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Renata Rasseli

Torneio de tênis movimenta a Aldeia da Praia no feriadão; veja fotos

Os campeões da edição de 2022 foram Otacílio Pedrinha e Vicente Moraes; a festa de premiação foi realizada na terça (01°)

Públicado em 

04 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

32º Torneio de Tênis da Aldeia
Vicente Moraes e Otacílio Pedrinha: campeões do 32º Torneio de Tênis da Aldeia Crédito: Camilla Baptistin
O tradicional Torneio de Tênis da Aldeia movimentou badalado condomínio Aldeia da Praia, no carnaval 2022, de sábado (26) a terça-feira (1º). A 32ª edição contou com disputas de tênis e  beach tênis, incluído na edição de 2021. Os campeões do tênis foram Otacílio Pedrinha e Vicente Moraes. Confira as fotos de outros campeões e participantes da festa de premiação na galeria de Camilla Baptistin.
32º Torneio de Tênis da Aldeia
Mindla Correa e Paulo Henrique Corrêa  Crédito: Camilla Baptistin
32º Torneio de Tênis da Aldeia
Bernardo Dietze e Vicente Deps Crédito: Camilla Baptistin
32º Torneio de Tênis da Aldeia
Roberto Salomon,  Maitê Chieppe,  Ailtinho Chieppe, Cíntia Furlani e Julia Chieppe Crédito: Camilla Baptistin
32º Torneio de Tênis da Aldeia
Alexandre Buaiz, Aloizio Faria Junior e Guta Buaiz  Crédito: Camilla Baptistin
32º Torneio de Tênis da Aldeia
Flavia Gimenes e José Renato Almeida e  filho Bernardo Crédito: Camilla Baptistin
32º Torneio de Tênis da Aldeia
Eduardo Lindenberg Azevedo, Tati Marques, Otacilio Pedrinha, Val Totola, Mariana Lindenberg Azevedo e Murilo Zanetti Crédito: Camilla Baptistin

FESTA DA PENHA

O governador Renato Casagrande e a primeira-dama do Estado Virgínia Casagrande foram recebidos na manhã desta quinta-feira (3) em Ponta Formosa pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos
O governador Renato Casagrande e a primeira-dama do Estado Virgínia Casagrande foram recebidos na manhã desta quinta-feira (03) em Ponta Formosa pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos Crédito: Divulgação
O governador Renato Casagrande e a primeira-dama do Estado Virgínia Casagrande foram recebidos na manhã desta quinta-feira (03) em Ponta Formosa pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, o bispo auxiliar Andherson Franklin, o padre Renato Criste, e o novo guardião do Convento da Penha, Djalmo Fuck. O encontro teve como pauta a programação da próxima edição da Festa da Penha, com expectativa de realização de muitas atividades presenciais, conforme permitir os protocolos entre os dias do evento, que será de 17 a 25 de abril.

TURISMO EM PAUTA

O Sebrae,  em parceria com a Prefeitura de Vitória e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, por meio da Diretora de Turismo Luzia Toledo, convidam para o ciclo de palestras do Programa Fortalece Turismo. O lançamento será dia 09 de março, às 13h 30, no Auditório da PMV, com palestra de  Richard Alves. As inscrições já estão abertas e e as palestras são voltadas às lideranças formais e informais de todo o trade de turismo e têm como objetivo estimular o domínio de governança turística e seu destino na cidade.

RR NEWS

Juarez Campos parte para Nova York para uma temporada de pesquisas sobre tendências gastronômicas pós-pandemia. No roteiro, estão o novo Fasano, inaugurado na última semana, e o Le Bernardin.
***
Ada Mota convida para o lançamento do novo produto de fotoproteção de Adcos, o Aqua Fluid FPS50.  A novidade tem rápida absorção e toque seco, ideal para proteção e tratamento de todos os tipos de pele, incluindo oleosas. O evento será online, no dia 10 de março, às 10h, e contará com a participação de Ada, fundadora da marca, e da Dra. Maria Bussade.
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Lara Brotas e Sandra Matias convidam para abertura da individual da artista Adrianna Eu, "Lugar Nenhum", no dia 10, na Galeria Matias Brotas, em Vitória.
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Os empresários Flávia Andrade de Oliveira Carvalho e Kleber de Almeida Carvalho comemoram o sucesso da franquia Rick’s Burger Guarapari. Neste carnaval, a loja atendeu quase mil pessoas por dia.
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Shirley, Ariosto Santos e Ariosto Neto em show de Elton John, em Miami
Shirley Santos, Ariosto Santos e Ariosto Neto: no show de Elton John, em Miami Crédito: Divulgação

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