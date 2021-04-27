FOTOS: a pocket party de 13 anos de Anamaria Castro em Vitória

Giuliano Castro, a aniversariante Anamaria, Julianna Santos Castro e Giuliano Filho Crédito: Cloves Louzada

Herdeirinha de Giuliano de Castro e Julianna Santos Castro, Anamaria Castro celebrou 13 anos com uma pocket party, na sexta-feira (23), em sua residência, na Ilha do Boi, ao lado da família e amigos. O projeto da festa foi assinado por Roberta Lacerda, com decoração de Naldo Almeida e bolo de Juliana Loth. Confira as fotos de Cloves Louzada.

Aniversário de Anamaria Castro

UNIMED VITÓRIA É A PRIMEIRA A RECEBER SELO DA FEDERAÇÃO DO TERCEIRO SETOR DO ES

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, tem motivos para comemorar. A cooperativa é a primeira a receber o selo Leal, da Federação do Terceiro Setor do Estado do Espírito Santo (Fundaes), que destaca a importância de os capixabas destinarem parte do seu Imposto de Renda devido para entidades do terceiro setor. O Programa de Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR) da Unimed Vitória é reconhecido como o maior programa de arrecadação de destinações incentivadas de pessoa física do Estado e um dos maiores do país.

“Nosso Programa de Redirecionamento do Imposto de Renda é uma das principais maneiras utilizadas para financiar as ações do Instituto Unimed Vitória. É muito gratificante ver a iniciativa, que contribui para viabilizar projetos sociais, ambientais e culturais, sendo reconhecida. A responsabilidade social é um dos braços do cooperativismo e esse selo mostra que a Unimed Vitória também é destaque nisso”, celebra Ronchi. O selo premia ainda a atuação do Instituto Unimed Vitória por seu trabalho de articulação com setores públicos, investidores sociais e instituições, a fim de ampliar essa prática.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Valdecir Torezani e Geise Torezani e os filhos Mirella e Miguel: celebrando os 4 anos de Mirella em família! Crédito: Divulgação

UVV NA LISTA DO TIMES HIGHER EDUCATION

A Universidade Vila Velha está na lista pela 3ª vez consecutiva do Times Higher Education (THE), ranking da World University, que analisa o desempenho global das universidades e classifica as melhores instituições de ensino superior do mundo. A UVV foi reconhecida mundialmente por gerar impacto na qualidade de vida, saúde e bem-estar da sociedade, colaborando globalmente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Dentre os diversos motivos que culminam nesse reconhecimento, estão projetos de pesquisa e extensão na área da saúde, e a Policlínica da Universidade.

MODELO CAPIXABA

Descoberta por Moisés Nascimento, a modelo capixaba Giovanna Pinheiro, recém-contratada pela Ford Models Brasil, acaba de chegar em São Paulo. Giovanna faz parte do time de modelos "curves" da agência Crédito: Carlos Sales

ÁRVORE DE LIVROS

Em tempos de pandemia, isolamento e aulas remotas, livros podem ser excelentes companhias, aliviando o estresse, dando as à imaginação, desenvolvendo vocabulário e favorecendo o aprendizado. Por isso, alunos da Escola Monteiro passam a contar a partir de agora com uma biblioteca virtual. A Árvore de Livros é uma plataforma que oferece livros para todas as idades, de forma simples e interativa e permite uma série de interações como indicação de livros, brincadeiras educativas, pontuação e medalhas de incentivo à leitura.

DESAFIOS DO SETOR ATACADISTA

O palestrante, consultor e idealizador do IBMV - Instituto Brasileiro de Marketing e Vendas, Daniel Godri, é um dos convidados do Desafio Ser Mais, iniciativa do Sincades voltada à capacitação do setor atacadista e distribuidor capixaba. Godri, que também apresenta um programa sobre desenvolvimento de talentos na TV a cabo, irá ministrar uma palestra online com o tema “Juntos somos muito melhores que sozinhos: Colaboradores Brilhantes, Líderes Fascinantes“, no mês de maio.

MARATONA DE CONHECIMENTOS

Estão abertas as inscrições para o II Congresso de Direito de Família e Sucessões do Instituto de Direito de Família no Espírito Santo (IBDFAM-ES). Os reflexos da pandemia nos Direitos de Família e de Sucessões serão amplamente discutidos por especialistas capixabas e de outros estados brasileiros, no dia 14 de maio, a partir das 8h30, via plataforma Zoom. A advogada Flavia Brandão, presidente do IBDFAM-ES, espera bons resultados com a realização do evento. “Queremos fazer com que o Espírito Santo se torne referência e roteiro dos bons eventos do IBDFAM por meio de nossos congressos. Temos muito a contribuir para os debates na área da advocacia familiarista e sucessória", comenta. A programação completa pode ser conferida no site do IBDFAM ou no instagram do IBDFAM-ES.

RR NEWS

Artur chegou! Os papais Bruno Bourguignon e Carla Sobreira e a irmãzinha Manoela comemoram a chegada do bebê. Saúde pra toda a família.

Mariana Buaiz, Lilia Mello e Bia Croce Perenzin já conferiram as novidades da loja de almofadas Da Tutte Mani, a Loja solidária do Instituto Jutta Batista da Silva, que abriu as portas nesta segunda-feira (26), no Shopping Vitória.

A advogada Flavia Brandão, especialista em Direito das Famílias e de Sucessões, faz aniversário nesta terça-feira (27) e aderiu à moda do "aniversário solidário", arrecadando doações de cestas básicas, itens de higiene pessoal e materiais de limpeza. A arrecadação, dessa vez, será para ajudar o Projeto Recriar de Boa Vista II.

Dr. Flávio Fabiano, advogado criminalista e especialista em Criminologia, participa de palestra virtual junto do professor Thyago Brito de Mello, coordenador do curso de Direito do UniSales. Em pauta, o novo crime de perseguição ou stalking, que atualizou o Código Penal. O debate acontece no dia 30 de abril, às 19 horas. As inscrições estão abertas para a sociedade em geral no link unisales.br/eventos.

No próximo dia 29 comemora-se o Dia Internacional da Dança. Capitaneados por Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo, profissionais da área estarão em vários sinais de trânsito da Grande Vitória arrecadará alimentos e material de higiene para colegas em dificuldade. Nosso coreógrafo Andrezinho Castro lidera a ação no ES.

Na próxima quinta-feira (29), às 18h30, o sociólogo italiano residente em Vitória Franco Patrignani lançará o livro “Democracia Necessária – Uma agenda para a mudança” pela Editora Cândida. O evento acontecerá no canal da editora no YouTube e contará com a participação de Franco e convidados que contribuíram para a escrita do livro, que é o primeiro do autor. Na obra, ele propõe uma reflexão sobre a importância do diálogo e da participação política de todos para mudanças sociais e políticas, dentro da perspectiva de sociedades plurais e democráticas.