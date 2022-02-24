Arquitetos e decoradores do ES recebem premiação em sunset na Ilha

Roberta Drummond e Romulo Pegoretti: tarde de premiação em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Arquitetos, decoradores e designers de interiores que foram destaque em 2021 tiveram uma tarde de muita alegria. As 10 empresas que mais pontuaram no aplicativo de somatização de pontos do Top Club Decor foram premiadas nesta terça-feira (22), em encontro na Curva da Jurema.

A empresária Roberta Drummond está por trás da organização do Top Club Decor ES. Entre as novidades para este ano, está a categoria revelação que se destacaram ao longo de 2021. São eles: Romulo Pegoretti, Suelen Mauro e Tamara Raizer.

Ítala Monti e Solana Marianelli: em evento décor na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

As comemorações não param por aí. A turma premiada já tem viagem marcada para o dia 10 de março quando vão curtir o Clube Med Trancoso até o dia 13 de março.

Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Prêmio décor na Curva da Jurema

FOLIA EM CONCEIÇÃO DA BARRA

O Carnaval de rua está suspenso em Conceição da Barra, mas a folia reunindo pequenos grupos e seguindo os padrões de segurança está mais do que confirmada no balneário mais carnavalesco do Espírito Santo. O Cricaré Praia Hotel vai reviver os carnavais de antigamente com um baile à fantasia para hóspedes e convidados, no domingo (27, e uma mistura de ritmos que irão das marchinhas ao axé.

Por lá estarão alguns integrantes do grupo Pararai como Adail e Simone Sampaio, Marcos Rogério e Jaqueline Tameirão, Therezinha e Rogério Muzy, Gustavo Muzy e Anja Baer, Márcia e Paulo Zatta, Ilda Castro e Viviani Nogueira, Nilza Ferreira e Suzana Tatagiba.

ANIVERSÁRIO

Jorge e Estela com os pais Alexandra Herkenhoff e Leonardo Prata e os avós Mario e Solange Herkenhoff: celebrando 3 aninhos do Jorge com o tema Construção Civil Crédito: Divulgação

APROVADOS NA USP

Alícia Gonçalves Vieira, Allanis Catharina Pimenta Côrrea, Luiz Fernando de Freitas Fernandes e Matheus Rocha Dias Lopes, alunos do Centro Educacional Leonardo da Vinci, acabam de garantir suas vagas na Universidade de São Paulo (USP), consideradas uma das melhores do Brasil. A instituição não utiliza as notas do Enem e, além de ser muito concorrida devido ao elevado número de candidatos interessados, aplica um dos vestibulares considerados mais difíceis do país, o da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular). Os estudantes foram aprovados, respectivamente, para os cursos de Sistemas de Informação, Farmácia, Ciência da Computação e Administração.

JANTAR

Angelo, Clara e Antonio Pais: em noite de lançamento de programa de relacionamento para arquitetos e decoradores, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

CARNAVAL NOS HOSPITAIS

Cerca de 100 crianças de 2 a 12 anos internadas na Oncologia do Hospital Infantil, no Hospital das Clínicas e no Hospital Unimed Vitória ganharão kits com máscaras de carnaval da Turma do Dr. Unimed, projeto do Instituto Unimed Vitória. Os mimos foram preparados com a ajuda de voluntários, que fizeram todo o trabalho de suas residências. Os kits contêm uma máscara de carnaval, com retalhos de EVA e cola, para que as crianças façam a própria customização. A Turma, que costuma levar alegria e humanização por meio de visitas a instituições, hospitais públicos e asilos, não irá pessoalmente aos pequenos desta vez. Em respeito aos protocolos de saúde devido à Covid, as máscaras serão entregues às instituições nesta quinta-feira (24) para que sejam distribuídas.

PARABÉNS PRA VOCÊS!

Vivien Tavares, Juliana Magalhães e Andréia Lopes: celebrando idades novas em almoço na Praia do Canto Crédito: Carol Veiga

RR NEWS

O advogado Luiz Cláudio Allemand, a mulher, Maria Cláudia, e as filhas optaram pelo descanso neste carnaval. e vão curtir o feriado na residência da família no balneário de Ubu, em Anchieta.

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Búzios será o destino da oftalmologista Liliana Nóbrega neste feriado de carvaval. Junto com a família, ela quer aproveitar o feriado no deslumbrante balneário fazendo as coisas que mais gosta: descansar, jogar beach tennis e colocar o pé na areia.

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Já o empresário Alexandre Schubert, diretor da VTO, vai ficar em casa, curtindo o neto Joaquim, que acaba de nascer. Como ele disse, sua folia será ajudando a cuidar no netinho.

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Tereza Aragão preparou uma seleção de pratos congelados com o nome In The Box Tereza Aragão, com opções de pratos quentes e frios, para o feriadão de carnaval.

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Matheus Zardini e Tamires Zardini Crédito: Divulgação