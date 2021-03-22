Leoni é condenado a pagar R$ 50 mil a Paula Toller por danos morais

A cantora Paula Toller Crédito: Globo/Fábio Rocha

Leoni, 59, um dos fundadores do Kid Abelha, terá de indenizar a cantora Paula Toller, 58, no valor de R$ 50 mil em processo movido por danos morais. A 16ª Câmara Cível do TJ do Rio confirmou a sentença que condenou Leoni.

Ele foi processado por usar suas redes sociais para divulgar um trecho alterado da música "Pintura Íntima", em favor de Fernando Haddad, durante a campanha eleitoral de 2018, sem a autorização de Paula, coautora da canção. Além disso, Leoni terá ainda de pagar pelos danos materiais cujos valores não foram calculados. Procurado, o músico por meio de sua assessoria disse que não vai comentar.

Mais recentemente, Paula Toller havia sido condenada pela 2ª Vara Empresarial do Rio a pagar indenização por dano material a Leoni. A artista foi processada pelo cantor por ter chamado de "Como Eu Quero", sem a autorização do músico, a turnê que fez em 2017 em alusão a um hit composto por ambos.