

O IGC (Índice Geral de Cursos) do Ministério da Educação (MEC) foi divulgado nesta sexta-feira (23), pelo Inep. Mais uma vez a Multivix é reconhecida com notas de excelência e conquista notas máximas. No Brasil, apenas 2% das instituições de ensino superior avaliadas alcançam a nota máxima. Isso significa que, a cada 100 instituições, apenas 2 conquistam a nota 5, e a Multivix faz parte dessa porcentagem.

Satisfeito com o resultado, o diretor executivo do Grupo Multivix, Tadeu Penina, afirma: “O indicador divulgado hoje pelo Inep consolida e reforça nosso compromisso com a população capixaba em oferecer educação superior de qualidade, com notoriedade e reconhecimento nacional”.