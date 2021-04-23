Cursos nas áreas de estética e beleza estão aquecidos na pandemia

Curso de estética e beleza do Senac ES realizado antes da pandemia do coronavírus Crédito: Weverson Rocio

A pandemia da Covid-19 provocou muitas reflexões e mudanças de comportamento entre os brasileiros: o modo como enxergam suas casas, o trabalho e tantas outras áreas da vida. No entanto, a vaidade e o cuidado pessoal permanecem em alta sendo um fator importante para os habitantes deste país. Ao contrário do que se imagina, a categoria Moda e Beleza contabilizou mais de 200 mil solicitações em 2020 no GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços na América Latina. Um aumento de 54% nas buscas em comparação com 2019. Entre os profissionais mais buscados durante o ano estavam manicures, pedicures e cabeleireiros.

No Senac-ES, uma das principais escolas de formação de mão de obra na área de estética e beleza do Espírito Santo, os cursos relacionados aos cuidados pessoais também assumiram a dianteira das modalidades mais procuradas pelos capixabas para qualificação profissional. Foram mais de 900 inscritos durante a pandemia em 2020, sendo que somente no 1º trimestre de 2021 já somam mais de 300 matrículas em cursos no segmento de beleza e estética.

Entre os cursos mais buscados em 2021 estão design de cílios, unhas de gel, técnico em estética, unhas de fibra, cabelereiro, manicure e pedicure, automaquilagem e maquiador. Segundo Leonardo Davel, gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, a busca por qualificação na área decorre da demanda aquecida pelos serviços que podem ser prestados de forma autônoma e com todos os protocolos necessários para prevenção à Covid-19. “Parte dos serviços oferecidos no ramo da beleza tem sido adaptado para atendimentos em domicílio ou presencialmente nos salões, porém com horário marcado. Outros fatores que contribuem para a demanda do serviço é a frequência de reuniões, lives, aulas e palestras realizadas em ambientes online”.

ANIVERSÁRIO

Sarah, a aniversariante Camille e Luiza Quintairos: parabéns pra você em família! Crédito: Divulgação

DESIGN DE EVENTOS

Bruno Lima apresenta nesta segunda, 26, um workshop virtual de design de eventos. O produtor cultural, à frente da Sagui Produções, assina o Baile Voador, o maior baile de Carnaval do Espírito Santo, e irá compartilhar conhecimentos para um evento de sucesso. São convidados Camila Dalla Brandão, diretora da CDTIV, Luciano Gagno, Secretário de Cultura de Vitória, e a ex-deputada Luzia Toledo, diretora da pasta de turismo da CDTIV.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Elissa, Taiza, a aniversariante Eliana Belesa, João Manoel e Bruno: festa em família Crédito: Divulgação

CAPIXABA EM PRÊMIO NACIONAL DE TI

O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, foi indicado para participar da primeira fase do prêmio Notabile CIO Brasil GOV, em duas categorias: personalidade mais influente e personalidade mais inovadora. A votação para escolher os finalistas termina no próximo dia 30. Depois disso, os cinco primeiros colocados disputarão a final por votação online no período de 20 a 22 de maio.

ALMOÇO

Magaly Lucas, Giovana Santos e Alessandra Seadi: celebrando a amizade! Crédito: Mônica Zorzanelli

JOVEM E CARREIRA

Cada vez mais vemos que os jovens estão se preocupando com a carreira, com a profissão que irão seguir. Segundo a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, isto se dá principalmente em função da velocidade da informação. “Sabe-se através de fontes que são referência em mercado de trabalho que quanto mais o jovem for assertivo na escolha de sua carreira, mais chances terão de obter sucesso. Mas, vale destacar, que os pais começam a preparar o filho para o mercado quando ele nasce, o processo de educação imposto pelos pais vai trazer limites e características importantes neste jovem que, provavelmente, o acompanharão por um bom tempo. Além disto, já é possível colocar a criança para aprender diferentes idiomas, artes, entre várias atividades que vão promovendo um repertório interessante para mais tarde ser utilizado no mercado de trabalho”, ressalta.

QUERIDAS DE RR

Rose Frizzera e a neta Maria Antônia: feriado em família Crédito: Divulgação

RR NEWS

Manoella chegou! Anselmo Tozi e Aline Cesconetto celebraram a chegada da filha neste feriado (21).

Tia Penha Nonato comemora idade nova nesta sexta-feira (23). Feliz aniversário!

A jornalista Ivana Esteves, sócia-proprietária na Diálogo Comunicação e Marketing, realiza nesta sexta-feira (23) uma palestra sobre a Importância da Assessoria de Imprensa para engajamento social, em um evento para 50 empresários. A jornalista, que é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, com caráter educativo, científico-cultural, interdisciplinar, em âmbito nacional, desenvolve em sua empresa ações de comunicação para o Terceiro Setor.

O primeiro colocado no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) foi Mário Broetto, diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Ele, que também é professor de Química, desde 2016 realiza tanto o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) quanto a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como forma de aprimorar seu trabalho e auxiliar seus alunos na preparação para uma das provas mais complexas e exigentes da atualidade. Mário, que fez 746,36 pontos no Enem, diz que, por ser um curso de horário integral, não pretende cursá-lo.

Roberta Larica Crédito: Divulgação