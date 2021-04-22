Startup de tecnologia ES comanda evento online e aberto sobre inovação

Marcelo Côgo, gerente de tecnologia, Luís Felipe Carvalho, CEO, e o Alexandre Pagung, diretor de marketing e vendas: equipe da AEVO Crédito: Bruno Miranda

A AEVO, startup capixaba que oferece plataforma para a gestão da inovação e que já impactou mais de 250 mil profissionais de diversas empresas pelo Brasil, vai realizar, no dia 28 de abril, às 16h, a segunda edição aberta do "Clube AEVO", uma série de encontros online sobre boas práticas e ideias para inovar no ambiente corporativo. O tema será “Design Thinking: como criar soluções inovadoras para problemas reais da sua empresa”, com o fundador e CEO da consultoria global de inovação Kyvo, Hilton Menezes, e a especialista Luana Ferreira, da Diretoria de Inovação da CPFL Energia. A transmissão aberta ao público será realizada por meio do canal oficial da empresa no Youtube. Inscrições em http://bit.ly/clubeaevo2ex.

LANÇAMENTO

Vivian Chiabay acaba de lançar mais uma peça da sua sua linha religiosos com traços geométricos, o São Jorge Crédito: Divulgação

WEBSTITE SOBRE CORONAVÍRUS ATINGE 3 MILHÕES DE ACESSOS

O site www.coronavirus.es.gov.br atingiu a marca de 3 milhões de acessos. Desenvolvida pelo Prodest em parceria com a Secom e a Sesa, a ferramenta fornece informações sobre o número de casos da Covid-19 por município e apresenta dados importantes sobre o panorama da doença no Estado, como o número de leitos ocupados (geral, enfermaria e UTI) e a quantidade de pessoas vacinadas no Espírito Santo.

O site também disponibiliza o mapa da Gestão de Risco, instrumento essencial para verificar quais as atividades podem ser feitas em cada município, de acordo com a probabilidade de contaminação pela doença.

Com uma média de 10 mil acessos por dia, o site também apresenta dados sobre o número de casos, pessoas curadas e óbitos. Na avaliação do presidente do Prodest, Tasso Lugon, disponibilizar dados sobre o panorama do coronavírus no Estado é essencial para o Governo mostrar transparência nas ações feitas para combater a doença. “Informações precisas e atualizadas são fundamentais para uma tomada de decisão mais acertada sobre como minimizar os impactos da pandemia. Por isso, o site tem um papel muito importante no cenário atual”, enfatizou.

TRIBUTO A BELCHIOR

Lucia Caus, Silvero Pereira e a Banda Paralela no ensaio geral da apresentação Crédito: Levi Mori.

Entre os dias 23 e 25 de abril, sempre às 19 horas, no Canal de YouTube do Festival de Cinema de Vitória, acontece a mostra online TendaLab. A programação será aberta com o ator e cantor Silvero Pereira, que ao lado da Banda Paralela – formada pelos músicos Fepaschoal, Brunu Chico e Natália Arrivabene - apresenta show inédito Tributo a Belchior, que tem direção do próprio Silvero ao lado de Lucia Caus e de Vitor Lorenção. O festival também traz apresentações musicais exclusivas de Juliano Gauche, Eloá Eler e da banda Zé Maholics, além do lançamento da Revista Tenda, Mostra de Videoclipes e Exposição Fotográfica Digital. Toda programação é gratuita.

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

Os assessores de investimentos certificados Marcela Marques e Frederico Lopes (foto abaixo) são os novos integrantes do time da Pedra Azul Investimentos, empresa de assessoria de investimentos e agente autônomo da XP. Marcela é formada em Direito, com MBA em Gestão Financeira pela Coppead da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atua há 18 anos no mercado financeiro, como banker de Private Banking. Já Frederico é formado em Administração com pós em Mercado de Capital e atua há 30 anos no mercado financeiro, com MBA em Private Banking. A dupla promete agregar o expertise na área, junto aos já sócios Victor Salgado, Lélio Monteiro e Alex Altoé.

Marcela Marques e Frederico Lopes Crédito: Filipe Cardoso

LINHA DE CRÉDITO PARA BARES E RESTAURANTES

Rodrigo Vervloet, presidente do SindBares e Abrasel no ES, e Munir Abbud, presidente do Bandes Crédito: Divulgação

Rodrigo Vervloet, presidente do SindBares e Abrasel no Espírito Santo, foi recebido pelo presidente do Bandes, Munir Abbud, para tratar sobre o Fundo de Proteção ao Emprego, linha de crédito subsidiada para auxílio do setor de bares e restaurantes.

"Trata-se de uma iniciativa importante e necessária para o setor, isso porque não exige certidões negativas, que infelizmente são comuns em momentos de crises tão intensas como a que estamos vivendo; é um apoio que vem dar a mão para quem está buscando manter sua empresa de pé”, destaca Rodrigo.

QUERIDA DE RR

Denise Póvoa: em fim de semana na Pedra Azul Crédito: Divulgação

CONDOMÍNIOS X AIRBNB

O aluguel de apartamentos dentro de condomínios residenciais pela plataforma Airbnb divide opiniões e retorna à pauta de julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta terça-feira (20). A expectativa é que os ministros decidam se é permitido ou não que o condomínio proíba seus moradores de locar as unidades através da plataforma on-line. Alencar Ferrugini, advogado atuante no setor imobiliário, acredita que as regras precisam ficar claras, mas é contra a proibição. “Assim como outras ferramentas que facilitam nosso dia a dia, o Airbnb veio para ficar e lutar contra sua utilização é ir na contramão da evolução tecnológica”, opinou.

OBESIDADE x CÂNCER

Em estudo recente, publicado no mês de março pela revista científica Plos One, e divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o gasto com casos de câncer relacionados à obesidade entre adultos no Brasil, ficou em R$ 1,4 bilhão do total de R$ 3,5 bilhão aplicados pelo governo no Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento da doença. “Os números são assustadores e só refletem o que constatamos nos consultórios, o aumento da obesidade”, afirma a endocrinologista Gisele Lorenzoni. “Os obesos possuem mais células adiposas, que liberam proteínas pró-inflamatórias que promovem inflamações crônicas que podem auxiliar no desenvolvimento do câncer”, explica a médica. De acordo com Gisele, com a pandemia a obesidade aumentou, afinal a rotina foi alterada, e por conta da ansiedade, a fuga foi a comida, e na verdade ocorre uma má alimentação. "É preciso estar atento e seguir uma dieta balanceada", ressalta. "Entre os cânceres que se desenvolvem por conta da obesidade estão os de mama, cólon, útero e pâncreas", alerta.

CARROS ELÉTRICOS E CONDOMÍNIOS INTELIGENTES EM VIX

O mercado de carros elétricos e híbridos no Brasil apresentou uma alta acima da média. Os dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE) apontam para aumento de 60% de veículos no ano passado em comparação com 2019. Atenta ao comportamento dos consumidores, Rachel Menezes, da MZI, trouxe estrutura para atender esse público no Landscape, lançamento de alto padrão na Enseada do Suá. Cada apartamento contará com um ponto para carregamento de veículo elétrico. A novidade faz parte dos diferenciais de tecnologia e sustentabilidade que o empreendimento traz para Vitória como tomadas USB nos apês e infraestrutura para automação de persianas nas varandas.

RR NEWS

Léo Bahia, Virgílio Machado e Alexandre Gobbo Crédito: Divulgação

Nosso galerista Léo Bahia completa 60 anos nesta sexta-feira (23) e vai celebrar seu aniversário, ao lado dos amigos Virgílio Machado e Alexandre Gobbo, proprietários da Pousada Casa de Perainda, em Trancoso, Bahia. Durante a viagem, aproveita para catalogar a coleção de arte da pousada.

Betty Feliz vai celebrar seu aniversário com Live musical, com participação especial de Danilo Martins, neste sábado (24). às 20h30, no instagram @felizbetty.

Depois de 43 dias internado para tratamento das complicações da Covid, Guilherme Gazzinelli está em casa ao lado da família. Saúde!