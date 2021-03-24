Camerata Sesi faz concerto para os profissionais de saúde em Vitória

Orquestra Camerata Sesi faz concerto ao ar livro em homenagem aos profissionais da saúde Crédito: Vitor Jubini

A Orquestra Camerata Sesi completa 13 anos de existência em 2021. Fundada em fevereiro de 2008, realizou diversos concertos que ficaram na memória do capixaba com fusões de gêneros musicais eruditos e populares como Rap, MPB, Forró e Rock’n’roll, incluindo parcerias com bandas locais e músicos consagrados nacionalmente, entre os quais Paulo Ricardo e Leoni. Para agradecer ao público e trazer uma mensagem de esperança em tempos de pandemia, a Camerata realizou um um concerto ao ar livre, na manhã desta quarta-feira (24), em frente à Unidade de Saúde do bairro Consolação, em Vitória.

A apresentação ocorreu durante a vacinação do público de 70 anos ou mais para, além de levar uma mensagem de esperança, homenagear os profissionais da saúde. No repertório do quarteto de cordas, estiveram músicas brasileiras e algumas internacionais. Todas elas expressaram sentimento de esperança, alegria e superação, nesse momento em que o país segue na batalha contra a Covid-19.

Your browser does not support the video tag.

"Foi uma experiência muito gratificante poder levar um pouco de leveza e esperança aos idosos e aos profissionais da saúde neste momento tão delicado. A arte é muito importante para as nossas vidas e a música inspira e eleva o nosso pensamento no caminho de um mundo melhor" Gabriela Queiroz - Coordenadora da Camerata Sesi

TRAJETÓRIA E PLANOS

O Diretor de Cultura do Sesi Marcelo Lajes conta que a Camerata começou sua trajetória de forma modesta, mas na atualidade tem conquistado grandes espaços, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aonde a orquestra interpretou o ballet “O Lago dos Cisnes”, em 2019.

“Hoje a gente tem músicos de vários Estados, inclusive de fora do país. Mas a base ainda é de músicos daqui, que foram evoluindo com a orquestra, criando corpo, fazendo obras maiores, se aperfeiçoando tecnicamente e, com isso, conseguindo novos palcos”, detalha sobre o percurso, comentando que seu diferencial como grupo é o espírito de união, o empenho e a qualidade.

Foram mais de 2 mil apresentações, indo do popular ao clássico em concertos que muitas vezes recebem músicos convidados, para acompanhar a orquestra de cordas, composta por violinos, viola, violoncelos e contrabaixos.

Orquestra Camerata Sesi

Entre os feitos da orquestra de câmara, formada por 16 músicos, o diretor destaca os shows com artistas populares como Paulo Ricardo; a gravação de DVD com Danilo Caymmi; e o projeto “Sesi Música Clássica na Escola”, em que os músicos do grupo dão aulas para quase setecentas crianças, as formando musicalmente. “Esse é um dos maiores legados que a orquestra deixa aqui no Estado”, comenta sobre a iniciativa com os pequenos, que visa também que essas crianças acabem um dia tocando na Camerata.

PLANOS PARA 2021

Para além dos concertos e projetos já realizados ao logo desses treze anos, os planos para 2021 estão a todo vapor. Está previsto para a segunda quinzena do mês de abril uma apresentação de lançamento do primeiro CD da Camerata, uma gravação feita com o maestro Claudio Cruz, ganhador do Grammy Latino em 2002 e 2004. Lajes explica que o trabalho está agora em etapa de ajuste técnico, em breve sendo lançado em todas as plataformas digitais. O CD tem em seu repertório as Sinfonias 9, 10 e o Concerto Em Ré Menor Para Violino e Orquestra de Cordas, de Mendelssohn.

Também para o mês de abril, está esperada a apresentação “Candlelight”, um espetáculo à luz de velas, em memória das vítimas da Covid-19, onde será interpretado o concerto “As Quatro Estações”, de Vivaldi. Clássicos do itinerário da Camerata, como a “Rockestra”, a campanha do Outubro Rosa, a apresentação de Dia das Mães e o Natal no Convento integram os planos para a temporada.