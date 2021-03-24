Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Camerata Sesi faz concerto para os profissionais de saúde em Vitória

Apresentação foi realizada para levar mensagem de esperança durante a pandemia e comemorar os 13 anos da orquestra, que relata os planos para 2021

Publicado em 24 de Março de 2021 às 10:18

Sarah Bichara

Sarah Bichara

Publicado em 

24 mar 2021 às 10:18
Orquestra Camerata Sesi faz concerto ao ar livro em homenagem aos profissionais da saúde
Orquestra Camerata Sesi faz concerto ao ar livro em homenagem aos profissionais da saúde Crédito: Vitor Jubini
A Orquestra Camerata Sesi completa 13 anos de existência em 2021. Fundada em fevereiro de 2008, realizou diversos concertos que ficaram na memória do capixaba com fusões de gêneros musicais eruditos e populares como Rap, MPB, Forró e Rock’n’roll, incluindo parcerias com bandas locais e músicos consagrados nacionalmente, entre os quais Paulo Ricardo e Leoni. Para agradecer ao público e trazer uma mensagem de esperança em tempos de pandemia, a Camerata realizou um  um concerto ao ar livre, na manhã desta quarta-feira (24), em frente à Unidade de Saúde do bairro Consolação, em Vitória. 
A apresentação ocorreu durante a vacinação do público de 70 anos ou mais para, além de levar uma mensagem de esperança, homenagear os profissionais da saúde. No repertório do quarteto de cordas, estiveram músicas brasileiras e algumas internacionais. Todas elas expressaram sentimento de esperança, alegria e superação, nesse momento em que o país segue na batalha contra a Covid-19.
"Foi uma experiência muito gratificante poder levar um pouco de leveza e esperança aos idosos e aos profissionais da saúde neste momento tão delicado. A arte é muito importante para as nossas vidas e a música inspira e eleva o nosso pensamento no caminho de um mundo melhor"
Gabriela Queiroz - Coordenadora da Camerata Sesi

TRAJETÓRIA E PLANOS

O Diretor de Cultura do Sesi Marcelo Lajes conta que a Camerata começou sua trajetória de forma modesta, mas na atualidade tem conquistado grandes espaços, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aonde a orquestra interpretou o ballet “O Lago dos Cisnes”, em 2019.
“Hoje a gente tem músicos de vários Estados, inclusive de fora do país. Mas a base ainda é de músicos daqui, que foram evoluindo com a orquestra, criando corpo, fazendo obras maiores, se aperfeiçoando tecnicamente e, com isso, conseguindo novos palcos”, detalha sobre o percurso, comentando que seu diferencial como grupo é o espírito de união, o empenho e a qualidade.
Foram mais de 2 mil apresentações, indo do popular ao clássico em concertos que muitas vezes recebem músicos convidados, para acompanhar a orquestra de cordas, composta por violinos, viola, violoncelos e contrabaixos.

Orquestra Camerata Sesi

Entre os feitos da orquestra de câmara, formada por 16 músicos, o diretor destaca os shows com artistas populares como Paulo Ricardo; a gravação de DVD com Danilo Caymmi; e o projeto “Sesi Música Clássica na Escola”, em que os músicos do grupo dão aulas para quase setecentas crianças, as formando musicalmente. “Esse é um dos maiores legados que a orquestra deixa aqui no Estado”, comenta sobre a iniciativa com os pequenos, que visa também que essas crianças acabem um dia tocando na Camerata.

PLANOS PARA 2021

Para além dos concertos e projetos já realizados ao logo desses treze anos, os planos para 2021 estão a todo vapor. Está previsto para a segunda quinzena do mês de abril uma apresentação de lançamento do primeiro CD da Camerata, uma gravação feita com o maestro Claudio Cruz, ganhador do Grammy Latino em 2002 e 2004. Lajes explica que o trabalho está agora em etapa de ajuste técnico, em breve sendo lançado em todas as plataformas digitais. O CD tem em seu repertório as Sinfonias 9, 10 e o Concerto Em Ré Menor Para Violino e Orquestra de Cordas, de Mendelssohn.
Também para o mês de abril, está esperada a apresentação “Candlelight”, um espetáculo à luz de velas, em memória das vítimas da Covid-19, onde será interpretado o concerto “As Quatro Estações”, de Vivaldi. Clássicos do itinerário da Camerata, como a “Rockestra”, a campanha do Outubro Rosa, a apresentação de Dia das Mães e o Natal no Convento integram os planos para a temporada.
“Esse ano está completando cem anos do Piazolla e a gente vai remontar uma obra de tango com bailarinos da Companhia Sesi de Dança”, adianta Lages. Além da homenagem ao compositor argentino, o diretor também relata que o Rei do Rock faz parte da programação: “Tem uma coisa bacana que a gente vai fazer, que é o especial Elvis Presley. A gente vai trazer as músicas dele usando imagens e holografia, fazendo o Elvis cantar, usando a voz dele “.

Veja Também

Paulo Ricardo só poderá regravar clássicos do RPM com autorização da banda

Capixaba de 11 anos é aprovado para estudar balé no Bolshoi

Leoni é condenado a pagar R$ 50 mil a Paula Toller por danos morais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Covid-19 Pandemia Orquestra Camerata do Sesi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados