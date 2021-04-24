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Renata Rasseli

FOTOS E VÍDEO: Tia Penha ganha serenata de aniversário no ES

Pelo segundo ano consecutivo, a empresária de turismo Penha Nonato ganhou um concerto surpresa do projeto "Tocando em Frente" da Camerata Sesi, em frente ao seu prédio, em Vitória

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 abr 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Tia Penha com as filhas Cristina, Renata e Paula
A aniversariante Tia Penha com as filhas Cristina, Renata e Paula Crédito: Divulgação
Pela segunda vez, a  empresária de turismo Penha Nonato, a famosa Tia Penha, celebrou seu aniversário na pandemia. E a pedido de um grupo de amigas, ela ganhou mais uma vez,  no seu dia, comemorado nesta sexta-feira (23), uma serenata da Camerata Sesi, que faz parte do projeto "Tocando em Frente", que tem o objetivo de levar música clássica para as famílias durante a pandemia. A apresentação aconteceu em frente ao seu prédio, na Mata da Praia. Vizinhos acompanharam tudo de suas janelas e varandas, enquanto a aniversariante acenava de sua varanda.
Penha Nonato e a filha Paula Segui
Penha Nonato e a filha Paula Segui Crédito: Mônica Zorzanelli
Neste ano, o aniversário teve sabor de renascimento, já que ela venceu a Covid, em janeiro deste ano. Além do tradicional "Parabéns pra Você" (veja vídeo abaixo), o gerente de Cultura do Sesi-Findes preparou uma canção especial para a aniversariante: "We Are the Champion", do Queen. 

Aniversário de Tia Penha

ESTILO E SOLIDARIEDADE

Emar Batalha com t-shirt da ONG Alimentando o Bem
Emar Batalha com t-shirt da ONG Alimentando o Bem Crédito: Divulgação
A designer de joias capixaba Emar Batalha, à frente da ONG Alimentando o Bem, anuncia a nova estratégia para arrecadação de fundos da instituição, são t-shirts com estampa assinada pela talentosa artista capixaba Raissa Saidler. A peça que alia estilo e solidariedade conta ainda com detalhes em crochê na manga e com os dizeres “sagrado amor” e “amor sagrado”. “100% do lucro será revertido para o instituto e estamos planejando também uma campanha do agasalho para o inverno deste ano, além da distribuição de sopa para a população carente”, acrescenta Emar.

FUCAPE É NÚMERO 1 DO ES

A FUCAPE Business School recebeu nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC). Novamente, a FUCAPE está entre as 10 melhores Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e é a 1ª no Espírito Santo, dentre as 2.070 instituições de ensino avaliadas (universidades, faculdades, centros universitários e institutos federais), tanto públicas quanto privadas.

MARCA CARIOCA EM VIX

A Pili's Secret,  marca carioca de acessórios, abre sua primeira loja em Vitória, ES, com projeto assinado pela arquiteta Fernanda Cecotti, no Shopping Vitória, no próximo dia 30 de abril. É a nossa primeira loja da marca em outro estado. “Esta é a realização de um grande projeto nosso, que é expandir cada vez mais a marca, principalmente para outros estados. Queremos espalhar beleza e o nosso segredo para todas as mulheres estilosas desse Brasil!” conta Paula Taborda, uma das diretoras da marca.

MULTIVIX TEM NOTAS DE EXCELÊNCIA

O IGC (Índice Geral de Cursos) do Ministério da Educação (MEC) foi divulgado nesta sexta-feira (23), pelo Inep. Mais uma vez a Multivix é reconhecida com notas de excelência e conquista notas máximas. No Brasil, apenas 2% das instituições de ensino superior avaliadas alcançam a nota máxima. Isso significa que, a cada 100 instituições, apenas 2 conquistam a nota 5, e a Multivix faz parte dessa porcentagem. 
Satisfeito com o resultado, o diretor executivo do Grupo Multivix, Tadeu Penina, afirma: “O indicador divulgado hoje pelo Inep consolida e reforça nosso compromisso com a população capixaba em oferecer educação superior de qualidade, com notoriedade e reconhecimento nacional”.
Neste ano, a história se repete e a Multivix foi destaque com as faculdades localizadas no Espírito Santo. As unidades de São Mateus, Cachoeiro, Cariacica e Castelo obtiveram nota 5 (máxima), e as de Vitória, Serra e Nova Venécia nota 4 (excelência).

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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