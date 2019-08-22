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Paula Toller revela segredo de aparência jovem aos 57 anos

Prestes a completar 57 anos no dia 23 de agosto, a cantora foi questionada pelo site Gshow, da Globo, sobre sua beleza eterna, e a diva respondeu que não faz muito esforço; veja

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 05:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 05:52
Crédito: TV Globo/Reprodução
Podem se passar anos, mas quando a cantora Paula Toller, 57, aparece na TV os comentários na internet são os mesmos: 'Ela dorme no formol, não é possível', escreveu uma internauta que acompanhava o Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira (20).
Prestes a completar 57 anos no dia 23 de agosto, a cantora foi questionada pelo site Gshow, da Globo, sobre sua beleza eterna, e a diva respondeu que não faz muito esforço. "Não tem segredo, é só alegria de viver, o profissionalismo, a dedicação, é fazer o que gosta."
> Jennifer Aniston gasta R$ 1 milhão com beleza por ano
A última vez que cantora apareceu na TV foi em 2016, Paula Toller fez uma participação na novela "Rock Story" (Globo) e também se apresentou no matinal Encontro para falar sobre a sua participação.
"Recebi o convite do Dennis Carvalho [diretor artístico do folhetim] e adorei. É uma novela sobre rock, considerei uma homenagem." Para a cantora, gravar como ela mesma foi difícil "porque você tem que descobrir quem você é". 
Naquele Encontro, aos 54 anos, Paula cantava os hits que marcaram sua carreira, o público da web tentava descobrir o seu "pacto" para a eterna juventude. 

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