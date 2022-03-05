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Renata Rasseli

Após 2 anos de pandemia, Santa Jazz está confirmado em 2022

O Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa será realizado de 3 a 5 de junho, no Parque de Exposições de Santa Teresa

Públicado em 

05 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Santa Jazz 2019
A última edição do Santa Jazz aconteceu em 2019 Crédito: Jocimar Montibeller
Depois de dois anos de ausência na agenda cultural do Estado, devido à pandemia do coronavírus, o Santa Jazz está de volta. O Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa será realizado de 3 a 5 de junho de 2022, Parque de Exposições de Santa Teresa  

QUERIDAS DE RR

Maria Sanz e Lu Bowen
Maria Sanz e Lu Bowen: bate-papo regado a vinho e caranguejo Crédito: Mônica Zorzanelli

AIRBNB E BOA CONVIVÊNCIA

O AirBNB, maior plataforma do mundo de compartilhamento de moradia para locação de curtíssima temporada, registrou em 2021 um crescimento de 25% em relação aos dois anos anteriores. O advogado Carlos Augusto da Motta Leal ressalta que os números refletem o que se vê na prática nos imóveis e condomínios pelo Brasil e pelo mundo.
Mas se de um lado essas locações chamadas de curta temporada são uma realidade e uma forma de geração de renda para os proprietários dos imóveis, do outro, há impacto na rotina dos condomínios, com alta rotatividade de pessoas na convivência condominial, dividindo, inclusive, áreas comuns com os moradores. “Isso tem gerado questionamentos e debates e já há jurisprudência no sentido de que os condomínios podem, em assembleia, definir regras específicas para este tipo de locação ”, registra.
Para o advogado, que tem atuado em diversos desses casos, o bom senso e equilíbrio são os caminhos que sempre alcançam a boa convivência.

HAPPY HOUR

Margô Dalla, Camila Brandão e Jabob Van der Suis
Margô Dalla, Camila Brandão e Jabob Van der Sluis: happy hour. Na segunda (07), Margô volta para Europa Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

A chef Luizza Bragatto reabre o seu Anasthácia na terça-feira (08), na Enseada do Suá, com diversas novidades. Uma delas é a charmosa decoração, em clima parisiense, com direito a lustres imponentes e muitas flores. Além disso, os clientes serão recepcionados com espumante e vão degustar, em primeira mão, as delícias da Daunaty’s, nova parceira do bistrô. Também promete ser concorrida a famosa mesa de antepastos criada pela chef.
***
A empresária Juliana Pacheco Fazolo vai promover uma ação especial em seu Ateliê Além do Olhar, na Praia da Costa, para homenagear as mulheres, na próxima terça-feira (08), onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. Um dia regado a espumantes, mesa recheada de delícias, brindes e descontos especiais.
***
O Shopping Jardins preparou uma programação especial para o happy hour no mês das mulheres. Neste sábado (05), a cantora capixaba Dona Fran apresenta rock nacional e internacional, ao lado do músico Saulo Simonassi. Será a partir das 19h, na varanda do mall. 
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Thiago Abreu, founder CEO da ImobiGroup, com o advogado Marcelo Mattos e sua esposa, a especialista em imóveis de luxo Lilia Motta
Thiago Abreu, founder CEO da ImobiGroup, o advogado Marcelo Mattos e sua esposa, a especialista em imóveis de luxo Lilia Motta Crédito: Divulgação
Thiago Abreu, founder CEO da ImobiGroup, o advogado Marcelo Mattos e sua esposa, a especialista em imóveis de alto padrão Lilia Motta anunciam a realização da ConfraImobi 2022. A Confraria Imobiliária de imóveis de luxo e de alto padrão será realizada nos dias 08 e 10 de março, em Vitória e, no dia 09 de março, em Aracruz.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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