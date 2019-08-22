Paula Toller revela segredo de aparência jovem aos 57 anos

Crédito: TV Globo/Reprodução

Paula Toller, 57, aparece na TV os comentários na internet são os mesmos: 'Ela dorme no formol, não é possível', escreveu uma internauta que acompanhava o Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira (20). Podem se passar anos, mas quando a cantora, 57, aparece na TV os comentários na internet são os mesmos: 'Ela, não é possível', escreveu uma internauta que acompanhava odesta terça-feira (20).

Prestes a completar 57 anos no dia 23 de agosto, a cantora foi questionada pelo site Gshow, da Globo, sobre sua beleza eterna, e a diva respondeu que não faz muito esforço. "Não tem segredo, é só alegria de viver, o profissionalismo, a dedicação, é fazer o que gosta."

A última vez que cantora apareceu na TV foi em 2016, Paula Toller fez uma participação na novela "Rock Story" (Globo) e também se apresentou no matinal Encontro para falar sobre a sua participação.

"Recebi o convite do Dennis Carvalho [diretor artístico do folhetim] e adorei. É uma novela sobre rock, considerei uma homenagem." Para a cantora, gravar como ela mesma foi difícil "porque você tem que descobrir quem você é".