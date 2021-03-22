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Justiça

Leoni é condenado a pagar R$ 50 mil a Paula Toller por danos morais

Fundador do Kid Abelha divulgou trecho alterado da música 'Pintura Íntima'

Publicado em 22 de Março de 2021 às 14:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 14:00
A cantora Paula Toller
A cantora Paula Toller Crédito: Globo/Fábio Rocha
Leoni, 59, um dos fundadores do Kid Abelha, terá de indenizar a cantora Paula Toller, 58, no valor de R$ 50 mil em processo movido por danos morais. A 16ª Câmara Cível do TJ do Rio confirmou a sentença que condenou Leoni.
Ele foi processado por usar suas redes sociais para divulgar um trecho alterado da música "Pintura Íntima", em favor de Fernando Haddad, durante a campanha eleitoral de 2018, sem a autorização de Paula, coautora da canção. Além disso, Leoni terá ainda de pagar pelos danos materiais cujos valores não foram calculados. Procurado, o músico por meio de sua assessoria disse que não vai comentar.
Mais recentemente, Paula Toller havia sido condenada pela 2ª Vara Empresarial do Rio a pagar indenização por dano material a Leoni. A artista foi processada pelo cantor por ter chamado de "Como Eu Quero", sem a autorização do músico, a turnê que fez em 2017 em alusão a um hit composto por ambos.
O valor a ser pago ainda seria determinado pela Justiça. De acordo com a coluna de Ancelmo Gois, a sentença aponta que o pagamento de R$ 50 mil a título de danos morais foi negado ao cantor. Os dois, que também foram namorados, escreveram a música juntos quando faziam parte da banda Kid Abelha.

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