Marca do ES representa o Brasil na Paris Fashion Week; veja fotos

Julia Loyola entrou com a bandeira do Brasil na passarela Crédito: Flying Solo

Emocionante. É assim que a empresária capixaba e diretora criativa da marca ATITÚ, Júlia Loyola, define seu desfile nas passarelas da Paris Fashion Week nesta segunda-feira (28). Sua marca é primeira capixaba a participar do evento de moda francês e dessa vez a única brasileira no segmento de moda casual convidada do desfile Flying Solo de novos talentos da moda mundial.

A marca apresentou a coleção "Gerações" em oito produções com diferentes modelos. Aliás, Júlia fez questão de escolher a dedo cada modelo porque através de um ‘casting misto’ dessas mulheres diferentes ela queria mostrar a versatilidade da sua moda e ao mesmo tempo mostrar a diversidade da mulher brasileira e mundial.

“Quero que minhas clientes se vejam nas peças. E meu objetivo sempre foi, desde o primeiro desfile que participei em Nova York, pintar a mulher brasileira como uma mulher sem estereótipos. E por meio das minhas peças mostrar que a brasileira é independente, empoderada, tem estilo, sabe se portar, é profissional, transita por todos os ambientes. E em Paris, com uma coleção que fala de vestir gerações, eu quis entrar com a bandeira do Brasil ao final para brindar esse sucesso com o Brasil e com a moda brasileira. Afinal eu estava vivendo uma oportunidade única e tinha que comemorar com todos os brasileiros e todos aqueles que apoiam meu trabalho. Estar aqui pra mim é motivo de muito orgulho. E quando entrei ao final com a bandeira várias pessoas me falaram que se emocionaram. Pessoas gritaram “Brasil!”. Foi incrível. Gratidão demais”, conta a empresária emocionada.

O desfile aconteceu na belíssima Galeria Bourbon, no coração de Paris, a poucos metros dos icônicos cartões portais da cidade, o Arco do Triunfo e a Champs-Élysées. Looks no tom ‘Orchid flower’(fuccia) como blazer, calça e macacão em alfaiataria premium iniciaram o desfile da marca chegando com tudo e muita intensidade. Depois tons off-white e as franjas glamourosas e cheias de movimentos finalizaram o desfile da marca capixaba.

“E eu entrei no final do desfile super alegre, vibrante, para agradecer. Confesso que eu queria chorar de emoção ao mesmo tempo. Mas me segurei e deixei para cair em lágrimas nos bastidores, depois que a ficha caiu (ou nem sei se caiu 100% ainda). Acabei de escrever mais um capítulo da minha história, e não foi sozinha, e sim com muitas pessoas que estão vibrando comigo e torcendo por mim, pela minha marca. Foi mágico. Surpreendeu minhas expectativas. O sentimento é só de gratidão”, completa ela.

Após o desfile, a coleção foi liberada imediatamente para venda no site da marca www.atitu.com.br e a partir do dia 07 de março, quem quiser poderá conferir ao vivo as peças no espaço conceito ATITÚ, localizado na Praia do Canto. ((www.atitu.com.br | Instagram: @use.atitu)