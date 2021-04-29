Onda gigante do ES será exibida no "Esporte Espetacular" da Globo

Michaela Fregonese se tornou a primeira mulher a surfar o pico capixaba de Avalanche Crédito: Diego Silva / @ds.images

Michaela Fregonese e Michelle Des Bouilons, surfistas profissionais de ondas grandes, passaram Espírito Santo para surfar a onda de Ana e Hugo Caiado. As gravações da aventura já começaram e o momento terá transmissão nacional, no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, que vai ao ar no domingo, dia 2 de maio. , surfistas profissionais de ondas grandes, passaram Espírito Santo para surfar a onda de Avalanche , que fica ao lado da Ilha dos Pacotes na Praia da Costa, em Vila Velha. A dupla – que tem apoio do Boticário nesta ação - veio a convite dos franqueados da marca em VitóriaAs gravações da aventura já começaram e o momento terá transmissão nacional, no programa, que vai ao ar no domingo, dia 2 de maio.

Michaela Fregonese, Ana Caiado e Michelle Des Bouilons Crédito: Divulgação

ESPAÇO EXCLUSIVO

Rodrigo Lugão, diretor-técnico do Vitória Apart Hospital, informa que o centro hospitalar acaba de ganhar um novo espaço para a equipe médica. Com cerca de 110 metros quadrados, a sala vai funcionar como apoio para os médicos, especialmente da área de cirurgia, com serviços de concierge para questões administrativas e parceria do Núcleo de Mercado, no nome da gerente comercial Fabiana Garcia, para acompanhar agendamentos e autorizações. Será utilizado também para a realização de eventos científicos, encontros de especialidades, entre outros.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Talita Pinho e seu Bruno Pinho: celebrando 44, em final de semana de relax, em Ubu, Anchieta Crédito: Divulgação

DIA NACIONAL DA MULHER

Dia 30 de abril comemora-se o Dia Nacional da Mulher e por isso três expoentes em suas áreas vão se reunir para discutir numa live os aspectos históricos dessa data, bem como as lutas e conquistas das mulheres brasileiras ao longo da história. Participam Edilamara Rangel, advogada e Secretária Adjunta da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Marlene Silva Teixeira Souza, Secretária de Educação de São Gabriel da Palha, e Genilda Cassiano, da Associação das Mulheres - Comunidade Quilombola Linharinho.

QUERIDOS DE RR

Kitia Perciano e Paulo Meyerfreund: em final de semana, na Serra do Caparaó Crédito: Divulgação

DESENDIVIDANDO BRASILEIROS

Fintech com o propósito de desendividar os brasileiros e viabilizar sonhos financeiros, a capixaba Unit comemora: R$2 milhões foram economizados para os trabalhadores capixabas neste mês. Em 18 meses de operação, a startup conta com 40 empresas conveniadas e promoveu a educação financeira de 6 mil funcionários destas empresas.

A Unit foi fundada por executivos do mercado financeiro e do mercado de crédito e tem como sócios investidores a Apex Partners e a Fucape Business School.

Rodrigo Daud, Bruno Meneghel, Fabricio Fontana e Bruno Matias: equipe da Unit Crédito: Divulgação

RR NEWS

Bruna Medeiros acaba de lançar o cartão personalizado para o Dia das Mães com aquarelas do artista Wagner Veiga, para acompanhar seus arranjos florais e caixas de presente. A flor escolhida foi a Gipsophila, também é conhecida como Carinho de Mãe.

A pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Jessica Polese, acaba de ser aprovada para um doutorado sobre “Trabalhos sobre sequelas pós-Covid-19” na Ufes.

O sócio-fundador Victor Salgado - assessor com Selo Private XP – comemora: sua empresa de assessoria financeira, a Pedra Azul Investimentos, é a segunda assessoria mais bem avaliada no país. A empresa do mercado financeiro conquistou o selo NPS em novembro do ano passado, com nota máxima, 100. “Um critério de desempate nos deixou em segundo lugar, mas o gosto foi de vitória, pela pontuação”, garante. O principal é que nossa empresa é a única empresa no Estado com esse gabarito.

O empresário Rafael Telles inaugura esta semana no Shopping Jardins, em Jardim da Penha, a 44ª franquia da loja Los Netos, uma das maiores redes varejistas de calçados e acessórios do Espírito Santo. A loja vai atender a diversos segmentos dentro do mercado de calçados e acessórios, com opções para públicos variados, para adultos, crianças e adolescentes, tanto feminino quanto masculino, com peças esportivas e casuais.