Onda gigante do ES será exibida no "Esporte Espetacular" da Globo

Michaela Fregonese e Michelle Des Bouilons, surfistas profissionais de ondas grandes, passaram Espírito Santo para surfar a onda de Avalanche, que fica ao lado da Ilha dos Pacotes na Praia da Costa, em Vila Velha. A dupla – que tem apoio do Boticário nesta ação - veio a convite dos franqueados da marca em Vitória Ana e Hugo Caiado. As gravações da aventura já começaram e o momento terá transmissão nacional, no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, que vai ao ar no domingo, dia 2 de maio.
ESPAÇO EXCLUSIVO
Rodrigo Lugão, diretor-técnico do Vitória Apart Hospital, informa que o centro hospitalar acaba de ganhar um novo espaço para a equipe médica. Com cerca de 110 metros quadrados, a sala vai funcionar como apoio para os médicos, especialmente da área de cirurgia, com serviços de concierge para questões administrativas e parceria do Núcleo de Mercado, no nome da gerente comercial Fabiana Garcia, para acompanhar agendamentos e autorizações. Será utilizado também para a realização de eventos científicos, encontros de especialidades, entre outros.
ANIVERSÁRIO
DIA NACIONAL DA MULHER
Dia 30 de abril comemora-se o Dia Nacional da Mulher e por isso três expoentes em suas áreas vão se reunir para discutir numa live os aspectos históricos dessa data, bem como as lutas e conquistas das mulheres brasileiras ao longo da história. Participam Edilamara Rangel, advogada e Secretária Adjunta da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Marlene Silva Teixeira Souza, Secretária de Educação de São Gabriel da Palha, e Genilda Cassiano, da Associação das Mulheres - Comunidade Quilombola Linharinho.
QUERIDOS DE RR
DESENDIVIDANDO BRASILEIROS
Fintech com o propósito de desendividar os brasileiros e viabilizar sonhos financeiros, a capixaba Unit comemora: R$2 milhões foram economizados para os trabalhadores capixabas neste mês. Em 18 meses de operação, a startup conta com 40 empresas conveniadas e promoveu a educação financeira de 6 mil funcionários destas empresas.
A Unit foi fundada por executivos do mercado financeiro e do mercado de crédito e tem como sócios investidores a Apex Partners e a Fucape Business School.
RR NEWS
Bruna Medeiros acaba de lançar o cartão personalizado para o Dia das Mães com aquarelas do artista Wagner Veiga, para acompanhar seus arranjos florais e caixas de presente. A flor escolhida foi a Gipsophila, também é conhecida como Carinho de Mãe.
A pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Jessica Polese, acaba de ser aprovada para um doutorado sobre “Trabalhos sobre sequelas pós-Covid-19” na Ufes.
O sócio-fundador Victor Salgado - assessor com Selo Private XP – comemora: sua empresa de assessoria financeira, a Pedra Azul Investimentos, é a segunda assessoria mais bem avaliada no país. A empresa do mercado financeiro conquistou o selo NPS em novembro do ano passado, com nota máxima, 100. “Um critério de desempate nos deixou em segundo lugar, mas o gosto foi de vitória, pela pontuação”, garante. O principal é que nossa empresa é a única empresa no Estado com esse gabarito.
O empresário Rafael Telles inaugura esta semana no Shopping Jardins, em Jardim da Penha, a 44ª franquia da loja Los Netos, uma das maiores redes varejistas de calçados e acessórios do Espírito Santo. A loja vai atender a diversos segmentos dentro do mercado de calçados e acessórios, com opções para públicos variados, para adultos, crianças e adolescentes, tanto feminino quanto masculino, com peças esportivas e casuais.
Nesta sexta-feira (30), às 19h, um webinar da Faesa Centro Universitário irá esclarecer tudo o que há de novo e as principais dúvidas a respeito da Declaração do Imposto de Renda 2021. Com a participação das professoras dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, Lorena Lucena Furtado e Josiane Haese, e o do professor de Ciências Contábeis da FAESA campus Cariacica, Bruno Afonso, o evento é gratuito e será transmitido pelo canal do Centro Universitário no Youtube.