Cursos nas áreas de estética e beleza estão aquecidos na pandemia

A pandemia da Covid-19 provocou muitas reflexões e mudanças de comportamento entre os brasileiros: o modo como enxergam suas casas, o trabalho e tantas outras áreas da vida. No entanto, a vaidade e o cuidado pessoal permanecem em alta sendo um fator importante para os habitantes deste país. Ao contrário do que se imagina, a categoria Moda e Beleza contabilizou mais de 200 mil solicitações em 2020 no GetNinjas, aplicativo de contratação de serviços na América Latina. Um aumento de 54% nas buscas em comparação com 2019. Entre os profissionais mais buscados durante o ano estavam manicures, pedicures e cabeleireiros.
No Senac-ES, uma das principais escolas de formação de mão de obra na área de estética e beleza do Espírito Santo, os cursos relacionados aos cuidados pessoais também assumiram a dianteira das modalidades mais procuradas pelos capixabas para qualificação profissional. Foram mais de 900 inscritos durante a pandemia em 2020, sendo que somente no 1º trimestre de 2021 já somam mais de 300 matrículas em cursos no segmento de beleza e estética.
Entre os cursos mais buscados em 2021 estão design de cílios, unhas de gel, técnico em estética, unhas de fibra, cabelereiro, manicure e pedicure, automaquilagem e maquiador. Segundo Leonardo Davel, gerente de Comunicação e Marketing do Senac-ES, a busca por qualificação na área decorre da demanda aquecida pelos serviços que podem ser prestados de forma autônoma e com todos os protocolos necessários para prevenção à Covid-19. “Parte dos serviços oferecidos no ramo da beleza tem sido adaptado para atendimentos em domicílio ou presencialmente nos salões, porém com horário marcado. Outros fatores que contribuem para a demanda do serviço é a frequência de reuniões, lives, aulas e palestras realizadas em ambientes online”.
ANIVERSÁRIO
DESIGN DE EVENTOS
Bruno Lima apresenta nesta segunda, 26, um workshop virtual de design de eventos. O produtor cultural, à frente da Sagui Produções, assina o Baile Voador, o maior baile de Carnaval do Espírito Santo, e irá compartilhar conhecimentos para um evento de sucesso. São convidados Camila Dalla Brandão, diretora da CDTIV, Luciano Gagno, Secretário de Cultura de Vitória, e a ex-deputada Luzia Toledo, diretora da pasta de turismo da CDTIV.
PARABÉNS PRA VOCÊ!
CAPIXABA EM PRÊMIO NACIONAL DE TI
O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, foi indicado para participar da primeira fase do prêmio Notabile CIO Brasil GOV, em duas categorias: personalidade mais influente e personalidade mais inovadora. A votação para escolher os finalistas termina no próximo dia 30. Depois disso, os cinco primeiros colocados disputarão a final por votação online no período de 20 a 22 de maio.
ALMOÇO
JOVEM E CARREIRA
Cada vez mais vemos que os jovens estão se preocupando com a carreira, com a profissão que irão seguir. Segundo a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, isto se dá principalmente em função da velocidade da informação. “Sabe-se através de fontes que são referência em mercado de trabalho que quanto mais o jovem for assertivo na escolha de sua carreira, mais chances terão de obter sucesso. Mas, vale destacar, que os pais começam a preparar o filho para o mercado quando ele nasce, o processo de educação imposto pelos pais vai trazer limites e características importantes neste jovem que, provavelmente, o acompanharão por um bom tempo. Além disto, já é possível colocar a criança para aprender diferentes idiomas, artes, entre várias atividades que vão promovendo um repertório interessante para mais tarde ser utilizado no mercado de trabalho”, ressalta.
QUERIDAS DE RR
RR NEWS
Manoella chegou! Anselmo Tozi e Aline Cesconetto celebraram a chegada da filha neste feriado (21).
Tia Penha Nonato comemora idade nova nesta sexta-feira (23). Feliz aniversário!
A jornalista Ivana Esteves, sócia-proprietária na Diálogo Comunicação e Marketing, realiza nesta sexta-feira (23) uma palestra sobre a Importância da Assessoria de Imprensa para engajamento social, em um evento para 50 empresários. A jornalista, que é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, com caráter educativo, científico-cultural, interdisciplinar, em âmbito nacional, desenvolve em sua empresa ações de comunicação para o Terceiro Setor.
O primeiro colocado no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) foi Mário Broetto, diretor do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Ele, que também é professor de Química, desde 2016 realiza tanto o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) quanto a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como forma de aprimorar seu trabalho e auxiliar seus alunos na preparação para uma das provas mais complexas e exigentes da atualidade. Mário, que fez 746,36 pontos no Enem, diz que, por ser um curso de horário integral, não pretende cursá-lo.
Roberta Larica, nutricionista há mais de 15 anos na capital, comemora mais um passo importante em sua carreira de sucesso: o lançamento do seu treinamento Cozinha Saudável em Casa, 100% online. O curso será lançado no próximo dia 27 de abril e já está com pré-inscrições abertas.