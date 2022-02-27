Iate Clube do ES promove jantar em prol do Asilo dos Idosos de Vitória

O Asilo de Vitória atende 68 idosos Crédito: Fernando Madeira

Uma noite de boa mesa e muita solidariedade. Assim promete ser o jantar beneficente promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. O evento será realizado no dia 23 de março e reunirá 12 chefs renomados do ES. A renda será revertida para a instituição, que atende 68 idosos.

Durante o jantar beneficente serão degustados os pratos de Assis Teixeira (Domus Italica Ristorante), Dunga Dantas (Aquamarine), Flavia Gama (Chocolateria Brasil), Gracinha Brommonschenkel (Mazzolin di Fiori), Hugo Grassi (Hugo Grassi Gastronomia), Juarez Campos (Restaurante Oriundi), Júlio Lemos (Papaguth), Sueli Muroni (Ninho da Roxinha), Julia Faria (Daju Comida Afetiva), Samia Sassine (Mimos do Líbano), Tom Timoneiro (Restaurante Timoneiro) e Toninha Denadai (Mãos do Coração).

Para o comodoro Carlos Moschen, a ação solidária fortalece o compromisso social do Iate Clube. Toda a coordenação do evento está sendo feita pela diretora social do clube, Consuelo Fidelis. Os interessados podem adquirir o convite pelo valor de R$ 250 na coordenação das vendas externas (27) 99626-7301, Asilo (3323-6138), ou Iate (98805 1403).

A coluna antecipa com exclusividade alguns dos pratos que os master chefs estão preparando. Os convidados poderão saborear o bufê selecionado especialmente para o evento. Entre os destaques estão o Spezzantino Misto Toscano, Bobó de Camarão, Carne de Sol ao Gorgonzola com linguini, Arroz de polvo, Bacalhau à Portuguesa, Leitão à Pururuca, Baião à Moda, Risoto de Filet com cogumelos frescos, Frescor do Líbano (quibe cru, homus e coalhada), saladas e doces.

ANIVERSÁRIO

Edmar Camata, Juliana Faria, Jasson Hibner Amaral, Jacqueline Moraes, Marcelo Calmon, Santuzza da Costa Pereira, Gustavo Sipolatti e Rafael Almeida Crédito: Divulgação

O aniversário de 38 anos da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) reuniu este mês associados e autoridades em uma confraternização descontraída em Vila Velha. Durante o evento, a nova diretoria foi apresentada à classe, tendo como presidente o procurador Gustavo Sipolatti.

Prestigiaram o evento a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho; o presidente da CAAES, Ben-Hur Farina; o secretário de Estado Controle e Transparência, Edmar Camata; o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos; Marcelo Calmon; entre outras autoridades.

CARNAVAL 2022

Bernando e Patrícia Vasconcelos: no 5º Baile Secreto Crédito: Mônica Zorzanelli

PARA NOIVAS

A Dolce Mare, que veste famosos como Fátima Bernardes, fará um desfile exclusivo, pela primeira vez no Brasil, durante o “Noivas do Espírito Santo”, o maior evento para noivos e mercado de casamentos do Espírito Santo. A marca italiana vai apresentar ao público sua nova coleção. O evento vai acontecer nos dias 23 e 24 de março, no Centro de Convenções de Vitória.

FOLIA

Roberto Marcos e Flavia Vasconcellos: no 5º Baile Secreto Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Raigna Vasconcelos passa o Carnaval em Vitória ao lado da família relaxando e trabalhando em novos projetos, que serão divulgados em breve.

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Rachel Menezes não para de inovar e traz mais uma novidade para o Uniplace, empreendimento da MZI localizado na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, em Jardim Camburi, a nova queridinha do bairro. O prédio terá uma área especial reservada para que o condomínio tenha a possibilidade de implementar seu próprio projeto de energia solar. Tudo já integrado ao projeto.

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O Coco Bambu Vitória que será inaugurado no mês de maio na Praia do Canto irá contar com algumas regalias para os clientes como manobrista, Espaço Kids, bar americano e atraente varanda. “Queremos que nossos clientes tenham praticidade e ainda mais conforto ao visitarem nosso restaurante. O bar americano é uma novidade onde o cliente poderá sentar e degustar um drink e petiscos da casa”, afirma um dos sócios da casa, Celio Vilela.

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A AVANTEC – referência em consultoria de projetos de engenharia e arquitetura e também no gerenciamento de obras – iniciou uma série de projetos estratégicos, contratados pelos municípios, para minimizar os efeitos de alagamentos das chuvas recentes de fevereiro. Estão previstos projetos de macrodrenagem, além de estudos de revitalização e pavimentação de vias danificadas. O executivo Kleber Pereira Machado atualmente conta com frentes de atuação em Iúna, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí e Alegre, entre outras cidades que passarão por transformações urbanas ainda maiores.

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Penha Tótola movimenta o início do ano letivo no integral da Escola Monteiro que, além de oferecer oficina de orientação e organização de estudo com acompanhamento pedagógico para o ensino fundamental e médio, conta com atividades artísticas, passeios e dinâmicas ao ar livre, aulas de musicalização e de inglês. O espaço também é um ambiente de promoção de arte e cultura, incluindo diferentes propostas de integração como aula de ioga para os pais.

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